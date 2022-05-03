В Киеве Оболонь оживает под звуки сирен

РЕПОРТАЖ

Пока в украинском Донбассе продолжается наступление российских войск, а жители Одессы оплакивают жертв ракетных ударов, заодно опасаясь провокаций со стороны пророссийских властей в непризнанном Приднестровье, в Киеве жизнь начинает возвращаться в прежнее русло. Но возвращение это идет крайне медленно, что заметно в каждом уголке города.

Реклама Читать далее

проспект Победы © Karol Luczka

В центре Киева, как и в спальных районах, люди на улицах появляются вновь, но их пока не так уж много. И хоть сам город не пострадал так сильно, как его печально известные окраины – Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты – будущее Киева как никогда туманно. Это также ощутимо в Оболони, крупнейшем из районов столицы, непосредственно граничащих с ранее оккупированными пригородами на северо-западе.

Район первых российских диверсий

Оболонь © Karol Luczka

Оболонь в самом начале войны приняла на себя первые удары российского наступления и, казалось бы, должна была стать театром крупного военного противостояния. Уже 25 февраля здесь появились российские диверсанты, а тяжелая гусеничная бронемашина армии РФ переехала на улице гражданский автомобиль. Из огромного спального района большинство жителей, количество которых оценивается в 300 тысяч человек, уехало сразу после этих событий.

В эти же дни среди оставшихся многие ушли в местные отделения Территориальной обороны, пока другие по собственной инициативе стали в спешке обустраивать защитные сооружения, беря в руки что имелось – лопаты, кирпичи, что попадет – для обеспечения обороны района. Конец февраля и первая половина марта в итоге прошли под знаком непрерывной подготовки к российскому наступлению, казавшемуся в то время неминуемым.

Несмотря на близость киевской Оболони к Буче и Ирпени, масштабных военных действий и насилия, подобного тому, что творилось в соседних пригородах, район в итоге не увидел. Сильно пострадало в принципе лишь несколько из тысяч построек, в том числе многоквартирное здание по улице Богатырской, ставшее своего рода символом провалившегося российского наступления. Жилой дом подвергся обстрелу в первой половине марта, в одном из последних порывов российских сил – в отчаянной попытке прорваться в город, который уже три недели выдерживал осаду.

Апрель выжидания

разрушенное здание в Оболони © Karol Luczka

Две недели спустя, в ходе мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Москва согласилась «кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях». Через несколько дней подтвердилось, что Россия фактически признала свое поражение в битве за Киев.

Апрель в столице Украины в итоге прошел в атмосфере выжидания и неуверенных шагов в сторону мирной жизни. Состояние до сих пор остается подвешенным, и даже в будние дни главные улицы Киева наполовину пусты, создавая ложное впечатление нескончаемого ленивого, выходного утра.

жители перед зданием © Karol Luczka

На Оболони, в свою очередь, дом по улице Богатырской странным образом стал своего рода достопримечательностью – каждые пять минут к зданию прибывают все новые и новые люди, чаще всего в одиночку, либо парами. Осматривают, фотографируют, звонят знакомым, которых приветствуют словами «да, я здесь!», перед тем как перейти к подробному отчету о повреждениях. В основном приходят местные жители либо люди, связанные так или иначе с Оболонью.

«Я здесь в детстве в футбол играл!»

Vassili © Karol Luczka

Одним из таких людей оказался Василий, с улыбкой вспоминающий молодость, проведенную в том числе возле ныне разоренной многоэтажки:

«Я здесь еще в детстве в футбол играл! Но тут я уже не живу, так что меня не было, когда здесь шли боевые действия – все это время я был в дачном поселке на Левом берегу [Днепра]», – начинает он свой рассказ.

«Там было спокойно. А сегодня я сюда пришел, потому что у меня рядом живет знакомый. Еще я работаю столяром, поэтому интересуюсь: кто знает, может быть, пригожусь я тут при отстройке? Но я так понимаю, моя специальность пока особо не нужна – люди еще не готовы заселяться, в условиях войны боятся вкладывать деньги», – говорит Василий.

«Да и удивляться нечему», – продолжает он. «Я тоже думаю, что война так и будет идти, при этом еще долго. Украине просто нужно отвоевывать свое, так как мирные переговоры ни к чему не приведут. Я даже не знаю уже, как его называть, Путин или х***, но пока он у власти, ничего не может измениться! Он же четко разъяснил свои планы по Украине – то, что мы как страна якобы не можем существовать даже. Только спрятался он пока где-нибудь в бункере», – смеется столяр.

«Смотрят телевизор и верят в байки о бандеровцах»

Но дело не только в российском руководстве, считает собеседник, пытаясь понять, почему живущие в России и странах СНГ люди зачастую не воспринимают всерьез информацию о жертвах среди гражданского населения во время войны в Украине.

«Проблема в россиянах, действительно. В России у меня родственников нет, но тетя одна моя живет в Казахстане: смотрит телевизор [российские каналы] и верит во все эти байки, которые рассказывают о нацистах и бандеровцах. Я с ней спорю, говорю, что я же не по телевизору узнал, что произошло, а собственными глазами видел и знаю из рассказов знакомых. Например, в цеху в Козаровичах [северный пригород Киева], где я работаю, коллега один сам из Бучи. Он успел сбежать, но его соседи уже нет. Их оккупанты прямо выгнали из дома. Перед этим буквально все проверяли, заглядывали даже за зеркало, спрятал ли кто-то там сим-карту! В их случае обошлось без жертв. То же самое в самих Козаровичах, где просто стояла [российская] армия. Хуже было у тех, кто столкнулся с кадыровцами и другими озверевшими», – комментирует Василий.

