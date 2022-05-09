ОНЛАЙН

Война РФ против Украины. День семьдесят пятый. Онлайн

Опубликовано: Отредактировано:

Бородянка, 5 мая 2022.
Бородянка, 5 мая 2022. REUTERS - CARLOS BARRIA
RFI
15 мин

Семьдесят пять дней идет российско-украинская война, развязанная Владимиром Путиным. Cилы РФ продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Мы рассказываем о происходящем в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

17:19 В российском онлайн-издании Lenta.ru 9 мая появилось множество публикаций с резкой критикой президента РФ и развязанной им войны против Украины. Ответственность за публикации взяли на себя двое сотрудников этого прокремлевского портала. «Главная причина — совесть», — объяснил один из них Егор Поляков, судя по заявлению, опубликованному «Медиазоной». ►►► Подробнее

16:51 В этом году празднование Дня Победы обрело новое звучание. 9 мая по-прежнему остается праздником, который чтут в России, однако после 24 февраля отношение к нему у части общества изменилось. О том, как сегодня воспринимают в России «праздник со слезами на глазах», в интервью RFI рассказал российский историк, политик и публицист доктор исторических наук Андрей Зубов. 

► Андрей Зубов: «Когда победим свой тоталитаризм, будем праздновать День Победы вместе со всем миром»

16:33 В Киеве к 9 мая президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в центре столицы, на пустынном, уставленном противотанковыми ежами Крещатике.

В Москве на параде 9 мая Владимир Путин выступил с речью, в которой оправдывал войну РФ против Украины.

16:08 Председатель ЕС Шарль Мишель обратился к украинцам во время визита в Одессу

«Кремль хочет подавить ваш дух свободы и демократии. Но я полностью убежден в том, что это ему никогда не удастся», — с такими словами председатель Европейского совета Шарль Мишель обратился к народу Украины, находясь 9 мая в Одессе.

«Дорогие украинские друзья, я приехал в Одессу в День Европы с одним простым посланием: Вы не одиноки. Мы рядом с вами, мы вас поддерживаем. Мы будем с вами столько, сколько потребуется. Мы поможем вам построить современную и демократическую страну, устремленную в будущее, готовую уверенно вступить в европейское будущее, наше общее европейское будущее. Ваше место — в нашей общей европейской семье», — подчеркнул постоянный председатель Евросоюза.

Шарль Мишель напомнил, что 9 мая ЕС празднует День Европы. В этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил с декларацией, которая считается основополагающим документом созданного впоследствии Европейского союза.

В видеообращении к украинцам Шарль Мишель отметил, что решил провести нынешний День Европы в Одессе, «в этом плавильном котле европейской культуры и истории», «в городе, в котором, как говорил Пушкин, можно почувствовать Европу» (эти слова главы Евросовета отсылают к пушкинской строчке «Отрывков из путешествия Онегина» об Одессе: «Там все Европой дышит, веет»).

15:41 В Санкт-Петербурге 9 мая задержали муниципального депутата МО № 15 Сергея Самусева после того, как он пришел на акцию «Бессмертный полк» с плакатом, на котором изображен Борис Романченко — один из узников немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау, погибший в Харькове в обстреле города российскими военными. Об этом сообщает «Фонтанка».

15:10 По состоянию на 9 мая Россия увеличила в два раза количество носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» в акватории Черного моря – их суммарный залп составляет до 50 ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в «Медиацентре Украина».

14:45 Эммануэль Макрон: «Украинский народ борется за свободу»

Во время Конференции по будущему Европы в Страсбурге президент Франции Эмманюэль Макрон вновь выразил поддержку Евросоюза Украине.

«Сегодня, 9 мая, свобода и надежда на будущее имеют лицо Европейского Союза. Именно во имя этой свободы и этой надежды мы будем продолжать поддерживать Украину, ее президента и весь украинский народ», — заявил Эммануэль Макрон.

«Мы должны любой ценой сохранить мир в Европе и избежать эскалации», — добавил он.

«Россия совершает невообразимые преступления в Украине. (…) Однако мы не воюем с Россией», — заявил Эммануэль Макрон. «Для сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, для восстановления мира на нашем континенте только Украина должна определить условия переговоров с Россией», — продолжил он.

«Какова наша цель перед лицом одностороннего решения России атаковать украинский народ? Как можно скорее покончить с этой войной, сделать все, чтобы Украина выстояла, а Россия никогда не победила», — добавил он.

