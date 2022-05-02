Шестьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн

2 мая — шестьдесят восьмой день с начала военного вторжения России в Украину. Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

08:57 Министры энергетики стран Европейского Союза (ЕС) проведут сегодня экстренное совещание, на котором должна быть согласована общая позиция относительно требования России об оплате поставок газа в рублях.

На прошлой неделе «Газпром» остановил поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как эти страны отказались оплачивать его в рублях, как того требует Москва.

ЕС также намерен рассмотреть вопрос, являются ли закупки газа нарушением европейских санкций . В мае многие европейские компании должны будут произвести платежи.

Новый пакет санкций против Москвы, предложенный Еврокомиссией, будет обсуждаться на встрече послов ЕС в среду.

08:37 Спикер российской Думы Вячеслав Володин назвал всех, кто помогает Украине оружием, военными преступниками. «Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта», — сказал он.

08:30 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ночью на 2 мая своем телеграм-канале о жвух сильных взрывах. Постадавших нет, подробности не сообщаются.

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