Война России против Украины. День семьдесят второй. Онлайн

Семьдесят второй день идет российско-украинская война, развязанная политическим руководством РФ. Российские силы продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Мы рассказываем о происходящем в режиме онлайн.

11:27 В МИД РФ заявили, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе войны с Украиной

«Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана», — завил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

11:14 Утренний брифинг минобороны РФ

Минобороны РФ в утреннем брифинге от 6 мая заявило, что российские вооруженные силы продолжили бомбить и обстреливать разными видами оружия украинскую территорию.

Ведомство заявило, что:

ВКС уничтожили крупный склад боеприпасов в Краматоске;

российская авиация за ночь поразила 24 военных объекта;

ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300;

артиллерия поразила шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов;

средства ПВО сбили один Су-25 и МиГ-29 ВСУ и перехватили четыре баллистические ракеты «Точка-У»;

войска РФ уничтожили 13 украинских беспилотников.

О каком-либо продвижении войск на земле минобороны РФ не сообщает.

09:23 Американские СМИ сообщают, что Украина ударила по крейсеру «Москва» благодаря разведданным от США. В Пентагоне уточняют, что США не давали Украине «конкретной информации для целеуказания»

Сразу несколько американских СМИ сообщили, что Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные, благодаря которым ВСУ смогли нанести удар по ракетному крейсеру «Москва» в Черном море. Об этом сообщают, к примеру, The New York Times, NBC News и The Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

В публикациях уточняется, что США не знали заранее, что Украина собирается нанесли удар по флагману российского Черноморского флота и не принимали участия в принятии этого решения.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя публикации, подчеркнул, что США не предоставляли Украине «конкретной информации для целеуказания» на крейсер «Москва». Он также подтвердил, что украинцы сами приняли решение об ударе по «Москве», и США об этом решении заранее не знали.

В публикации The Washington Post уточняется, что, с точки зрения США, если Украина получает разведданные, а затем решает принять меры для защиты страны, Соединенные Штаты не предоставляли информацию для «целеуказания» (targeting information), которая указывала бы кого или что атаковать.

09:07 Российская прокуратура — отцу срочника с «Москвы»: крейсер не входил в воды Украины и не участвовал в «спецоперации»

Дмитрий Шкребец, отец российского солдата-срочника, проходившего службу на затонувшем крейсере «Москва» и объявленного пропавшим без вести, опубликовал ответ на свое обращение от военной прокуратуры Черноморского флота РФ.

В документе говорится, что крейсер «Москва» «не входил в территориальные воды Украины» и не привлекался к участию в «специальной военной операции».

В письме от военной прокуратуры Черноморского флота также говорится, что сын Дмитрия Шкребца Егор объявлен «безвестно отсутствующим в воинской части» в результате «чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля».

Независимых подтверждений подлинности этого письма нет.

08:58 Германия поставит Украине семь самоходных артиллерийских установок

Как заявила в пятницу министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок, сообщает «Рейтер».

По ее словам, на следующей неделе в Германии может начаться обучение украинских военных использованию этого вооружения.

08:44 Начался новый этап эвакуации из Мариуполя — глава офиса президента Украины

«В эти минуты идет новый этап спасения наших людей из „Азовстали“. О результатах информация будет позже», — сообщил утром 6 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чуть раньше утром он написал, что из Мариуполя и «Азовстали» удалось вывезти около 500 мирных жителей. Ермак поблагодарил за помощь ООН.

Об эвакуации примерно полтысячи человек из Мариуполя, «Азовстали» и прилегающих районов этой ночью также сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

08:32 Попытки штурмовать «Азовсталь» дорого обходятся России — минобороны Британии

Новый отчет британской военной разведки о ситуации в Украине посвящен попыткам российских войск взять штурмом завод «Азовсталь» — последний оплот защитников Мариуполя.

Как указывает минобороны Великобритании, второй день российские силы продолжают наземный штурм «Азовстали», несмотря на заявления российских властей о том, что войска будут только стремиться его заблокировать.

Это новые усилия по захвату «Азовстали» связаны, вероятно, с предстоящим празднованием Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине, полагает британская военная разведка.

В отчете говорится, что эти усилия стоили России потерь среди личного состава, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление на «Азовстали» продолжаются, российские потери будут расти и тем самым срывать оперативные планы РФ на юге Донбасса.

08:22 Утренняя сводка генштаба ВСУ

Некоторые пункты из утренней сводки украинского генштаба:

Российские войска продолжают вести активные боевые действия на донецком и таврическом направлениях. На лиманском направлении обстреливают позиций ВСУ. На попаснянском направлении основные усилия российские ВС сосредоточили на установлении полного контроля над Попасной и возобновлении наступления на Лиман и Северск.

В Мариуполе продолжается блокировка сил обороны в районе «Азовстали». В отдельный районах российские войска при поддержке авиации возобновили штурмовые действия с целью взять завод под свой контроль.

По состоянию на 6 мая в больнице Купянска (Харьковская область), где войска РФ обустроили госпиталь, находятся до 300 раненых.

08:10 С завода «Азовсталь», из Мариуполя и близлежащих районов эвакуированы еще 500 человек — генсек ООН

В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста двумя конвоями эвакуированы около 500 человек с завода «Азовсталь», из Мариуполя и близлежащих районов. Об этом в ночь на 6 мая сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Надеюсь, что продолжающаяся координация с Москвой и Киевом приведет к увеличению числа гуманитарных пауз для обеспечения безопасного прохода мирных жителей», — добавил Гутерриш.

Он не уточнил, куда вывезли людей и все ли смогли добраться до свободных от российской оккупации территорий Украины.

