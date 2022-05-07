ОНЛАЙН

Война России против Украины. День семьдесят третий. Онлайн

Опубликовано: Отредактировано:

Бахмут, 7 мая 2022.
Бахмут, 7 мая 2022. REUTERS - JORGE SILVA
RFI
13 мин

Семьдесят три дня идет российско-украинская война, развязанная политическим руководством РФ. Российские силы продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Мы рассказываем о происходящем в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:25 В Николаеве один из филиалов «Николаевоблэнерго» попал под российский обстрел. В момент удара в помещении находились более 20 сотрудников, никто не пострадал, сообщает пресс-служба компании.

14:10 Новые взрывы в Одессе

Жители Одессы сообщают о взрывах и дыме над городом. Местные Telegram-каналы публикуют кадры из которых заметны клубки черного дыма. Официального подтверждения информации пока нет.

13:50 Жители Мариуполя разбирают завалы, под которыми находят 80-100 трупов под каждым домом. Не исключено, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю могут быть больше. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«История одного из участников разбора завалов в Мариуполе. Без имени, потому что человек еще в Мариуполе в постоянной опасности. Под натиском оккупантов, и чтобы прокормить семью, неделю назад он вызвался разгребать в городе завалы. Человек выдержал всего несколько дней». Люди, которые работали, рвали, и впадали в молчаливый ступор; регулярно случались истерики, пишет советник мэра.

Ранее сообщалось, что с начала осады в Мариуполе погибли около 10 тысяч мирных жителей.

13:26 Украинские власти надеются на продолжение эвакуации жителей Мариуполя в течение дня

Мы продолжим нашу операцию по эвакуации на «Азовстали», сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в Telegram. «Если все пойдет по плану, в 17:00 в Порт-сити будут автобусы, чтобы доставить людей в Безыменное», — сказала она. На месте люди смогут присоединится к колонне эвакуированных накануне из «Азовстали». На следующий день колонна должна направиться в Запорожье, сказала Верещук.

В пятницу с завода было эвакуировано около 50 мирных жителей. По меньшей мере 100 человек, в том числе дети, все еще находятся в подвалах.

13:12 Полтавская область пострадала от российского ракетного удара

«Российский противник нанес ракетный удар по Карловке (Полтавская область, ред.) и поразил инфраструктуру», — написал в Telegram глава облгосадминистрации Дмитрий Лунин. Позже местный чиновник уточнил, что пострадавших нет, но ударная волна повредила окна близлежащих зданий.

12:56 Франция может «со временем» обойтись без российского газа, считает президент французской энергетической компании Engie Жан-Пьер Кламадье. «Вопрос в том, в какой срок», — сказал он в интервью радиостанции France Inter, добавив, что Франция «вероятно, способна очень существенно снизить» свою зависимость от российского газа в течение «трех-четырех лет». Его доставка, по сути, зависит от целой сети инфраструктур (газопроводов, заводов по сжижению газа и т. д.), которые сложно построить, пояснил Кламадье.

12:30 Пророссийские сепаратисты заявляют о новых взрывах в Приднестровье

Власти пророссийского сепаратистского региона Приднестровье в Молдове объявили в субботу, что в пятницу вечером возле бывшего аэродрома в Варанкау, населенном пункте, граничащем с Украиной, произошли четыре взрыва. Пострадавших нет. «Вечером 6 мая около 21:40 с беспилотника были сброшены первые два взрывных устройства. Через час атака повторилась», — пишут сепаратисты в Telegram.

12:10 В акватории Черного моря возле острова Змеиный украинская армия уничтожила российский катер типа «Серна». Об этом сообщают украинское Оперативное командование «Юг» в Facebook и пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Спутниковый снимок острова Змениный Planet Labs PBC, 6 мая 2022.
Спутниковый снимок острова Змениный Planet Labs PBC, 6 мая 2022. AP

В пятницу некоторые источники сообщали о поражении фрегата «Адмирал Макаров», одного из 5 современных кораблей российского флота. Он был введен в строй в 2017 году. Официальных заявлений сделано не было, но в Twitter начали распространяться сообщения о том, что фрегат был поражен украинскими ракетами «Нептун» в Черном море.

