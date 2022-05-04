Семидесятый день войны России против Украины. Онлайн

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4 мая — семидесятый день с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:56 Песков назвал чушью публикации о планах объявить 9 мая мобилизацию в России

Во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что нет никакой вероятности объявления Россией войны Украине в этот день. Отвечая на вопрос, есть ли какая-то вероятность объявления войны Украине 9 мая, Песков сказал: «Никакой. Это чушь». Его слова цитирует агентство ТАСС.

12:47 Украина, ООН и Красный Крест возобновляют усилия по эвакуации мирных жителей из Мариуполя

Автобусная колонна выехала из Мариуполя в среду в рамках новой попытки украинских властей, ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуировать мирных жителей. Колонна направляется в сторону подконтрольного Украине города Запорожье, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко. Он не уточнил, сколько автобусов в колонне и присутствуют ли там гражданские лица, эвакуированные из «Азовстали».

«Автобусы уже выехали из Мариуполя», — сообщил Павел Кириленко в Telegram. «Передавайте информацию тем, кто в ней нуждается!» — добавил он.

Мэр Мариуполя заявил во вторник, что более 200 мирных жителей все еще находятся на заводе «Азовсталь». В общей сложности 100 000 мирных жителей все еще находятся в городе, разрушенном неделями российской осады и бомбардировок, сообщает France-Presse.

12:19 В подконтрольной «ДНР» Макеевке горит нефтебаза. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин утверждает, что пожар произошел в результате обстрела. «"Прилет" по Червоногвардейскому району Макеевки в район нефтебазы, спастельные службы выехали», — сказал он в эфире «Соловьев.Live».

Пожар на нефтехранилище в Макеевке, 4 мая 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

12:15 В Дзержинске Нижегородской области РФ пожар площадью около 2 тыс. кв. м после возгорания цистерны с растворителем, сообщает местное издание NN и РИА-Новости.

12:07 Россия готовится провести в разрушенном Мариуполе «парад» на 9 мая. Для этого в город прибыл первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Для подготовки соответствующих кадров в Мариуполь прибыл пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин.

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия планирует продолжать «спецоперацию» в Украине до сентября.

11:57 Le Monde публикует карту боевых действий в Украине по состоянию на утро 4 мая 2022.

Le Monde публикует карту боевых действий в Украине по состоянию на утро 4 мая 2022 © Le Monde

11:49 Россия запретила доступ на свою территорию 63 японским политикам и чиновникам, включая премьер-министра Фумио Кисида, в ответ на санкции, введенные Японией против Москвы за ее вторжение в Украину.

«Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы, – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД, – Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны». В дипведомстве отметили, что Токио предпринимает практические шаги, которые нацелены «на демонтаж добрососедских связей», нанесение ущерба экономике и международному авторитету России.

В МИД РФ указали, что с учетом такой линии Токио и введенных правительством Японии персональных санкций против россиян, включая высшее руководство страны, принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ 63 граждан Японии, в числе которых Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, руководитель Минобороны Нобуо Киси и некоторые другие высокопоставленные представители. Полный список размещен на сайте МИД России.

11:23 Вечером 3 мая российская армия выпустила ракеты по 8 областям Украины, ночью были обстрелы Сумской области и Николаева, утром в Донецкой области второй раз подряд обстреляли Авдеевский коксохимический завод, Донбасс и Херсонщина – под постоянными обстрелами. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные глав регионов по состоянию на 8 утра среды 4 мая.

Во вторник вечером российские войска выпустил ракеты, в Винницкой, Киевской и Запорожской области ракеты были обезврежены ПВО. В Кировоградской области ракета попала в тяговую подстанцию, жертв нет. В Одесской области вечером три ракеты сбиты ПВО, однако есть попадание в инфраструктурные объекты в Арцизской ТО Одесской области. Пострадавших по состоянию на утро нет.

На Днепропетровщине вечером два ракетных удара по железной дороге. Разрушена тяговая подстанция. Один человек ранен. Ночь прошла без воздушных тревог.

На Закарпатье вечером попадание ракеты в электроподстанцию ​​железнодорожной станции, жертв нет, поврежден распределительный газопровод.

Во Львовской области вечером во вторник были ракетные попадания по электрическим подстанциям. Нанесены серьезные повреждения. Была задержка в движении поездов. Два человека, находившиеся неподалеку от мест взрывов, получили ранения. Пожары ликвидированы.

С вечера 3 мая россияне трижды обстреляли территории Сумщины со своих позиций из-за границы. Данные о потерях и разрушениях уточняются.

Ночью были неинтенсивные обстрелы окрестностей Харькова, пострадавших нет. В Харьковской области в течение суток были обстреляны Дергачи, Золочев, Богодухов, Чугуев.

За сутки – 6 раненых (Харьков, Золочев, Первомайский) и один человек погиб в Донецкой общине Изюмского района.

В Изюмском направлении продолжаются бои.

