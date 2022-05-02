«Мы не призываем к бойкоту русской культуры, мы призываем поставить ее на паузу»

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Украинка Анна Корягина последние семь лет живет в Париже и занимается межкультурной медиацией. Во Франции она продвигает украинское кино: координирует фестивали, отбирает фильмы, проводит показы. 24 февраля Анна уехала во Львов и два месяца провела с французскими журналистами, помогая им с организацией интервью и репортажей. Мы поговорили с Анной Корягиной о том, как война навсегда изменила культурный ландшафт, о новой судьбе украинской культуры, о понятиях отмены и паузы для русской культуры, а также о том, как она собирается менять карту мира в головах у французской публики.

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RFI: Каким было ваше 24 февраля?

Я проснулась рано от того, что пришло сообщение от родителей. Мама написала: «не волнуйся, с нами все в порядке». Я сразу же позвонила и из уст родителей узнала, что началась война. До обеда я не могла встать с кровати. Где-то в 10 утра я написала объявление в фейсбуке, что ищу журналистов, с которыми я могла бы поехать в Украину как фиксер. В 2013–2014 годах практически всю «революцию достоинства» я провела с французскими журналистами, помогая, организуя и переводя интервью. Уже через полчаса мне позвонили с радио France Info и предложили с ними поехать. Самолет был через два часа. Через 15 минут я уже собрала чемодан и поспешно ехала в аэропорт. Под вечер я была в Кракове. На следующее утро мы поехали во Львов.

Вы были готовы к тому, что начнется война?

Нет, мне кажется, что к такому нельзя быть готовым. Но эти месяцы — январь и февраль — были очень своеобразными. Я уже сейчас понимаю, что организм и психика как-то к этому готовились. Я очень четко помню последние дни перед 24 февраля. Я помню последний «Апероль-шприц», который я выпила 23 февраля вечером и после этого больше никогда не пила алкоголь. Мне кажется, что подсознательно мы все готовились. Но никто не был к этому готов.

Мы записываем этот разговор 27 апреля, сегодня 63-й день войны, практически два месяца вы провели во Львове. Какими они были?

Они прошли в режиме нон-стоп. Нужно было осознать и как-то впитать в себя случившееся, и параллельно что-то делать, чтобы быть полезным своей стране, помогать семье, поддерживать друзей и не терять их из виду. Это было очень важно.

В первые дни я поняла, что переживаю некое дежавю, потому что организм, тело, мозг вспоминали все то, чему они научились в 2013–2014 годах. Я поняла, что мое поколение готово ко многому после того, как наша жизнь уже однажды была раздроблена. Так что первые недели у меня был шок и принятие этого шока, а дальше — уже на основе этого шока — было очень много действий.

Что вы делали во Львове? Вы оставались все это время там или вы ездили по Украине?

Я сразу предупредила журналистов, с которыми я работала, что остаюсь во Львове, что я готова ездить по Львовской области и заезжать в Ивано-Франковскую и Черновицкую, но не дальше. Я хотела оставаться ближе к родителям. Это был мой периметр, где я чувствовала себя в безопасности и могла эффективно работать. Во Львове было очень много материала для репортажей и интервью. Я работала и с радиожурналистами, и с тележурналистами. Это было очень интересно, но под конец второго месяца я поняла, что все, что я могла сделать в качестве фиксера во Львове, я уже сделала.

До войны вы занимались кино: украинскими фестивалями, представлением украинских картин во Франции и в Европе. За эти два месяца войны началась большая общественная дискуссия о месте украинской культуры и кэнселинге русской культуры. Что вы будете делать сейчас, в чем заключается ваша миссия?

Я бы хотела уточнить, что я избегаю формулировки «кэнселинг». В первые дни войны я и мои украинские коллеги заговорили о том, что нужно поставить на паузу, приостановить любое культурное сотрудничество, любую репрезентацию русской культуры. Через несколько дней, в начале марта, в англоязычных СМИ появились интервью с моими же украинскими коллегами и единомышленниками, где впервые было использовано слово «бойкот» — слово, которое мы изначально не использовали.

Во французских СМИ слово «бойкот» очень быстро привязали к cancel culture, и дальше, под этим флагом, понеслось очень много манипуляций и искажений. И несется до сих пор. Поэтому повторюсь: я ни в коем случае не поддерживаю идею кэнселинга. Об этом не говорит никто из моих украинских коллег. Мы просим в знак солидарности с Украиной прекратить культурное сотрудничество с Россией, и мы ставим четкие временные рамки: до тех пор, пока последний русский солдат не покинет территорию Украины, до тех пор, пока Россия и россияне не признают свою вину и коллективную ответственность, и до тех пор, пока не будут выплачены репарации.