11:57 Главное управление разведки Украины сообщает, что для охраны военного парада 9 мая в Мариуполе российская армия перекинула офицеров с боевых позиций в город. Был задействован весь командный состав 71 мотострелкового полка, сообщает ГУР.

11:40 Le Monde публикует карту боевых действий по состоянию на утро 7 мая.

Le Monde публикует карту боевых действий по состоянию на утро 7 мая.
Le Monde публикует карту боевых действий по состоянию на утро 7 мая. © Le Monde

11:25 Российские войска массово обстреливают всю Донецкую область, сообщает глава Донецкой военной обладминистрации Павел Кириленко. Мирных жителей настойчиво призывают эвакуироваться.

Авиаобстрелу подвергся Бахмут. Точно известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше, написал Павел Кириленко. В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено 11 домов и помещения нескольких предприятий.

В Малотарановке под Краматорском ранения получили 2 человека, повреждены 7 жилых домов, магазин и клуб.

По Дружковке повреждены 4 многоэтажки, школа, автостоянка и помещение предприятия. Информации о пострадавших нет.

По меньшей мере, один человек получил ранения в Дробышеве под Лиманом. Под огнем тоже Константиновка.

После ночных обстрелов на Светлодарском и Очеретинском направлениях в Очеретино частично перебито электроснабжение. Утром была попытка российских войск атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, обе атаки были отбиты.

На Марьинском направлении россияне привлекали авиацию, на Авдеевском – работают «Грады», сообщил глава области.

Бахмут, 7 мая 2022. Фотография Reuters :

 

Бахмут, 7 мая 2022.
Бахмут, 7 мая 2022. REUTERS - JORGE SILVA

 

10:59 Власти Берлина в течение ограниченного времени разрешили украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда». По словам активиста Александра Снидалова, который примет участие в акции, она начнется в 12.00 8 мая и продлится около часа, в течение которого разрешено использование украинской символики. Александр Снидалов отметил, что российская символика войны – символы Z, V, георгиевские ленты и белые повязки – запрещены во всем Берлине. Украинские волонтеры в Берлине организовали команду, которая должна предупреждать украинцев о возможных провокациях в этот день.

10:50 Российские военные, участвовавшие в нападении на Украину, «проедут на параде Победы в Москве на новейших БТР». Об этом сообщает ТАСС в ходе проведения репетиции парада на Красной площади 7 мая. Как произнес диктор, «десантники, которые принимали участие в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, проехали в колонне военной техники на БТР-МДМ "Ракушка"».

10:42 С приближением 9 мая в ряде регионов в Украине усиливается действие комендантского часа

Одесса и область уходят на затяжной комендантский час, который продлится с 22:00 воскресенья, 8 мая, до 05:00 утра вторника, 10 мая. В этот период запрещается находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

В Ровенской области время комендантского часа смягчат с 10 мая: ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00.

Полтавская область решила ужесточить комендантский час на 7,8 и 9 мая. В эти дни он будет действовать с 21:00 до 07:00.

В Запорожье городской совет вводит затяжной комендантский час, который будет действовать с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая. В это время разрешено выходить из дома только в убежища в случае объявления тревоги.

В Киеве на 8 и 9 мая не будут менять время комендантского часа. Мэр города Виталий Кличко заявил, что 9 мая в столице не будет никаких мероприятий.

10:35 Министерство обороны РФ провело брифинг по ситуации в Украине

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия в течение ночи поразили 240 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) – 44 пункта управления и 196 опорных пунктов. При помощи авиации было поражено 18 военных объектов Украины. «Среди них два пункта управления (...) в Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области», – сказал он. Конашенков также сообщил, что в районе железнодорожной станции Богодухов в Харьковской области было уничтожено скопление поступившей от США и европейских стран военной техники.

10:22 Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 25 100 военных, лишились 1122 танков, говорится в сообщении.

10:12 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину.

Он планирует оценить, как можно увеличить поддержку со стороны организации.

10:01 Российские войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области, сообщает издание Суспільне Харків со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Кроме этого сообщается, что российские войска обстреливают из артиллерии поселок Золочев. Местные чиновники призывают жителей общины срочно найти укрытие и без необходимости не покидать убежище в течение всего дня.

09:55 В ночь с 6 на 7 мая российские войска обстреляли город Краматорск Донецкой области. В результате обстрела 15 домов пострадали, двое человек ранены, сообщает мэр города Александр Гончаренко.

