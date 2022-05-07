Война России против Украины. День семьдесят третий. Онлайн

ОНЛАЙН

Семьдесят три дня идет российско-украинская война, развязанная политическим руководством РФ. Российские силы продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Мы рассказываем о происходящем в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:25 В Николаеве один из филиалов «Николаевоблэнерго» попал под российский обстрел. В момент удара в помещении находились более 20 сотрудников, никто не пострадал, сообщает пресс-служба компании.

14:10 Новые взрывы в Одессе

Жители Одессы сообщают о взрывах и дыме над городом. Местные Telegram-каналы публикуют кадры из которых заметны клубки черного дыма. Официального подтверждения информации пока нет.

13:50 Жители Мариуполя разбирают завалы, под которыми находят 80-100 трупов под каждым домом. Не исключено, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю могут быть больше. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«История одного из участников разбора завалов в Мариуполе. Без имени, потому что человек еще в Мариуполе в постоянной опасности. Под натиском оккупантов, и чтобы прокормить семью, неделю назад он вызвался разгребать в городе завалы. Человек выдержал всего несколько дней». Люди, которые работали, рвали, и впадали в молчаливый ступор; регулярно случались истерики, пишет советник мэра.

Ранее сообщалось, что с начала осады в Мариуполе погибли около 10 тысяч мирных жителей.

13:26 Украинские власти надеются на продолжение эвакуации жителей Мариуполя в течение дня

Мы продолжим нашу операцию по эвакуации на «Азовстали», сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в Telegram. «Если все пойдет по плану, в 17:00 в Порт-сити будут автобусы, чтобы доставить людей в Безыменное», — сказала она. На месте люди смогут присоединится к колонне эвакуированных накануне из «Азовстали». На следующий день колонна должна направиться в Запорожье, сказала Верещук.

В пятницу с завода было эвакуировано около 50 мирных жителей. По меньшей мере 100 человек, в том числе дети, все еще находятся в подвалах.

13:12 Полтавская область пострадала от российского ракетного удара

«Российский противник нанес ракетный удар по Карловке (Полтавская область, ред.) и поразил инфраструктуру», — написал в Telegram глава облгосадминистрации Дмитрий Лунин. Позже местный чиновник уточнил, что пострадавших нет, но ударная волна повредила окна близлежащих зданий.

12:56 Франция может «со временем» обойтись без российского газа, считает президент французской энергетической компании Engie Жан-Пьер Кламадье. «Вопрос в том, в какой срок», — сказал он в интервью радиостанции France Inter, добавив, что Франция «вероятно, способна очень существенно снизить» свою зависимость от российского газа в течение «трех-четырех лет». Его доставка, по сути, зависит от целой сети инфраструктур (газопроводов, заводов по сжижению газа и т. д.), которые сложно построить, пояснил Кламадье.

12:30 Пророссийские сепаратисты заявляют о новых взрывах в Приднестровье

Власти пророссийского сепаратистского региона Приднестровье в Молдове объявили в субботу, что в пятницу вечером возле бывшего аэродрома в Варанкау, населенном пункте, граничащем с Украиной, произошли четыре взрыва. Пострадавших нет. «Вечером 6 мая около 21:40 с беспилотника были сброшены первые два взрывных устройства. Через час атака повторилась», — пишут сепаратисты в Telegram.

12:10 В акватории Черного моря возле острова Змеиный украинская армия уничтожила российский катер типа «Серна». Об этом сообщают украинское Оперативное командование «Юг» в Facebook и пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Спутниковый снимок острова Змениный Planet Labs PBC, 6 мая 2022. AP

В пятницу некоторые источники сообщали о поражении фрегата «Адмирал Макаров», одного из 5 современных кораблей российского флота. Он был введен в строй в 2017 году. Официальных заявлений сделано не было, но в Twitter начали распространяться сообщения о том, что фрегат был поражен украинскими ракетами «Нептун» в Черном море.

#FlotteDeLaMerNoire - #ВМФ 🇷🇺⚓️



➡️ Vidéo (RT @CaucasianRebel) prétend montrer la frégate « Admiral Makarov » (2017) : silhouette générale (plage AV, superstructures, PLH), forme de l'étrave, radar au sommet de la mâture, antenne derrière radar peuvent correspondre. pic.twitter.com/yuOVXQkhdT — Jean-Baptiste Antoine Colbert Marquis de Seignelay (@FauteuilColbert) May 6, 2022

11:57 Главное управление разведки Украины сообщает, что для охраны военного парада 9 мая в Мариуполе российская армия перекинула офицеров с боевых позиций в город. Был задействован весь командный состав 71 мотострелкового полка, сообщает ГУР.

