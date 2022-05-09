Зеленский: Мы боремся за свою свободу, поэтому победим. Скоро в Украине будет два Дня победы

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к 9 мая в центре Киева, на пустынном, уставленном противотанковыми ежами Крещатике.

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«Это война не двух армий, а война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракетами могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы — свободные люди, идущие своим путем», — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в День победы над нацизмом украинцы гордятся своими предками, которые вместе с другим народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. «Мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить», — подчеркнул он.

«24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал. (...) Нет оков, которые могут сковать наш свободный дух. (...) Рано или поздно мы победим. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, как нынешний враг, — мы победим, потому что это наша земля», — заявил Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

И добавил: «Мы боремся за свою свободу, за свободу для своих детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. (…) И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного».

К 8 мая, когда в Украине отмечают День памяти и примирения, Владимир Зеленский записал видеообращение на фоне разрушенных российскими войсками многоэтажек в Бородянке Киевской области. В своем обращении Зеленский говорил о военных преступлениях, которые Россия совершает на украинской земле.

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