09:45 Кофта президента за 90 тысяч фунтов: в Лондоне прошел благотворительный аукцион

В Лондоне на аукционе по сбору средств для Украины стерлингов была продана знаменитая флисовая кофта президента Владимира Зеленского. Ее стоимость составила 90 тыс. фунтов-стерлингов, пишет The Telegraph. Стартовая цена лота составляла 50 тыс. фунтов-стерлингов.

Перед началом торгов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал участников аукциона не жалеть денег. Во время аукциона Зеленский выступил с речью по видеосвязи. 

09:34 Война в Украине наносит серьезный ущерб наиболее боеспособным подразделениям России, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что по крайней мере один современный российский танк Т-90М был уничтожен в боях. Т-90М был представлен в 2016 году и включает улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.

«Конфликт в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовых возможностей России. После этого конфликта России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы», – отмечает британская разведка. В обзоре говорится, что заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование будет особенно сложно из-за санкций, ограничивающих доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.

09:14 В Харьковской области уничтожен Национальный музей Григория Сковороды, сообщает местное издание Суспільне Харків со ссылкой на главу Золочевской общины Виктора Коваленко. Здание музея было уничтожено прямым попаданием российской ракеты в ночь на 7 мая. Снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея. 

В результате обстрела ранение получил 35-летний сын директора музея, который остался на ночь охранять помещение. Мужчину вытащили из-под завалов, медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.

Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.

08:57 Всемирная продовольственная программа призывает открыть одесские порты

Всемирная продовольственная программа (ВПП) в пятницу вечером вновь призвала открыть порты в Одесской области, чтобы произведенные в Украине продукты могли свободно экспортироваться. «Сейчас зернохранилища в Украине заполнены. В то же время 44 миллиона человек во всем мире движутся к голодной смерти. Мы должны открыть эти порты, чтобы продукты могли (…) покинуть Украину», — заявил глава этого агентства ООН Дэвид Бизли, цитируемый в пресс-релизе. «Мир требует этого, потому что сотни миллионов людей во всем мире зависят от этих поставок», — сказал он.

«Призываю все заинтересованные стороны позволить этому продовольствию покинуть Украину и отправиться туда, где оно остро необходимо, чтобы мы могли избежать неминуемой угрозы голода», — заключил глава ВПП. Из-за заблокированных из-за войны портов миллионы тонн зерна хранятся в элеваторах в Одессе и других украинских портах Черного моря. По данным ВПП, если порты не будут открыты, украинским фермерам негде будет хранить урожай следующего лета, что приведет к значительным финансовым потерям.

08:32 Согласно утренней сводке ГСУ, «противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом».

На Изюмском, Полесском и Северском направлениях активных боевых действий не происходило.

В Слобожанском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. В районе населенных пунктов Циркуны и Руськи Тишки совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий украинских сил.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжились артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск.

В Мариуполе продолжаются попытки взять штурмом завод «Азовсталь».

В Южнобужском направлении российские силы производили артиллерийские обстрелы по позициям украинских войск.

Совершены обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня. В населенном пункте Ивано-Кепине украинская армия уничтожила склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

В оккупированном Херсоне увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.

08:20 Байден объявил о новой военной помощи Украине

Джо Байден в пятницу вечером объявил о новой военной помощи Украине для борьбы с российским вторжением, включая артиллерийские боеприпасы и радар, но предупредил, что средства на вооружение для Киева в настоящее время «практически исчерпаны».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет помощи составит 150 миллионов долларов, что намного меньше предыдущих поставок оружия из США.

«Конгресс должен быстро обнародовать пакет, необходимый для укрепления Украины на поле боя и за столом переговоров», — говорится в коммюнике Белого дома по поводу колоссального расширении бюджета на 33 миллиарда долларов, запрошенном у парламента США.

08:10 Утром 7 мая в Одессе была воздушная тревога, в области сработали силы противовоздушной обороны 

Об этом сообщает представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. «Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Утро началось с сигнала воздушной тревоги. Работали наши подразделения ПВО», – написал он в Telegram. В Одесской области был введен комендантский час с вечера 8 мая до утра 10 мая.

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