11:40 Le Monde публикует карту боевых действий по состоянию на утро 7 мая.

Le Monde публикует карту боевых действий по состоянию на утро 7 мая. © Le Monde

11:25 Российские войска массово обстреливают всю Донецкую область, сообщает глава Донецкой военной обладминистрации Павел Кириленко. Мирных жителей настойчиво призывают эвакуироваться.

Авиаобстрелу подвергся Бахмут. Точно известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше, написал Павел Кириленко. В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено 11 домов и помещения нескольких предприятий.

В Малотарановке под Краматорском ранения получили 2 человека, повреждены 7 жилых домов, магазин и клуб.

По Дружковке повреждены 4 многоэтажки, школа, автостоянка и помещение предприятия. Информации о пострадавших нет.

По меньшей мере, один человек получил ранения в Дробышеве под Лиманом. Под огнем тоже Константиновка.

После ночных обстрелов на Светлодарском и Очеретинском направлениях в Очеретино частично перебито электроснабжение. Утром была попытка российских войск атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, обе атаки были отбиты.

На Марьинском направлении россияне привлекали авиацию, на Авдеевском – работают «Грады», сообщил глава области.

Бахмут, 7 мая 2022. Фотография Reuters :

Бахмут, 7 мая 2022. REUTERS - JORGE SILVA

10:59 Власти Берлина в течение ограниченного времени разрешили украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда». По словам активиста Александра Снидалова, который примет участие в акции, она начнется в 12.00 8 мая и продлится около часа, в течение которого разрешено использование украинской символики. Александр Снидалов отметил, что российская символика войны – символы Z, V, георгиевские ленты и белые повязки – запрещены во всем Берлине. Украинские волонтеры в Берлине организовали команду, которая должна предупреждать украинцев о возможных провокациях в этот день.

10:50 Российские военные, участвовавшие в нападении на Украину, «проедут на параде Победы в Москве на новейших БТР». Об этом сообщает ТАСС в ходе проведения репетиции парада на Красной площади 7 мая. Как произнес диктор, «десантники, которые принимали участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, проехали в колонне военной техники на БТР-МДМ "Ракушка"».

10:42 С приближением 9 мая в ряде регионов в Украине усиливается действие комендантского часа

Одесса и область уходят на затяжной комендантский час, который продлится с 22:00 воскресенья, 8 мая, до 05:00 утра вторника, 10 мая. В этот период запрещается находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

В Ровенской области время комендантского часа смягчат с 10 мая: ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00.

Полтавская область решила ужесточить комендантский час на 7,8 и 9 мая. В эти дни он будет действовать с 21:00 до 07:00.

В Запорожье городской совет вводит затяжной комендантский час, который будет действовать с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая. В это время разрешено выходить из дома только в убежища в случае объявления тревоги.

В Киеве на 8 и 9 мая не будут менять время комендантского часа. Мэр города Виталий Кличко заявил, что 9 мая в столице не будет никаких мероприятий.

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10:35 Министерство обороны РФ провело брифинг по ситуации в Украине

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия в течение ночи поразили 240 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) – 44 пункта управления и 196 опорных пунктов. При помощи авиации было поражено 18 военных объектов Украины. «Среди них два пункта управления (...) в Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области», – сказал он. Конашенков также сообщил, что в районе железнодорожной станции Богодухов в Харьковской области было уничтожено скопление поступившей от США и европейских стран военной техники.

10:22 Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 25 100 военных, лишились 1122 танков, говорится в сообщении.

10:12 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину.

Он планирует оценить, как можно увеличить поддержку со стороны организации.

Arrived in #Ukraine. As a child of war, I know how children and adults trapped in this war feel. I want to assess how @WHO can increase our support to them. I will also meet our staff here - they are doing tremendous work under extremely difficult circumstances. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2022

10:01 Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области, сообщает издание Суспільне Харків со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Кроме этого сообщается, что российские войска обстреливают из артиллерии поселок Золочев. Местные чиновники призывают жителей общины срочно найти укрытие и без необходимости не покидать убежище в течение всего дня.