Все то, чем я занималась до войны, я всегда называла «межкультурной медиацией». И когда меня спрашивали, что это, я всегда говорила, что я сопровождаю украинскую культуру в Европе. Наша культура нуждается в объяснении, в подсветке, в том, чтобы занять заслуженное место в пантеоне других культур.

Мне кажется, что сейчас очень важно настаивать — избегая манипуляций — на паузе и приостановлении русской культуры для того, чтобы посмотреть на культуру украинскую и открыть ее для себя. Во Франции существует безграничное восхищение русской культурой. Оно особенно свойственно, на мой взгляд, старшему поколению, диалог с которым для меня становится все сложнее и сложнее. Поколениям помладше мне гораздо проще доносить, рассказывать, объяснять и открывать что-то новое. Я бы хотела вести диалог с разными поколениями зрителей во Франции, показывая не только современную украинскую культуру, но и то, что происходило в ней все предыдущие столетия.

Мне также очень важно вернуть Украине ее имена. Во французском культурном пространстве говорят, что Соня Делоне родилась в России. Нет, она родилась в Украине, в городе Градижск Полтавской области. До сих пор, ходя по галереям на левом берегу Парижа, я вижу, что Соня Делоне родилась в России. Это нужно объяснять, доносить и менять карту мира в голове у разных людей.

Я также считаю, что моя миссия — это диалог с моими коллегами во Франции. Коллеги — это часто французы, а также русские, давно уехавшие из России, которые волей-неволей сохраняют в своих действиях имперский дискурс и рассматривают Украину с имперской точки зрения. Мне очень важно вести с ними диалог — хотя признаю, диалог сейчас вести очень сложно — объясняя, что нужно прекратить говорить об Украине без участия украинцев. Мы здесь, мы готовы к диалогу, но почему-то практически все консультанты на главных международных кинофестивалях по Восточной Европе — это или русские, или люди, которые знают русский язык и почему-то думают, что они априори знают Украину и все постсоветские страны. При этом они не говорят на [украинском] языке и очень давно не были в Украине.

Мне также очень важно — хотя я поняла, что это, наверное, будет самым сложным — вести диалог о коллективной ответственности русских в этой войне. У меня есть один очень показательный пример, и «он мне очень болит», как мы говорим в Украине, він мені болить. У меня есть коллега, она русская, но она давно живет во Франции, она специалистка по русскому кино, по советскому кино. И вдруг, с начала войны, она начала усердно заниматься продвижением украинского кино: при этом оставаясь человеком русской культуры, имперских взглядов, не говоря на языке, но считая, что она может продвигать украинское кино. Я знаю, что в 2018 году на пропагандистском фестивале в парижском кинотеатре «Арлекин», который продюсировал Ренат Давлетьяров, был показан фильм самого Рената Давлетьярова. Он изображал войну на Донбассе как гражданскую, где были хорошие русские и плохие украинцы. Я знаю, что эта моя коллега переводила презентацию и обсуждение фильма с режиссером. Имеет ли право сейчас этот человек заниматься продвижением украинского кино, сотрудничая с этим фестивалем каждый год, получая деньги от Рената Давлетьярова?

Но если человек признает свою ошибку, будет ли он иметь право? Здесь вопрос, мне кажется, в признании права на ошибку. Кэнселинг — это ведь тоже про право на ошибку.

Опять-таки, не кэнселинг. Понятие паузы включает в себя еще и осмысление. Остановиться и осознать, с каких позиций мы пытаемся продолжать нарративы, существовавшие до 24 февраля, — только учитывая, что эти нарративы уже нерелеванты. Их уже нет. Их нужно деконструировать и собрать заново, чтобы не повторять ошибок. Русскую культуру как культуру имперскую необходимо деконструировать и осознать, к чему она привела.

Вы наверняка видели интервью Александра Роднянского, продюсера, который играл колоссальную роль в развитии и становлении современного российского кино. Он признает свою ответственность в том, что российское кино отчасти не справилось с возложенной на него гуманитарной миссией. Со стороны кажется, что для него это осознание — очень сложный и мучительный процесс. Для большей части русской интеллигенции, вероятно, уже тоже начался процесс осознания собственной имперскости, которая настолько растворена в воздухе и пространстве, что для избавления от нее нужно очень много времени и много смирения — того, что по-французски называется humilité.

