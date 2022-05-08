Война РФ против Украины. День семьдесят четвертый. Онлайн

Семьдесят четыре дня идет российско-украинская война, развязанная Владимиром Путиным. Cилы РФ продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Мы рассказываем о происходящем в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:50 Генпрокуратура Украины: 225 детей погибли и 413 панены в стране результате российской военной агрессии

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — заявили в ведомстве. «7 мая в результате обстрела оккупантами г. Приволье Северодонецкого района Луганской области погибли два мальчика 11 и 14 лет. Также две девочки 8 и 12 лет получили ранения», — сообщил Офис генерального прокурора Украины.

11:25 Путин «поздравил» Украину с Днем Победы.

10:40 В Киев приехала председатель Бундестага Бербель Бас. «Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и нацистской тирании и проведет политические переговоры», — сообщил руководитель секретариата немецкого парламента Энрико Брисс.

10:35 Минобороны Великобритании: у российской армии — «трудности с командованием». Британское оборонное ведомство опубликовало традиционную утреннюю сводку об обстановке на фронтах в Украине.

Главное:

— «Трудности с командованием и контролем» вынудили российское военное командование отправиться на передовую. Это привело к высоким потерям среди офицеров и стало причиной «медленного реагирования» российских войск на неудачи. Эти проблемы, вероятно, сохранятся, так как у офицеров, назначенных вместо убитых, мало командного опыта.

10:22 Великобритания выделит еще 1,6 млрд долларов на военную помощь Украине. Новый пакет помощи почти вдвое превышает предыдущие выплаты, сообщает Би-би-си.

09:55 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирает доказательства совершения военных преступлений российскими войсками в Украине. Об этом, как сообщает Reuters, заявили 7 мая на пресс-конференции в Киеве директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан и глава организации Тедрос Гебрейесус. Они уточнили, что с начала войны ВОЗ уже зафиксировала 200 ударов по медицинским учреждениям в Украине. «Нападения на медицинские учреждения являются нарушением международного гуманитарного права и — в случае подтверждения расследованием — представляют собой военные преступления», — подчеркнул Майк Райан.

Руководители ВОЗ также сообщили, что 10 мая организация рассмотрит резолюцию против России. Она предполагает закрытие расположенного в Москве Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране полностью разрушены 40 больниц, а еще около 500 повреждены до такой степени, что в них нельзя оказывать медицинскую помощь. «За время войны погибло 10 врачей, еще 40 получили ранения», — добавил министр.

09:30 В школе в селе Белогоровка Луганской области, по предварительным данным, погибли 60 человек

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай рассказал подробности, того, что случилось 7 мая в результате российского авиаудара. По словам Гайдая, авиация РФ нанесла удар по школе в 16:37. В 20:12 возникший в результате бомбежки пожар удалось потушить. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших, а 30 человек эвакуировали. Семь из них были ранены. Еще 60 человек остаются под завалами, и, как сообщает глава обладминистрации, скорее всего, погибли.

09:15 Зеленский: «Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине»

Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня памяти и примирения, который отмечается в Украине 8 мая. Произнося 15-минутную речь, украинский лидер стоит на фоне разрушенных российскими бомбардировками домов в Бородянке.

«Каждый год 8 мая вместе со всем цивилизованным миром мы чествуем каждого, кто защищал планету от нацизма в годы Второй мировой войны. Миллионы потерянных жизней, изуродованных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу: никогда снова! Мы знали цену, которую заплатили за эту мудрость наши предки. <…> Но и не подозревали, что наше поколение будет свидетелем надругательства над (этими) словами», — сказал президент Украины.

«В этом году мы говорим „Никогда снова“ иначе. Мы слышим „Никогда снова“ иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине. 24 февраля (день нападения РФ на Украину — Прим. RFI) слово „никогда“ стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали страшные взрывы. Мы услышали: снова!», — сказал Зеленский.

Продолжил: «Из этого лозунга выбросили слово „никогда“. Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали: „Это не мы!“ Замучили со словами „не все так однозначно“. Убили „Никогда снова“, сказав: „Можем повторить“».

Президент Украины провел исторические параллели между Второй мировой и начатой РФ 24 февраля войной против Украины: «Зло вернулось. Снова! В другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью. В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма. Фанатичное подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное — до деталей — воспроизведение его зверств и „алиби“, которые якобы придают злу священную цель».

«Мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля, продолжается 8 мая, но точно закончится, и ее растопит украинское солнце! <…> И родные и любимые, друзья и близкие снова будут рядом! Наконец-то снова! И над временно оккупированными городами и селами снова будет развеваться наш флаг…», — пообещал Зеленский.

О главных событиях 73-го дня войны России против Украины вы можете узнать из вчерашней онлайн-трансляции.

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