«Война в Украине предлагает нам переосмыслить географию и организацию нашего континента. Украина благодаря своей борьбе и мужеству является ключевым членом нашей Европы. Но даже если завтра он получит статус кандидата, мы знаем, что процесс вступления займет несколько десятилетий», — сказал Эммануэль Макрон.

Поэтому президент Франции призвал к созданию «европейского политического сообщества», чтобы поддерживать, в частности, Украину, параллельно с процедурой ее вступления в ЕС, которая займет «десятилетия».

«Эта новая европейская организация позволит демократическим европейским народам, придерживающимся наших основных ценностей, найти новое пространство для политического сотрудничества, безопасности и сотрудничества», — заявил Эммануэль Макрон по случаю закрытия Конференции о будущем Европы.

14:27 Европейский союз близок к согласованию шестого пакета санкций против России

«Переговоры по шестому пакету санкций продолжаются, они хорошо продвинулись и, с нашей точки зрения, могут быть завершены в ближайшее время», – отметил на пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии.

14:10 В Одессу прибыл председатель Евросовета Шарль Мишель

Во время неожиданного визита в Одессу председатель Европейского совета Шарль Мишель был вынужден укрыться из-за ракетных ударов, сообщил официальный представитель ЕС.

По словам этого источника, во время встречи Шарля Мишеля с премьер-министром Украины Денисом Чмыгалем «участникам пришлось прервать встречу, чтобы укрыться, потому что ракеты снова попали в Одесскую область».

14:01 В июне ожидается заключение Еврокомиссии по кандидатуре на членство Украины в ЕС

Европейская комиссия намерена огласить свое мнение в июне о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС, что проложит путь к длительному процессу переговоров, заявила в понедельник Урсула фон дер Ляйен. Кандидатуру Украины должны одобрить все 27 стран-членов ЕС.

«Мы с нетерпением ждем ответов (Украины) на вопросник о вступлении в ЕС. Европейская комиссия ЕС намерена высказать свое мнение в июне», — написала председатель Еврокомиссии в Твиттере.

13:56 Украина подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС

Об этом говорится в сообщении Офиса президента. Заполненный документ будет передан в Еврокомиссию. В понедельник Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время видеоконференции он продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для членства в ЕС. Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля.

13:45 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании 9 мая, в День Европы, объявил Декларацию Шумана, заложившую основы европейской интеграции, «Днем Европы» с 1999 года, когда кандидатура Турции был зарегистрирован статус Европейского союза (ЕС). Как передает агентство «Анадолу», Эрдоган также отметил, что негативные последствия войны в Украине, достигшие глобальных размеров, еще раз подтвердили, насколько стратегически важна Турция для ЕС во многих областях, особенно в сфере безопасности, миграции, цепочек поставок и энергетики.

13:29 9 мая российские войска обстреляли центр Славянска, Донецкой области, сообщает мэр города Вадим Лях. О результатах обстрела пока неизвестно.

13:16 Великобритания ввела новые санкции в отношении России и Беларуси

Пошлинами в размере 35% обложен ряд товаров, включая российские платину и палладий. Общая стоимость таких товаров, импортируемых ежегодно в Великобританию из РФ и Белоруссии, составляет $1,72 млрд, сообщает британское правительство. Весь объем российского импорта и британского экспорта в РФ, в отношении которого введены повышенные пошлины, достиг 4 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд). В эту сумму теперь входит продукция британской химической промышленности, полимеры и промышленное оборудование. Общая стоимость этого экспорта в РФ оценивается в $310 млн.

Согласно подсчетам британского Минфина, после введения очередного пакета санкций ограничения будут распространяться на 96% товаров, ввозившихся в королевство из России (без учета золота и энергоносителей) и 60% британского экспорта в РФ. Британские правительство призывает всех экспортеров из России найти альтернативные источники поставок.

12:56 Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов, сообщает РИА-Новости. По словам репортера агентства, «агрессивно настроенные поляки и украинцы» облили Сергея Андреева красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Посла России в Варшаве облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов.
Посла России в Варшаве облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов. AP - Maciek Luczniewski

12:40 Российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии, говорится в Telegram-канале главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого. По предварительным данным, жертв нет.

12:15 В понедельник, 9 мая, в Украину с рабочим визитом прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. В ходе визита она посетила Бородянку и Ирпень.