Позиция Роднянского очень показательна. Мне очень жаль, что она пока не дошла до франкоязычных СМИ. До Бучи и Ирпеня Александр Роднянский был солидарен с позицией Сергея Лозницы. Он дал большое интервью в Le Monde, где сказал, что нужно поддерживать русских artistes. Но после того, как мы узнали, что происходило в Буче, Ирпене и Гостомеле, Роднянский написал программный текст в своем Instagram. В нем он говорит, что потерял дар речи и право говорить о русской культуре, потому что она не сохранила российского человека от обесчеловечивания, от озверения.

Я представляю, что путь осознания очень болезненный. Иногда он принимает для меня забавные формы. Например, один известный французский композитор русского происхождения, который все те годы, что я слежу за его творчеством, всегда говорил о своем русском происхождении. Несколько недель назад я увидела, что на французском телевидении его назвали «французским композитором русского и украинского происхождения». Где же раньше были эти украинские корни?

Я наблюдаю много примеров, когда люди, которые продолжают нести имперские взгляды и осуждать украинцев, которые исключили Сергея Лозницу из своей киноакадемии или которые чего-то требуют, вспоминают про свои украинские корни. Вот Кирилл Серебренников дал три интервью европейской прессе и в трех интервью он уточнил, что у него мама — украинка. Раньше мы об этом не всегда слышали.

Очень сильный текст написал [российский исследователь мемориальной культуры, автор книги «Неудобное прошлое»] Николай Эппле — про то, что «и через нас тоже», что русская интеллигенция тоже несет ответственность. Важно разделять ответственность и вину: я говорю именно про ответственность. Мне кажется, что этот путь действительно долог. И мне, наверное, даже не хотелось бы за ним наблюдать. Но как культурный медиатор я хочу объяснить это французским участникам этого диалога, потому что русская культура во Франции — ultraprésente, слишком представлена, ею пропитано мышление старшего поколения, и я бы очень хотела, чтобы ее видение для этих поколений изменилось.

Несколько лет назад я делала ретроспективу Киры Муратовой во Французской синематеке. Публика синематеки — это люди определенного возраста. Там было больше тридцати сеансов. Больше тридцати раз я рассказывала, что Кира Муратова прожила большую часть своей жизни в Украине, что мы делаем акцент на фильмах, которые она сделала в эпоху уже независимой Украины. Больше тридцати раз после показов ко мне подходили зрители и говорили: «какая прекрасная русская режиссер».

Мне бы очень хотелось, чтобы путь, который ведет к осознанию коллективной ответственности, также помог французским участникам диалога изменить карту мира в их голове. Кстати, для поколения помладше это происходит очень легко. На третью неделю войны мне написала моя французская приятельница моего возраста: «Аня, я знаю, что я мало что могу сделать, но я купила книгу Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки", я открываю для себя твою страну. Я знаю, что это мало, но это важно». Я пишу ей: «Инес, поверь, это лучшее сообщение, которая я могла получить от своей одногодки, потому что я вижу, как меняется картинка мира в головах у людей». Трагические обстоятельства можно рассматривать с разных сторон, но сейчас они могут многое изменить и прочистить оптику: если — опять-таки — русская интеллигенция и сочувствующие русской культуре французские поколения будут достаточно открыты к новым нарративам.

Антон Долин опубликовал текст, посвященный фестивалю «goEast» в Висбадене. В нем он размышляет о том, что ждет русское кино и российских режиссеров в ближайшие годы. В частности, он пишет, что этот фестиваль, важнейший для восточноевропейского кино, в последний момент отменил показы нескольких российских режиссеров — при этом речь идет о малобюджетных картинах, рассказывающих гуманистические истории. В тексте Долина чувствуется горечь. Что вы об этом думаете?

Я понимаю горечь Антона Долина, но я продолжаю считать, что пока гремят пушки, музы молчат. Я знаю, что фильм «Дунай» Любови Мульменко (один из отмененных фильмов фестиваля) — это талантливая картина. Но я считаю, что показывать ее сейчас не к месту. Показать эту картину в следующем году — когда, я надеюсь, война закончится, — тоже вариант. Возможно, это будет даже более сильный жест.

