Шестьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн

1 мая — шестьдесят седьмой день с начала военного вторжения России в Украину. Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн

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10:20 Бывший президент РФ и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с 1 мая.

Он опубликовал в своем telegram-канале видео, в котором молча написал фразу «С 1 мая и приближающимся Днем Победы!». Под надписью он начертил букву Z – один из основных символов российской армии в ходе агрессии на территории Украины.

10:05 Президент США Джо Байден отдал дань уважения журналистам, раненым или убитым в ходе российского военного вторжения в Украину. Об этом пишет Голос Америки.

Джо Байден выступил с соответствующим заявлением во время торжественного ужина, организованного Ассоциацией корреспондентов Белого дома.

«Я всегда уважал прессу, но я не могу выразить вам, с каким уважением я наблюдаю за журналистами в зонах боевых действий, где они находятся под огнем. Только представьте себе, если бы мы не получали от них всю эту информацию! Это был бы другой мир», — приводит слова, произнесенные Байденом за несколько дней до ужина, Голос Америки.

09:50 Telegram-каналы сообщают о взрывах в Одессе. Глава Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что речь идет о работе систем противовоздушной обороны.

Накануне российским военным удалось нанести ракетный удар по ВПП местного аэропорта. В результате нанесённых повреждений ее больше невозможно использовать.

09:20 В Киев прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Видео с ней утром 1 мая опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Соединенные Штаты «лидером» в поддержке своей страны.

Госпожа Пелоси поблагодарила Зеленского за его «борьбу за свободу». «Мы будем на вашей стороне, пока битва не закончится», — объявила американский политик.

Визит Нэнси Пелоси, как и многие аналогичные встречи, заранее не анонсировался.

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