Ночью были обстрелы Лисичанска и Новодружеска Луганской области, в результате которых двое гражданских погибли, двое – ранены. Эвакуировано 49 человек.

За прошедшие сутки по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому были нанесены четыре ракетно-бомбовых удара, и произошли артобстрелы Лисичанска, Северодонецка, Попаснянской и Горской общин. Повреждены 45 домов и других объектов.

В Донецкой области во вторник вечером и среду утром был обстрелян Авдеевский коксохимический завод. Есть погибшие и раненые. Поврежденная инфраструктура.

В Марьинском ВА г. Марьинку обстреляли зажигательными снарядами, произошло возгорание по частному сектору. В районе с. Новомихайловка – обстрелы почти круглосуточно.

В Херсонской области ситуация остается сложной, ночью были слышны взрывы и обстрелы.

Ночью был обстрелян один из районов Николаева. Жертв и пострадавших нет. Жилые дома значительным разрушениям не подверглись.

Эвакуация в Краматорске, 3 мая 2022. AP - Andriy Andriyenko

11:13 Москва заявляет об ударах по железнодорожным станциям, куда перевозят иностранное оружие

Министерство обороны России заявило в среду, что вывело из эксплуатации шесть железнодорожных станций в Украине, которые использовались для снабжения украинских сил на востоке страны военной техникой, поставляемой западными странами.

В министерстве заявили, что разбомбили энергоснабжение станций высокоточными воздушными и морскими средствами поражения, не уточнив, какое именно вооружение, поставленное западными странами, прибыло через эти станции.

В российском министерстве также заявили, что нанесены удары по 40 украинским военным объектам, в том числе по четырем складам артиллерийских боеприпасов и оружия.

11:03 Евросоюз «значительно увеличит» свою военную поддержку Молдове

Об этом заявил в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы планируем в этом году значительно увеличить нашу поддержку Молдовы, поставив ее вооруженным силам дополнительную военную технику», — сказал он на совместной пресс-конференции в Кишиневе с президентом Молдовы Майей Санду.

10:50 Эмбарго на российскую нефть: Венгрия говорит, что у нее нет гарантий со стороны ЕС

Предложенное Европейской комиссией в среду эмбарго на российскую нефть не дает гарантий энергетической безопасности Венгрии, заявил представитель правительства страны Золтан Ковач. В письме агентству Reuters он сказал, что не понимает, как Венгрия, сильно зависящая от российской нефти, сможет справиться с переходным периодом, предложенным ЕС. Еврокомиссия предложила, чтобы Будапешт мог продолжать покупать российскую нефть до конца 2023 года, а не до конца 2022, как в большинстве других европейских стран.

10:40 Евросоюз планирует ввести санкции против главы Русской православной церкви Кирилла

Об этом сообщило агентство AFP в Twitter.

#BREAKING EU proposes sanctioning head of Russian Orthodox Church: document pic.twitter.com/U6rBnShgam — AFP News Agency (@AFP) May 4, 2022

Агентство ссылается на соответствующий документ ЕС, однако не приводит больше деталей. «ЕС предлагает наложить санкции на главу Русской православной церкви», – говорится в сообщении агентства.

10:01 Председатель Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины. Выступая в Европарламенте, Урсула фон дер Ляйен назвала основные санкционные меры. «Сегодня мы представляем наш шестой пакет санкций. Первое. Мы добавляем в санкционный список высокопоставленных военных и чиновников, совершивших военные преступления в Буче, и тех, кто ответственен за бесчеловечную осаду Мариуполя. Это направляет еще один важный сигнал всем преступникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вы не избежите этого», – заявила она. «Второе. Мы наконец-то "десвифтизируем" Сбербанк. Сбербанк – это крупнейший банк России, он держит около 37% всего банковского сектора, но мы также десвифтизируем и другие крупные банки в России», – сказала президент Еврокомиссии. По ее словам, эта мера поразит банки, которые критически важны для финансовой системы РФ. Третьим элементом нового пакета являются санкции против трех крупных государственных вещателей России, они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме в ЕС. Последним элементом шестого пакета санкции фон дер Ляйен назвала постепенное эмбарго на российскую нефть.

09:15 Австралия ввела дополнительные санкции в отношении более 70 российских политиков и более 30 чиновников самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн. Им запрещен въезд в страну. Пейн заявила, что санкции являются ответом на нарушение суверенитета Украины, и что «Австралия подтверждает твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и народа Украины». Ранее Австралия ввела санкции в отношении 812 физических и 47 юридических лиц в ответ на вторжение России в Украину, в частности против президента РФ Владимира Путина и его дочерей.

08:47 Еврокомиссия завершила свое предложение по шестому пакету санкций против Москвы

Цель санкций – сократить финансирование ее военных действий против Украины. Он предусматривает постепенное прекращение закупок в Европе в течение шести-восьми месяцев до конца 2022 года, за исключением Венгрии и Словакии. Эти две страны, не имеющие выхода к морю и полностью зависящие от поставок по трубопроводу «Дружба», смогут продолжить свои закупки в России в 2023 году, заявил France-Presseе вропейский чиновник.