Я не говорю об отмене. Я работаю в кино, я прекрасно знаю, какой ценой делаются авторские независимые фильмы, и я ни в коем разе не говорю о том, чтобы отменить их навсегда. Поставить на паузу и вернуться к ним, когда исторический контекст будет другим. Сейчас мы просим посмотреть в сторону украинской культуры. Там есть много нового и интересного. И невероятно созвучного современности. Если посмотреть на украинское поэтическое кино и наложить его на сегодняшние события — близость этих эпох может показаться оглушающей.

Мне кажется, что и во Франции, и в России есть непонимание того, что происходит прямо сейчас, в эти минуты с художниками, артистами, режиссерами в Украине. Вы недавно опубликовали пост украинской документалистки Алисы Коваленко, которая пошла воевать, объяснив, что это ее осознанное решение. Но не все понимают, что люди, занимавшиеся творчеством в Украине, сейчас просто не имеют возможности этого делать.

Я бы сказала, что каждый выбирает свой путь. Большинство деятелей искусства остались в Украине. Дальше каждый делает свой выбор. Алиса приняла решение идти защищать свою страну — это обещание, которое она дала себе в 2015 году, как она пишет. Кто-то — даже до этого снимая игровое кино — решил снимать документальное, фиксируя все, что происходит вокруг. Многие, как я вижу, действительно потеряли способность быть режиссерами, рефлексировать. Нет возможности отдалиться, потому что все это происходит прямо сейчас. Но я знаю, что многие нашли другие способы сопротивления. Кто-то решил писать тексты, кто-то создал курсы театрального мастерства для детей-переселенцев, чтобы таким образом затрагивать травматичный опыт, проговаривать его и облегчать ежедневную близость к войне.

Мне кажется, международному культурному сообществу важно понять, что украинские художники остаются в своей стране и со своей страной проживают этот опыт. Я делала один сюжет с французскими журналистами. Они очень хотели рассказать о том, как искусство отвлекает украинцев от страшных будней. Мы пришли в галерею. И журналист очень старался задать вопрос: «Ну что, вы отвлекаетесь здесь от страшных будней?». А ему все посетители говорили: «Да нет, мы и не хотим отвлекаться. Это то, что происходит с нами, то, что происходит с нашей страной. Здесь представлены работы трех художниц о войне, мы пришли углубить опыт, но ни в коем случае не отвлечься. Это происходит с нами, на нашей территории, и нам с этим дальше жить».

17 мая открывается Каннский фестиваль. В этом году он будет особенным в связи с войной. Какая там программа с украинской стороны, и что вы думаете об участии в нем фильма Кирилла Серебренникова?

Украинских фильмов в программе несколько. Фильм «Памфир» Дмитрия Сухолиткого-Собчука отобран в «Двухнедельник режиссеров». Фильм Максима Наконечного «Видение бабочки» отобран в программу «Особый взгляд». Фильм Сергея Лозницы как украинского режиссера отобран в спецпоказы.

Я также знаю, что планируется очень много активностей в поддержку украинских продюсеров и украинских проектов, находящихся на разных стадиях развития. Кинорынок тоже планирует много событий. Будет украинский павильон.

Что касается фильма Кирилла Серебренникова, я знаю, что он профинансирован фондом «Кинопрайм», который принадлежит Роману Абрамовичу. Имущество Романа Абрамовича на Лазурном березу недавно было конфисковано. Речь идет о недвижимости в Антибах, в тех же Каннах, в той же Ницце.

Я уважаю творческий путь Кирилла Серебренникова. Я смотрела все его предыдущие фильмы. И мне кажется, что этот фильм («Жена Чайковского») я тоже когда-нибудь посмотрю: не сейчас и не в ближайшие месяцы. Но я считаю, что в то время, когда конфискуют имущество Романа Абрамовича на Круазет, на той же Круазет показывать фильм им профинансированный, это несколько двойственно.

Ну и в качестве иллюстрации иронии всего происходящего: несколько недель назад русская армия повредила дом Чайковского в городе Тростянец Сумской области. Очевидцы говорят, что его можно отреставрировать, но он остается полуразрушенным. Мне кажется, что пока русская армия, разрушая, стирая с лица земли украинские города, разрушает себя как нацию и сравнивает с землей, обнуляет русскую культуру, русские фильмы было бы хорошо придержать к следующим фестивалям и посмотреть — опять-таки — в сторону украинских фильмов, которым есть что сказать миру в этом 2022 году.

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