12:04 Ночью и утром 9 мая российские владельцы телевизоров Smart TV обратили внимание, что в описаниях телеканалов и программ появилась антивоенная надпись. Об этом сообщает издание The Insider. «На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», — говорится в сообщении, которое появляется на разных российских телеканалах. Надпись видели пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, «Ростелекома», а также владельцы медиаплееров Winx. По одной из версий, хакерам удалось взломать встроенный плеер телевизоров Smart TV.

«На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», — говорится в сообщении, которое появляется на разных российских телеканалах.
«На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», — говорится в сообщении, которое появляется на разных российских телеканалах. via REUTERS - IMAGES OBTAINED BY REUTERS

Журналисты Lenta.ru Егор Поляков и Александра Мирошникова сами опубликовали на сайте издания материалы о военных преступлениях России в Украине. Об этом Поляков сообщил в разговоре с The Insider. Ранее СМИ обнаружили, что при попытке найти на сайте материалы с фамилией президента появились заголовки «Россия полностью уничтожила Мариуполь» и «Владимир Путин солгал о планах России в Украине».

11:56 Министр обороны Великобритании выскажется по поводу российского руководства

В речи, которую министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен произнести в понедельник в Музее национальной армии, он заявит, что российские генералы должны предстать перед военным трибуналом за свои действия на Украине. Об этом пишет France-Presse. Слова Владимира Путина по случаю 77-й годовщины победы над фашистской Германией, произнесены для прикрытия своих ошибок на Украине, его реакцией на неудачи на местах, а также «позорным проявления самосохранения, гневом, нечестностью и поиском козла отпущения».

«Все профессиональные военные должны быть в ужасе от поведения российской армии», — должен сказать Бен Уоллес, цитаты речи которого были обнародованы пресс-службой министерства. Российские солдаты «не только занимаются незаконным вторжением и военными преступлениями, но и их командиры довели своих солдат до такой степени, что должны предстать перед военным трибуналом», говорится также в тексте.

11:35 Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил после встречи лидеров G7, что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти. «Единство G7 имеет важное значение в настоящее время, и на основе заявления лидеров G7 мы решили принять меры по принципиальному эмбарго на российскую нефть», – сказал Кисида.

11:33 Страны «Большой семерки» обещают прекратить импорт российской нефти

«G7 взяли на себя обязательство отказаться или поэтапно прекратить импорт российской нефти», — заявил в воскресенье вечером Белый дом. Однако в этом заявлении не указаны точные обязательства каждой страны. «Большая семерка» провела свое третье в году заседание в формате видеоконференции в присутствии президента Украины.

11:24 Странам Европейского союза следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и направлении их на восстановление Украины после войны, сказал в интервью Financial Times заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

11:12 «Российские захватчики развернули в заблокированном Мариуполе 300 метров георгиевской ленты и с помощью гастролеров с оккупированных территорий пытаются создать картинку для российского ТВ». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, акция прошла на одной из центральных улиц почти уничтоженного в результате обстрелов Мариуполя – проспекте Нахимова. По данным местных жителей, для акции привезли людей из Новоазовска и Донецка, а также выборочно привлекли стариков из Мариуполя.

«Ажиотажа и радости на улице по ходу колонны особо не замечено. Людей приманивают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов еды. Путлерюгенс на месте. Вечный огонь из самой Москвы – на месте. Оккупанты на месте. Коллаборанты на месте. Единственные кого нет – мариупольцев. Что-то с праздником пошло не так. Потому что Мариуполь – это Украина, а не московия», – написал Андрющенко.

Мариуполь, 9 мая 2022, снимок с дрона. На линии горизонта виден дым - российские силы продолжают штурм "Азовстали".
Мариуполь, 9 мая 2022, снимок с дрона. На линии горизонта виден дым - российские силы продолжают штурм "Азовстали". REUTERS - PAVEL KLIMOV

11:05 Российская армия утром 9 мая нанесла ракетный удар по Одесской области

Об этом сообщает Telegram-канал Одесского горсовета "Одеса офіційно" со ссылкой на сообщение ОК "Юг" (Південь).

«По Одесщине нанесен ракетный удар 4 ракетами типа Оникс из ракетного комплекса Бастион в ВОТ Крым. Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны», – говорится в сообщении.