Это отступление от общего правила проблематично, потому что Болгария и Чешская Республика также хотят извлечь из него выгоду, пояснили дипломаты, участвовавшие в дискуссиях, проводимых Еврокомиссией. «Есть страны, которые этого не выдержат», в том числе Болгария, которая почти на 100% зависит от российской нефти, предупредил в воскресенье по телевидению премьер-министр Кирилл Петков. «Мы должны избежать эффекта заражения, все захотят послаблений. Нам придется найти правильные решения», — сказал европейский чиновник.

Как стало известно, члены комиссии, собравшиеся в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента, приняли предложение поздно вечером со вторника на среду. Около полуночи об этом сообщили послам государств-членов, которые приступят к его изучению во время первой встречи в среду в Брюсселе, сообщили AFP два источника.

По словам нескольких источников, никаких сообщений от Еврокомиссии не планировалось до того, как президент Урсула фон дер Ляйен поговорила с депутатами Европарламента в среду утром. «Я не знаю, будет ли возможно принятие предложения к выходным», — заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек после встречи со своими коллегами в Брюсселе. «Необходимо единогласие, но пока ничего не гарантировано. Каждый новый пакет санкций против России принять сложнее, потому что он навязывает политический выбор каждому государству-члену», — пояснил европейский чиновник.

По словам другого европейского чиновника, помимо постепенного эмбарго, 27 стран также рассматривают немедленные меры, такие как налог на перевозки нефти танкерами. Новый пакет санкций также предусматривает исключение новых российских банков из межбанковской системы Swift и занесение в черный список пропагандистов российского режима и авторов дезинформации в ЕС, заявил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

08:20 За сутки российские военные ударили ракетами по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, следует из утренней сводки Генштаба ВСУ.

Определенные подразделения белорусских войск продолжают прикрывать участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска Новые Юрковичи, Погар и Ломаковка Брянской области развернуты подразделения ВС РФ из состава Центрального военного округа.

На Слобожанском направлении российские силы обстреливали Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов, пытались вести наступление в направлении Довгенького, но безуспешно.

На Донецком и Таврическом направлениях для сковывания действий россияне проводят обстрелы, на Лиманском направлении наступают в направлении населенного пункта Шандриголово.

В районе Попасной продолжаются активные боевые действия.

В Мариуполе российские силы продолжают наносить авиаудары и производят огневое поражение в районе «Азовстали».

В Запорожском направлении россияне пытались провести штурм в направлении населенного пункта Орехов, безуспешно.

На Южнобужском направлении для уничтожения фортификационного оборудования украинских позиций была применена артиллерия, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировались боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

На территории Донецкой и Луганской областей украинской армией отражены двенадцать атак.

08:15 В белорусских Вооруженных силах началась внезапная проверка готовности – в частности, один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения. Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили «ситуацию в контексте специальной военной операции по защите Донбасса». Как пишет «Белта», «цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Военные части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки». При этом состав привлекаемых к проверке сил будет поэтапно наращиваться.

08:05 Россия бойкотирует встречу Совета Безопасности ООН с Комитетом по политическим вопросам и безопасности (КПБ) Европейского союза. Встреча пройдет в среду, 4 мая. По словам российского дипломатического источника на условиях анонимности, решение Москвы связано с ситуацией на Украине.

Ежегодная неформальная встреча между Советом Безопасности и КПБ не проводилась с 2019 года из-за пандемии коронавируса. Она должна позволить рассмотреть взаимодействие Европейского союза с ООН в странах, где две организации проводят операции, например, в Боснии, Центральноафриканской Республике или Мали. КПБ состоит из послов, представляющих 27 стран-членов ЕС. По словам дипломата, после Нью-Йорка эти послы должны отправиться в Вашингтон для встречи с американскими официальными лицами.

07:54 С завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 156 мирных жителей

В своем онлайн-обращении во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 156 мирных жителей были эвакуированы с завода «Азовсталь» в Мариуполе и прибыли в Запорожье. «Это еще не победа, но уже есть результат», – сказал он. «Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы вывести наших людей из Мариуполя... Это тяжело, но мы должны спасти всех, мирных жителей и военных».

В эти выходные, впервые за два месяца осады и бомбардировок, были эвакуированы мирные жители, скрывавшиеся в подвалах огромного сталелитейного завода. По крайней мере, некоторые из них прибыли во вторник в город Запорожье, контролируемый Украиной, в 230 км к северо-западу от Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани оценил их число в 101 человек.

Прибывшие из Мариуполя беженцы рассказали об установленных Россией фильтрационных лагерях, в которые попадали люди, оказавшиеся под подозрением в работе любых украинских госорганов. По словам приехавших из Мариуполя, не всем эвакуированным с «Азовстали» удалось добраться до Запорожья.

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