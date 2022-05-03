Шестьдесят девятый день войны России против Украины. Онлайн

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3 мая — шестьдесят девятый день с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:15 Россия готовится к включению захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма, говорится в сообщении Главного управления украинской разведки. «Перечень частных предприятий Ростовской области получила заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками», – отмечают в ГУР. Так, на заказанных штампах и печатях содержится надпись: «Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация».

10:57 Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке «неонацистского режима» в Киеве. Об этом МИД РФ написал в Twitter.

❗️ Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля @yairlapid, во многом объясняющие курс нынешнего Правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве.



☝️ О том, есть ли на Украине неонацисты на самом деле: https://t.co/su6LL5VYoX — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 3, 2022

Накануне, 2 мая, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид раскритиковал высказывания своего российского коллеги Сергея Лаврова, который заявил, что у Гитлера была «еврейская кровь», и вызвал российского посла для получения «разъяснений».

10:40 По данным ООН, с начала российского вторжения в Украине погибли 3153 мирных жителя, включая 226 детей

Ранения получили 3316 человек, из них 319 детей. Наибольшее количество жертв было зафиксировано в Донецкой и Луганской областях — 1638 погибших и 1603 раненых. В Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях в общей сложности ​​зафиксировано 3228 случаев — 1515 погибших и 1713 раненых. В большинстве случаев люди погибали от обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.

10:27 Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. Папа Римский также сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился с ним планами России относительно полномасштабного вторжения в Украину. По словам венгерского премьера, война в Украине должна завершиться 9 мая. «Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, чтобы мы также поняли скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины черноморский порт, вот и все. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», – цитирует издание слова понтифика.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 9 мая не является датой окончания «спецоперации». В интервью итальянскому же изданию Mediaset минимтр сказал: «Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы. Будем торжественно отмечать 9 Мая, как это делаем всегда».

10:11 С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину свобода прессы в России практически перестала существовать, считают эксперты международной организации «Репортеры без границ» (RSF). 3 мая RSF опубликовала ежегодный рейтинг стран по уровню свободы прессы. За прошедший год Россия опустилась со 150 на 155-ю позицию из 180.

10:01 Суд Фиджи постановил, что Соединенные Штаты могут арестовать суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. Это произошло после того, как роскошное судно Amadea прибыло в тихоокеанское островное государство и было задержано полицией. Amadea прибыла на Фиджи в прошлом месяце после 18-дневного перехода через Тихий океан из Мексики. Соединенные Штаты ввели санкции против Керимова, бывшего российского политика, в ответ на действия России в Украине.

09:49 «Противник принимает меры по восполнению значительных потерь техники в подразделениях вооруженных сил Российской Федерации, ведущих боевые действия на территории Украины», – говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Согласно этой сводке, на Волынском, Полесском и Северском направлениях активные военные действия не проводились. На Слобожанском направлении войска РФ продолжили обстрелы Харькова и близлежащих населенных пунктов. «На Изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск», сообщает Генштаб ВСУ.

В Донецком направлении основные усилия РФ продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск Украины были поражены семь БПЛА «Орлан-10» и один БПЛА «Форпост».

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены двенадцать атак российских войск, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем, двадцать две единицы боевой бронированной техники и восемь единиц автомобильной техники противника.

09:27 Центральное разведывательное управление США разместило в социальных сетях видео с инструкциями на русском языке с рекомендациями о безопасных способах вступления в виртуальный контакт с разведывательным агентством. Как сообщает «Голос Америки», видео называется «Как установить безопасный виртуальный контакт с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США». Видео размещено на аккаунтах ЦРУ в YouTube, Facebook и Instagram.

09:15 Евросоюз надеется утвердить шестой пакет санкций против России на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, который пройдет 10 мая

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает Reuters. На пресс-конференции в Панама-Сити, где он находится с официальным визитом, Боррель заявил, что согласие 27 стран на ограничение поставок российской нефти будет достигнуто до конца недели. «Я уверен, что, по крайней мере, по импорту нефти, эта договоренность будет возможна до следующего заседания Совета ЕС», – добавил он.