10:47 Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, российские войска сосредотачивают силы и готовятся наступать на населенные пункты в Изюмском, Слобожанском и Донецком направлениях. Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

10:16 Российская армия пытается отрезать Луганскую область от Украины, взяв под контроль трассу Лисичанск – Бахмут, сообщает в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, военную технику РФ уже переправили через Северский Донец. Продолжаются мощные бои в Рубежном и Белогоровке.

10:10 «Бессмертный полк» провели в оккупированном российскими войсками Херсоне, сообщают «РИА-Новости». В городском парке Славы собрали группу людей с красными флагами. Ранее СМИ писали, что людей для этого будут свозить из Крыма. Также сообщается, что в Херсонской и Запорожской областях «проходят праздничные мероприятия» в честь Дня Победы.

10:05 Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что российские силы начали штурм завода «Азовсталь» после выезда колонны ООН из Донецкой области. «Мариуполь. Ожидаемо после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно». Советник мэра выразил надежду, что всех защитников удастся спасти.

09:40 Согласно данным областных военных администраций Украины по состоянию на 8 утра 9 мая,

В Днепропетровской области поздно вечером 8 мая была обстреляна Зеленодольская община.

В Черниговской области ночь прошла тихо, однако 8 мая около пяти часов вечера россияне обстреляли из миномета окраины сел Городнянской общины возле госграницы. Предварительно жертв нет.

В Харьковской области днем 8 мая россияне несколько раз обстреляли из РСЗО окраины города, пострадавших нет. В Харьковском районе два человека получили ранения, один погиб. В течение суток продолжались активные обстрелы Богодухова и районов: 4 раненых, 3 погибших. Вечером 8 мая зафиксировали обстрелы оккупантов в Лозовском и Золочевском районах: 2 раненых. Идут бои на Изюмском направлении.

В Луганской области в результате мощных обстрелов г. Северодонецк, г. Лисичанск, с.Шипилово повреждено 5 объектов: жилые дома, хозяйственные постройки, разрушен молитвенный дом в с. Шипилово. В результате обстрелов 3 человека погибли (из них два волонтера из Закарпатья), еще 3 ранены. Ночью был обстрелян Лисичанск. Детали и последствия выясняются.

В Донецкой области ночью россияне обстреляли Новомихайловку, Авдеевку, Марьинку, населенные пункты Очеретинской ТО. В настоящее время есть информация об одном раненом гражданском в Новомихайловке. Сложная ситуация в Лиманской и Святогорской ТО. В Мариуполе 8 мая удалось спасти 173 человека (из самого города и пригородов).

В Сумской области около 18 вечера 8 мая во время авиаудара россияне разбили самое большое и старейшее еврейское кладбище на территории Глуховской общины.

В Одесской области за день 8 мая произошло несколько ракетных атак, преимущественно с привлечением авиации. 6 ракет уничтожили силы ПВО. Попаданием ракет в области повреждены электроподстанция и газопровод в Арцизской общине, разрушены несколько частных домов и повреждены зоны отдыха в г. Одесса. Есть пострадавшие. Подробная информация уточняется.

В оккупированном Херсоне на Площади Свободы россияне установили сцену и фотографии советских времен. Есть информация, что для массовки россияне завозят актеров из Симферополя и так называемой «ДНР».

В Николаевской области ночью постоянно объявляли воздушные тревоги. По предварительной информации, днем ​​обстреляли Широковскую и Снегиревскую общины. Жертв и пострадавших нет. Повреждений также. В основном обстрелы были за пределами населенных пунктов. Под утро россияне обстреляли с. Шевченково, горит трава, работают соответствующие службы.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях.

09:00 Президент Владимир Зеленский 9 мая поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом

«Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. (…) Мы деремся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины!»,

 – сказал Владимир Зеленский в видеообращении. Зеленский подчеркнул, что никто не может аннексировать у Украины победу во Второй мировой войне, которая в составе антигитлеровской коалиции воевала с нацизмом.

Одесса, 8 мая 2022.
Одесса, 8 мая 2022. REUTERS - STRINGER
Малая Рогань (Харьковская область), 8 мая 2022.
Малая Рогань (Харьковская область), 8 мая 2022. AP - Felipe Dana
Цетр по приему перемещенных лиц, Запорожье. 8 мая 2022.
Цетр по приему перемещенных лиц, Запорожье. 8 мая 2022. AP - Francisco Seco

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