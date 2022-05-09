Война РФ против Украины. День семьдесят пятый. Онлайн

ОНЛАЙН

Семьдесят пять дней идет российско-украинская война, развязанная Владимиром Путиным. Cилы РФ продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Мы рассказываем о происходящем в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

17:19 В российском онлайн-издании Lenta.ru 9 мая появилось множество публикаций с резкой критикой президента РФ и развязанной им войны против Украины. Ответственность за публикации взяли на себя двое сотрудников этого прокремлевского портала. «Главная причина — совесть», — объяснил один из них Егор Поляков, судя по заявлению, опубликованному «Медиазоной». ►►► Подробнее

16:51 В этом году празднование Дня Победы обрело новое звучание. 9 мая по-прежнему остается праздником, который чтут в России, однако после 24 февраля отношение к нему у части общества изменилось. О том, как сегодня воспринимают в России «праздник со слезами на глазах», в интервью RFI рассказал российский историк, политик и публицист доктор исторических наук Андрей Зубов.

► Андрей Зубов: «Когда победим свой тоталитаризм, будем праздновать День Победы вместе со всем миром»

16:33 В Киеве к 9 мая президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в центре столицы, на пустынном, уставленном противотанковыми ежами Крещатике.

В Москве на параде 9 мая Владимир Путин выступил с речью, в которой оправдывал войну РФ против Украины.

16:08 Председатель ЕС Шарль Мишель обратился к украинцам во время визита в Одессу

«Кремль хочет подавить ваш дух свободы и демократии. Но я полностью убежден в том, что это ему никогда не удастся», — с такими словами председатель Европейского совета Шарль Мишель обратился к народу Украины, находясь 9 мая в Одессе.

«Дорогие украинские друзья, я приехал в Одессу в День Европы с одним простым посланием: Вы не одиноки. Мы рядом с вами, мы вас поддерживаем. Мы будем с вами столько, сколько потребуется. Мы поможем вам построить современную и демократическую страну, устремленную в будущее, готовую уверенно вступить в европейское будущее, наше общее европейское будущее. Ваше место — в нашей общей европейской семье», — подчеркнул постоянный председатель Евросоюза.

Шарль Мишель напомнил, что 9 мая ЕС празднует День Европы. В этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил с декларацией, которая считается основополагающим документом созданного впоследствии Европейского союза.

В видеообращении к украинцам Шарль Мишель отметил, что решил провести нынешний День Европы в Одессе, «в этом плавильном котле европейской культуры и истории», «в городе, в котором, как говорил Пушкин, можно почувствовать Европу» (эти слова главы Евросовета отсылают к пушкинской строчке «Отрывков из путешествия Онегина» об Одессе: «Там все Европой дышит, веет»).

15:41 В Санкт-Петербурге 9 мая задержали муниципального депутата МО № 15 Сергея Самусева после того, как он пришел на акцию «Бессмертный полк» с плакатом, на котором изображен Борис Романченко — один из узников немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау, погибший в Харькове в обстреле города российскими военными. Об этом сообщает «Фонтанка».

15:10 По состоянию на 9 мая Россия увеличила в два раза количество носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» в акватории Черного моря – их суммарный залп составляет до 50 ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в «Медиацентре Украина».

14:45 Эммануэль Макрон: «Украинский народ борется за свободу»

Во время Конференции по будущему Европы в Страсбурге президент Франции Эмманюэль Макрон вновь выразил поддержку Евросоюза Украине.

«Сегодня, 9 мая, свобода и надежда на будущее имеют лицо Европейского Союза. Именно во имя этой свободы и этой надежды мы будем продолжать поддерживать Украину, ее президента и весь украинский народ», — заявил Эммануэль Макрон.

«Мы должны любой ценой сохранить мир в Европе и избежать эскалации», — добавил он.

«Россия совершает невообразимые преступления в Украине. (…) Однако мы не воюем с Россией», — заявил Эммануэль Макрон. «Для сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, для восстановления мира на нашем континенте только Украина должна определить условия переговоров с Россией», — продолжил он.

«Какова наша цель перед лицом одностороннего решения России атаковать украинский народ? Как можно скорее покончить с этой войной, сделать все, чтобы Украина выстояла, а Россия никогда не победила», — добавил он.

«Война в Украине предлагает нам переосмыслить географию и организацию нашего континента. Украина благодаря своей борьбе и мужеству является ключевым членом нашей Европы. Но даже если завтра он получит статус кандидата, мы знаем, что процесс вступления займет несколько десятилетий», — сказал Эммануэль Макрон.

Поэтому президент Франции призвал к созданию «европейского политического сообщества», чтобы поддерживать, в частности, Украину, параллельно с процедурой ее вступления в ЕС, которая займет «десятилетия».

«Эта новая европейская организация позволит демократическим европейским народам, придерживающимся наших основных ценностей, найти новое пространство для политического сотрудничества, безопасности и сотрудничества», — заявил Эммануэль Макрон по случаю закрытия Конференции о будущем Европы.

14:27 Европейский союз близок к согласованию шестого пакета санкций против России

«Переговоры по шестому пакету санкций продолжаются, они хорошо продвинулись и, с нашей точки зрения, могут быть завершены в ближайшее время», – отметил на пресс-конференции в Берлине представитель МИД Германии.

14:10 В Одессу прибыл председатель Евросовета Шарль Мишель

Во время неожиданного визита в Одессу председатель Европейского совета Шарль Мишель был вынужден укрыться из-за ракетных ударов, сообщил официальный представитель ЕС.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

По словам этого источника, во время встречи Шарля Мишеля с премьер-министром Украины Денисом Чмыгалем «участникам пришлось прервать встречу, чтобы укрыться, потому что ракеты снова попали в Одесскую область».

14:01 В июне ожидается заключение Еврокомиссии по кандидатуре на членство Украины в ЕС

Европейская комиссия намерена огласить свое мнение в июне о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС, что проложит путь к длительному процессу переговоров, заявила в понедельник Урсула фон дер Ляйен. Кандидатуру Украины должны одобрить все 27 стран-членов ЕС.

Followed up on yesterday’s G7 discussion with @ZelenskyyUa



On #EuropeDay, we discussed EU support and Ukraine’s European pathway.



Looking forward to receiving the answers to the EU membership questionnaire.



The @EU_Commission will aim to deliver its opinion in June. pic.twitter.com/KkQuodJjj4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022

«Мы с нетерпением ждем ответов (Украины) на вопросник о вступлении в ЕС. Европейская комиссия ЕС намерена высказать свое мнение в июне», — написала председатель Еврокомиссии в Твиттере.

13:56 Украина подготовила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата в члены ЕС

Об этом говорится в сообщении Офиса президента. Заполненный документ будет передан в Еврокомиссию. В понедельник Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время видеоконференции он продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для членства в ЕС. Украина отправила Еврокомиссии первую часть анкеты на членство в середине апреля.

13:45 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании 9 мая, в День Европы, объявил Декларацию Шумана, заложившую основы европейской интеграции, «Днем Европы» с 1999 года, когда кандидатура Турции был зарегистрирован статус Европейского союза (ЕС). Как передает агентство «Анадолу», Эрдоган также отметил, что негативные последствия войны в Украине, достигшие глобальных размеров, еще раз подтвердили, насколько стратегически важна Турция для ЕС во многих областях, особенно в сфере безопасности, миграции, цепочек поставок и энергетики.

13:29 9 мая российские войска обстреляли центр Славянска, Донецкой области, сообщает мэр города Вадим Лях. О результатах обстрела пока неизвестно.

13:16 Великобритания ввела новые санкции в отношении России и Беларуси

Пошлинами в размере 35% обложен ряд товаров, включая российские платину и палладий. Общая стоимость таких товаров, импортируемых ежегодно в Великобританию из РФ и Белоруссии, составляет $1,72 млрд, сообщает британское правительство. Весь объем российского импорта и британского экспорта в РФ, в отношении которого введены повышенные пошлины, достиг 4 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд). В эту сумму теперь входит продукция британской химической промышленности, полимеры и промышленное оборудование. Общая стоимость этого экспорта в РФ оценивается в $310 млн.

Согласно подсчетам британского Минфина, после введения очередного пакета санкций ограничения будут распространяться на 96% товаров, ввозившихся в королевство из России (без учета золота и энергоносителей) и 60% британского экспорта в РФ. Британские правительство призывает всех экспортеров из России найти альтернативные источники поставок.

12:56 Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов, сообщает РИА-Новости. По словам репортера агентства, «агрессивно настроенные поляки и украинцы» облили Сергея Андреева красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Посла России в Варшаве облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов. AP - Maciek Luczniewski

12:40 Российские военные утром обстреляли Сумскую область из артиллерии, говорится в Telegram-канале главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого. По предварительным данным, жертв нет.

12:15 В понедельник, 9 мая, в Украину с рабочим визитом прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. В ходе визита она посетила Бородянку и Ирпень.

12:04 Ночью и утром 9 мая российские владельцы телевизоров Smart TV обратили внимание, что в описаниях телеканалов и программ появилась антивоенная надпись. Об этом сообщает издание The Insider. «На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», — говорится в сообщении, которое появляется на разных российских телеканалах. Надпись видели пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, «Ростелекома», а также владельцы медиаплееров Winx. По одной из версий, хакерам удалось взломать встроенный плеер телевизоров Smart TV.

«На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», — говорится в сообщении, которое появляется на разных российских телеканалах. via REUTERS - IMAGES OBTAINED BY REUTERS

Журналисты Lenta.ru Егор Поляков и Александра Мирошникова сами опубликовали на сайте издания материалы о военных преступлениях России в Украине. Об этом Поляков сообщил в разговоре с The Insider. Ранее СМИ обнаружили, что при попытке найти на сайте материалы с фамилией президента появились заголовки «Россия полностью уничтожила Мариуполь» и «Владимир Путин солгал о планах России в Украине».

11:56 Министр обороны Великобритании выскажется по поводу российского руководства

В речи, которую министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен произнести в понедельник в Музее национальной армии, он заявит, что российские генералы должны предстать перед военным трибуналом за свои действия на Украине. Об этом пишет France-Presse. Слова Владимира Путина по случаю 77-й годовщины победы над фашистской Германией, произнесены для прикрытия своих ошибок на Украине, его реакцией на неудачи на местах, а также «позорным проявления самосохранения, гневом, нечестностью и поиском козла отпущения».

«Все профессиональные военные должны быть в ужасе от поведения российской армии», — должен сказать Бен Уоллес, цитаты речи которого были обнародованы пресс-службой министерства. Российские солдаты «не только занимаются незаконным вторжением и военными преступлениями, но и их командиры довели своих солдат до такой степени, что должны предстать перед военным трибуналом», говорится также в тексте.

11:35 Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил после встречи лидеров G7, что Япония введет эмбарго на импорт российской сырой нефти. «Единство G7 имеет важное значение в настоящее время, и на основе заявления лидеров G7 мы решили принять меры по принципиальному эмбарго на российскую нефть», – сказал Кисида.

11:33 Страны «Большой семерки» обещают прекратить импорт российской нефти

«G7 взяли на себя обязательство отказаться или поэтапно прекратить импорт российской нефти», — заявил в воскресенье вечером Белый дом. Однако в этом заявлении не указаны точные обязательства каждой страны. «Большая семерка» провела свое третье в году заседание в формате видеоконференции в присутствии президента Украины.

11:24 Странам Европейского союза следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и направлении их на восстановление Украины после войны, сказал в интервью Financial Times заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

11:12 «Российские захватчики развернули в заблокированном Мариуполе 300 метров георгиевской ленты и с помощью гастролеров с оккупированных территорий пытаются создать картинку для российского ТВ». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, акция прошла на одной из центральных улиц почти уничтоженного в результате обстрелов Мариуполя – проспекте Нахимова. По данным местных жителей, для акции привезли людей из Новоазовска и Донецка, а также выборочно привлекли стариков из Мариуполя.

«Ажиотажа и радости на улице по ходу колонны особо не замечено. Людей приманивают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов еды. Путлерюгенс на месте. Вечный огонь из самой Москвы – на месте. Оккупанты на месте. Коллаборанты на месте. Единственные кого нет – мариупольцев. Что-то с праздником пошло не так. Потому что Мариуполь – это Украина, а не московия», – написал Андрющенко.

Мариуполь, 9 мая 2022, снимок с дрона. На линии горизонта виден дым - российские силы продолжают штурм "Азовстали". REUTERS - PAVEL KLIMOV

11:05 Российская армия утром 9 мая нанесла ракетный удар по Одесской области

Об этом сообщает Telegram-канал Одесского горсовета "Одеса офіційно" со ссылкой на сообщение ОК "Юг" (Південь).

«По Одесщине нанесен ракетный удар 4 ракетами типа Оникс из ракетного комплекса Бастион в ВОТ Крым. Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности. Будьте бдительны и осторожны», – говорится в сообщении.

10:47 Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, российские войска сосредотачивают силы и готовятся наступать на населенные пункты в Изюмском, Слобожанском и Донецком направлениях. Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

10:16 Российская армия пытается отрезать Луганскую область от Украины, взяв под контроль трассу Лисичанск – Бахмут, сообщает в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, военную технику РФ уже переправили через Северский Донец. Продолжаются мощные бои в Рубежном и Белогоровке.

10:10 «Бессмертный полк» провели в оккупированном российскими войсками Херсоне, сообщают «РИА-Новости». В городском парке Славы собрали группу людей с красными флагами. Ранее СМИ писали, что людей для этого будут свозить из Крыма. Также сообщается, что в Херсонской и Запорожской областях «проходят праздничные мероприятия» в честь Дня Победы.

10:05 Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, что российские силы начали штурм завода «Азовсталь» после выезда колонны ООН из Донецкой области. «Мариуполь. Ожидаемо после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно». Советник мэра выразил надежду, что всех защитников удастся спасти.

09:40 Согласно данным областных военных администраций Украины по состоянию на 8 утра 9 мая,

В Днепропетровской области поздно вечером 8 мая была обстреляна Зеленодольская община.

В Черниговской области ночь прошла тихо, однако 8 мая около пяти часов вечера россияне обстреляли из миномета окраины сел Городнянской общины возле госграницы. Предварительно жертв нет.

В Харьковской области днем 8 мая россияне несколько раз обстреляли из РСЗО окраины города, пострадавших нет. В Харьковском районе два человека получили ранения, один погиб. В течение суток продолжались активные обстрелы Богодухова и районов: 4 раненых, 3 погибших. Вечером 8 мая зафиксировали обстрелы оккупантов в Лозовском и Золочевском районах: 2 раненых. Идут бои на Изюмском направлении.

В Луганской области в результате мощных обстрелов г. Северодонецк, г. Лисичанск, с.Шипилово повреждено 5 объектов: жилые дома, хозяйственные постройки, разрушен молитвенный дом в с. Шипилово. В результате обстрелов 3 человека погибли (из них два волонтера из Закарпатья), еще 3 ранены. Ночью был обстрелян Лисичанск. Детали и последствия выясняются.

В Донецкой области ночью россияне обстреляли Новомихайловку, Авдеевку, Марьинку, населенные пункты Очеретинской ТО. В настоящее время есть информация об одном раненом гражданском в Новомихайловке. Сложная ситуация в Лиманской и Святогорской ТО. В Мариуполе 8 мая удалось спасти 173 человека (из самого города и пригородов).

В Сумской области около 18 вечера 8 мая во время авиаудара россияне разбили самое большое и старейшее еврейское кладбище на территории Глуховской общины.

В Одесской области за день 8 мая произошло несколько ракетных атак, преимущественно с привлечением авиации. 6 ракет уничтожили силы ПВО. Попаданием ракет в области повреждены электроподстанция и газопровод в Арцизской общине, разрушены несколько частных домов и повреждены зоны отдыха в г. Одесса. Есть пострадавшие. Подробная информация уточняется.

В оккупированном Херсоне на Площади Свободы россияне установили сцену и фотографии советских времен. Есть информация, что для массовки россияне завозят актеров из Симферополя и так называемой «ДНР».

В Николаевской области ночью постоянно объявляли воздушные тревоги. По предварительной информации, днем ​​обстреляли Широковскую и Снегиревскую общины. Жертв и пострадавших нет. Повреждений также. В основном обстрелы были за пределами населенных пунктов. Под утро россияне обстреляли с. Шевченково, горит трава, работают соответствующие службы.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях.

09:00 Президент Владимир Зеленский 9 мая поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом

«Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. (…) Мы деремся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины!»,

– сказал Владимир Зеленский в видеообращении. Зеленский подчеркнул, что никто не может аннексировать у Украины победу во Второй мировой войне, которая в составе антигитлеровской коалиции воевала с нацизмом.

Одесса, 8 мая 2022. REUTERS - STRINGER

Малая Рогань (Харьковская область), 8 мая 2022. AP - Felipe Dana

Цетр по приему перемещенных лиц, Запорожье. 8 мая 2022. AP - Francisco Seco

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