09:02 Утром 3 марта в оккупированном РФ Мелитополе (Запорожская область) прогремел взрыв. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание «РИА Мелитополь».

UPD: Взрыв произошел около 8 утра – на парковке за супермаркетом Сильпо по проспекту Богдана Хмельницкого взорвался заминированный скутер. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

08:51 Ночью российские войска обстреливали Харьков, Луганщину, Херсонщину, Николаев, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные областных военных администраций.

Харьков ночью был снова обстрелян, по предварительной информации, пострадавших нет. В Харьковском районе из-за обстрелов утром вторника возник пожар на одном из предприятий, данные о раненых уточняются, работают спасатели. По области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвинково, Дергачи. Жертв нет.

В Луганской области основные усилия российских войск сосредоточены на установлении контроля над Рубежным и Попасной. Вечером понедельника был мощный обстрел Рубежного, утром вторника – Новодружеска. Детали о пострадавших и последствиях обстрелов выясняются. Были эвакуированы 20 человек.

В Донецкой области с пяти утра вторника производится обстрел Угледара российской артиллерией. В настоящее время известно о трех погибших гражданских. Лиман, Авдеевка – под постоянными обстрелами.

В Херсонской области продолжаются обстрелы на территории области. В Николаевской области вечером во вторник происходили обстрелы, был нанесен удар по акватории в городе Очаков. Также был произведен обстрел по городу Николаев. По состоянию на утро пострадавших нет.

08:44 «Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально»

Российская армия стала значительно слабее в результате полномасштабного вторжения в Украину. Ее восстановление будут замедлять международные санкции. Об этом говорится в новом разведывательном обзоре минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xvqMIBbfFS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iZqitvBoOd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 3, 2022

По данным британской разведки, российский оборонный бюджет удвоился с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в развитие воздушных, наземных и морских сил и средств. Однако модернизация все равно не позволила России доминировать над Украиной как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении, что не позволяет превратить численную силу в решающее преимущество.

«Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате вторжения в Украину. Восстановление от этого будет усугублено санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать свои вооруженные силы», – добавили в разведке.

Ранее британская разведка заявила, что РФ задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил. Более четверти российских сил вторжения в Украине уже выведены из строя.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZuMXTmNRyd



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/S7E6h4WTgM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 2, 2022

08:35 Жозеп Боррель: «другие российские банки будут отключены от Swift»

Шестой пакет санкций Европейского союза против России будет включать удаление «других банков» из международной системы транзакций Swift, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, находясь с визитом в Панаме.

Новые санкции будут касаться «банковского сектора, а «в секторе энергетики мы работаем над подготовкой предложений, позволяющих ограничить импорт энергоносителей из России, в частности нефти», – сказал он на пресс-конференции.

Несколько европейских дипломатических источников в эти выходные указали, что самый важный российский банк, Сбербанк, который представляет 37% рынка, должен быть исключен из Swift.

08:23 Украинские войска оттеснили российские силы на 40 км от Харькова

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил журналистам в понедельник вечером, что украинцы провели успешное контрнаступление против российских военных, отбросив их войска примерно на 40 километров от Харькова за последние 24-48 часов. По словам чиновника, несмотря на запуск более 2100 ракет по Украине, Россия далека от достижения своих целей на земле, особенно на Донбассе.

08:10 Украина надеется возобновить эвакуацию мирных жителей из Мариуполя

Эвакуация должна возобновиться во вторник утром при поддержке Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщил муниципальный совет Мариуполя.

В эти выходные впервые за два месяца осады и бомбардировок города было освобождено около ста мирных жителей, скрывавшихся в подвалах «Азовстали» — последнего очага украинского сопротивления в этом стратегическом порту на юге Донбасса. В понедельник вечером колонна с беженцами еще не прибыла в Запорожье, в 200 км к северо-западу от Мариуполя.

Вечером в понедельник батальон «Азов» пояснил, «что после частичной эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» противник продолжает обстреливать территорию завода, в том числе здания, где находятся мирные жители». По словам вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук, «сотни мирных жителей» остаются «заблокированными в «Азовстали».

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