«Боятся, что сбросит на них атомную бомбу»

Жители Оболони - Марина и Андрей © Karol Luczka

Когда речь заходит о действиях стран Евросоюза по отношению к России, бывший житель Оболони выражает определенную степень понимания.

«Мы, конечно, очень благодарны Европе за санкции и за то, что нам поставляют оружие. Но мне тоже понятно, почему Европа нам не помогает еще сильнее, почему Украина не получает большого количества самолетов, например. Страны Европы боятся, что он [Путин] сбросит на них атомную бомбу? Я бы тоже боялся! Но хуже то, что никто знает, кто придет после него, может быть, тот будет еще жестче? Так что, возможно, Европе придется воевать с Россией, но… это уже будет тяжело», – подытоживает он.

С невозможностью договориться о мире с Россией соглашается и местный житель Иван, пришедший посмотреть на обстрелянный дом, выгуливая заодно свою собаку.

«Есть у нас, конечно, тоже люди, которые говорят “да пусть забирают Крым и Донбасс, и на этом будет все”. Но я в это не верю. Возьмут Крым и Донбасс, а потом просто опять пойдут на нас, возьмут Украину, а после этого еще и на Польшу пойдут и так далее,» – считает молодой человек. «Поэтому нет даже вопроса в том, какие можно вести мирные переговоры. Просто придется сражаться», – уверен Иван.

«Я же собственными глазами видел, как это происходило», – продолжает он. «Я оставался на Оболони все это время, потому что работа у меня – присматривать за двумя пожилыми женщинами, которые здесь живут рядом», – объясняет Иван.

вид на кухню разрушенного здания © Karol Luczka

Он также вспоминает момент попадания снаряда в соседний жилой дом: «В 5 утра меня разбудил сильный звук. У нас стекла не вылетели, но много где по району было такое. Бабушки у меня еще переволновались, пришлось мне их успокаивать. Мама моя с сестрой до этого всего уехали в деревню в Житомирскую область, но мне же бежать было некуда. Так вот я к этому всему привык и сейчас уже не боюсь – просто незачем», – заканчивает он.

«У кого квартира в Берлине, тот может уехать»

Panneau indicateur © Karol Luczka

Но такой стойкости не хватило всем – Марина с Андреем уехали из Киева в начале марта, несмотря на то, что никаких планов об отъезде раньше они не строили. Пара вернулась на Оболонь сразу после окончания боевых действий, в начале апреля. За их решением – определенный фатализм и уверенность в том, что к нынешним условиям можно только привыкать, так как другого выхода просто не существует.

«Из страны выезжать просто некуда – может быть, у кого квартира в Берлине, тот может», – смеются Андрей с Мариной. «Но у нас с женой квартира здесь на Оболони, и здесь мы будем оставаться. Таких, как мы, много, и поэтому уже кое-кто сюда возвращается. Хотя, по моим ощущениям, это пока только так пятьдесят на пятьдесят», – говорит Андрей.

«Что мы еще можем сделать?», – задается он вопросом. «Я в мирные переговоры не верю и не знаю, что из этого всего выйдет. Поэтому мы готовимся просто во всем этом жить, так как другого выбора у нас просто нет. Это конечно важный, а вообще и главный вопрос – что делать дальше?», – задумывается Андрей… «Но на него ответа нет», – говорит он, отстраненно усмехаясь.

«Просто нет», – в том же тоне добавляет Марина.

«Бояться нечего – работают силы ПВО»

«Мы сейчас переживаем то, что у людей на Востоке [Украины] было с 2014 года. Но, как мне кажется, в больших городах нам сейчас уже в принципе нечего бояться: в Киеве, Львове, Одессе, везде работают силы ПВО. А обломков если боишься, то пожалуйста, есть сирены, укрытия», – уверен житель Оболони.

«Но даже если здесь уже более-менее спокойно, а на востоке все еще идут боевые действия, я не буду злорадствовать, говорить, что “так им и надо” за то, что они русскоязычные. У меня остались родственники в Мелитополе, и я напрямую знаю, что то, что там сейчас происходит, это настоящая оккупация [население якобы массово выступает против оккупации]. Это не Крым 2014 года, где на самом деле многие поддерживали [аннексию полуострова Россией]».

(В этот момент Марина дергает мужа за руку, как будто намекая, что такого лучше не говорить).

«Хотя это тоже наши территории. Я, правда, не знаю, нужно ли их отвоевывать, потому что я не военный эксперт. Но если будет возможность, то конечно, надо это делать», – заканчивает Андрей.

вход станции метро Оболонь © Karol Luczka

В конце очередного дождливого дня этой поздней киевской весны, в этом году напоминающей скорее холодную, московскую, на улице Богатырской раздается звук сирен. Большинство жителей, несмотря на все, пренебрегает предупреждением о возможном ракетном ударе. Десять минут спустя где-то вдали слышен глухой звук взрыва.

«Но мы же ничего не видели по новостям, правильно?», – час спустя в метро на Оболони комментируют прохожие. «ПВО сработало наверное, слава богу».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться