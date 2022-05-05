Семьдесят первый день войны России против Украины. Онлайн

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Автомобиль проезжает мимо уничтоженной российской боевой машины пехоты БМП-3 на дороге недалеко от Покровского, на востоке Украины. 4 мая 2022.

5 мая — семьдесят первый день с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:20 Лукашенко: Беларусь делает все для того, чтобы положить конец войне

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью агентству Associated Press (AP). В нем он рассказал, что Беларусь выступает за мир. «Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было»,— заявил Лукашенко. Он также обвинил Украину «в провокациях» в адрес России.

#TheAPInterview: Belarus’ authoritarian leader Alexander Lukashenko has defended Russia’s invasion of Ukraine and says he's doing “everything” to stop the war. He also alleged that Ukraine was “provoking Russia.” https://t.co/hiDjOOx1pL — The Associated Press (@AP) May 5, 2022

Россия развернула свои войска в Беларуси еще 10 февраля под предлогом совместных военных учений. Нападение на Украину российская армия осуществляет в том числе с территории Беларуси.

В начале марта Александр Лукашенко публично поддержал военную агрессии РФ против Украины.

11:04 В Казахстане переименовали акцию «Бессмертный полк»

Она будет называться «Батырларга тагзым» («Поклонимся героям»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя городского Совета ветеранов Алма-Аты Ахана Бижанова.

Бижанов также напомнил, что символом победы в Казахстане является «Лента победы» — шелковая лента небесно-голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом золотистого цвета и изображением Ордена Отечественной войны. По его словам, такие ленты выпускаются в Казахстане седьмой год подряд.

10:57 В Санкт-Петербурге к антивоенным активистам пришли с обысками

В Санкт-Петербурге проходят обыски у пятерых участников группы «Мирное сопротивление» в рамках уголовного дела о «фейках» в отношении российской армии. Об этом сообщает издание «Бумага».

Уголовное дело на активистов завели после публикации во «ВКонтакте». Какой именно пост стал причиной для уголовного дела неизвестно. Страница самого сообщества уже заблокирована. «Наиболее вероятная причина блокировки — отчетливая антивоенная позиция и публикации, отражающие правду о войне против Украины», — считают активисты.

«Мирное сопротивление» рассказывает о протестном движении в Санкт-Петербурге, а также проводит свои акции. Недавно активисты сожгли букву Z на берегу Финского залива.

10:43 Святогорская лавра попала под обстрел

В Офисе генпрокурора Украины сообщили об обстреле Свято-Успенской Святогорской лавры. По данным ведомства, накануне в результате обстрела монастыря, расположенного в Святогорске (Краматорский район), были ранены 7 человек, повреждено здание общежития. Как отмечают в генпрокуратуре, в последнее время монастырь принимал украинских беженцев, бежавших от боевых действий.

10:05 Виллу Михаила Фридмана арестовали в Сен-Тропе

В Сен-Тропе арестовали виллу Copab, которая принадлежит семье основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана. Арест на виллу наложен в рамках санкций Европейского союза.

Согласно расследованию проекта «Схемы», вилла записана на французскую фирму SNC COPAB. Ее бенефициарами являются дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман. Еще 1% принадлежит его бывшей жене Ольге Айзиман.

Фридман сдавал виллу в аренду и зарабатывал на этом от 180 до 440 тысяч евро в месяц.

09:53 СБУ сообщила о задержании в Испании украинского блогера Анатолия Шария

Его подозревают в государственной измене. По данным украинских спецслужб, Шарий действовал в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Его задержание «стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — говорится в сообщении ведомства.

09:45 Мэр Мариуполя рассказал о фильтрационных лагерях для мужчин

Мэр Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале рассказал о российских фильтрационных лагерях, куда вывезли около 2000 мужчин из нескольких районов Мариуполя. По его словам, никаких личных вещей взять с собой мужчинам не разрешили, паспорта и другие документы у них отобрали. Четвертую неделю их насильно удерживают в здании школы и клуба в селах Безымянное и Казацкое.

Андрющенко пишет, что людей содержат в ужасающих условиях и не оказывают им медицинскую помощь. Он также рассказал, что среди людей, которые находятся в школе в Безымянном, зафиксирован первый случай туберкулеза.

09:20 NYT: Американская разведка помогает ВСУ

По словам высокопоставленных американских чиновников, США предоставляют Украине разведданные о передвижении командных пунктов российской армии. Как пишет NYT со ссылкой на украинские официальные источники, благодаря американским разведданным армия Украины уничтожила 12 российских генералов.

08:50 В Мариуполе установили памятник «бабушке с красным флагом»

В Мариуполе, большая часть которого занята российскими войсками, установили памятник «бабушке с красным флагом», ставшей одним из символов российской пропаганды в войне, которую Россия ведет против Украины.

В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

В Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к боевикам с флагом СССР https://t.co/nTuTYaIdwr pic.twitter.com/Gl8wXvzPOR — РИА Новости (@rianru) May 4, 2022

«Теперь добавился еще один символ — бабушка Анна, бабушка Аня. К сожалению, не знаем ее полного имени, отчества. Но мы обязательно узнаем. И я уверен, будет возможность сказать ей спасибо и низко ей в ноги поклониться, потому что она стала живым символом вот такой вот преемственности поколений, преемственности борьбы с нацизмом и фашизмом. Она стала такой бабушкой и для всего Донбасса, и бабушкой для всей России», — заявил Кириенко.

Украинская разведка 4 мая сообщила, что Кириенко прибыл в Мариуполь для подготовки парада 9 мая.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что изображение «бабушки с красным флагом» разместят на корпусе ракеты на одном из ближайших запусков.

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