09:55 В ночь с 6 на 7 мая российские войска обстреляли город Краматорск Донецкой области. В результате обстрела 15 домов пострадали, двое человек ранены, сообщает мэр города Александр Гончаренко.

09:45 Кофта президента за 90 тысяч фунтов: в Лондоне прошел благотворительный аукцион

В Лондоне на аукционе по сбору средств для Украины стерлингов была продана знаменитая флисовая кофта президента Владимира Зеленского. Ее стоимость составила 90 тыс. фунтов-стерлингов, пишет The Telegraph. Стартовая цена лота составляла 50 тыс. фунтов-стерлингов.

Перед началом торгов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал участников аукциона не жалеть денег. Во время аукциона Зеленский выступил с речью по видеосвязи.

09:34 Война в Украине наносит серьезный ущерб наиболее боеспособным подразделениям России, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что по крайней мере один современный российский танк Т-90М был уничтожен в боях. Т-90М был представлен в 2016 году и включает улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4z2cRVCJpf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2022

«Конфликт в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовых возможностей России. После этого конфликта России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы», – отмечает британская разведка. В обзоре говорится, что заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование будет особенно сложно из-за санкций, ограничивающих доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.

09:14 В Харьковской области уничтожен Национальный музей Григория Сковороды, сообщает местное издание Суспільне Харків со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко. Здание музея было уничтожено прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая. Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.

В результате обстрела ранение получил 35-летний сын директора музея, который остался на ночь охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.

Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.

08:57 Всемирная продовольственная программа призывает открыть одесские порты

Всемирная продовольственная программа (ВПП) в пятницу вечером вновь призвала открыть порты в Одесской области, чтобы произведенные в Украине продукты могли свободно экспортироваться. «Сейчас зернохранилища в Украине заполнены. В то же время 44 миллиона человек во всем мире движутся к голодной смерти. Мы должны открыть эти порты, чтобы продукты могли (…) покинуть Украину», — заявил глава этого агентства ООН Дэвид Бизли, цитируемый в пресс-релизе. «Мир требует этого, потому что сотни миллионов людей во всем мире зависят от этих поставок», — сказал он.

«Призываю все заинтересованные стороны позволить этому продовольствию покинуть Украину и отправиться туда, где оно остро необходимо, чтобы мы могли избежать неминуемой угрозы голода», — заключил глава ВПП. Из-за заблокированных из-за войны портов миллионы тонн зерна хранятся в элеваторах в Одессе и других украинских портах Черного моря. По данным ВПП, если порты не будут открыты, украинским фермерам негде будет хранить урожай следующего лета, что приведет к значительным финансовым потерям.

08:32 Согласно утренней сводке ГСУ, «противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом».

На Изюмском, Полесском и Северском направлениях активных боевых действий не происходило.

В Слобожанском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. В районе населенных пунктов Циркуны и Руськи Тишки совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий украинских сил.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжились артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск.

В Мариуполе продолжаются попытки взять штурмом завод «Азовсталь».

В Южнобужском направлении российские силы производили артиллерийские обстрелы по позициям украинских войск.

Совершены обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня. В населенном пункте Ивано-Кепине украинская армия уничтожила склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

В оккупированном Херсоне увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.

08:20 Байден объявил о новой военной помощи Украине

Джо Байден в пятницу вечером объявил о новой военной помощи Украине для борьбы с российским вторжением, включая артиллерийские боеприпасы и радар, но предупредил, что средства на вооружение для Киева в настоящее время «практически исчерпаны».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет помощи составит 150 миллионов долларов, что намного меньше предыдущих поставок оружия из США.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2022

«Конгресс должен быстро обнародовать пакет, необходимый для укрепления Украины на поле боя и за столом переговоров», — говорится в коммюнике Белого дома по поводу колоссального расширении бюджета на 33 миллиарда долларов, запрошенном у парламента США.

08:10 Утром 7 мая в Одессе была воздушная тревога, в области сработали силы противовоздушной обороны

Об этом сообщает представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. «Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Утро началось с сигнала воздушной тревоги. Работали наши подразделения ПВО», – написал он в Telegram. В Одесской области был введен комендантский час с вечера 8 мая до утра 10 мая.

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