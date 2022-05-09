От репрессий к войне: истории белорусов в Украине

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22% украинцев, согласно недавнему опросу социологической группы «Рейтинг», положительно относятся к белорусам. Однако, в отличие от россиян, к которым в украинском обществе превалирует резко негативное отношение, граждан Беларуси воспринимают преимущественно нейтрально. Учитывая 631 ракету, которую за период военных действий, по данным мониторингов, была выпущена с белорусской территории по Украине, и заявлений властей Минска о том, что «Украина спровоцировала Россию» и «готовила нападение на Беларусь», доверие к белорусам упало. Однако на улицах Львова cовместно с украинцами они все так же проводят мемориальные акции, говорят на «беларуской мове» и носят бело-красно-белую символику. Экстремизом ни власть, ни местное население это не считает. Как живет и переживает войну белорусское сообщество во Львове — в материале RFI.

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«Без свободной Украины невозможна свободная Беларусь»

8 мая, в День памяти и примирения, в Берлине, Праге, Вильнюсе, Варшаве и Брюсселе прошли акции в поддержку Украины. Некоторые из них cостоялись в формате молебна, другие предусматривали информационные мероприятия и концерты, третьи — марши к российским посольствам. Организовывает такие акции вот уже несколько месяцев белорус Алексей Францкевич, руководитель «Белорусского кризисного центра», созданного после событий 2020 года во Львове.

Города США, Канады, Прага, Вильнюс — далеко не полный список мест, где проводились подобные мероприятия. «Смысл был в том, чтобы остановить убийства детей и попросить у мирового сообщества оружия для Украины. В Праге собралось около 1000 украинцев. Самое сложное было эту акцию прекратить. Когда полтора часа женщины и дети плакали, сложно было сказать давайте расходиться», — рассказывает Алексей про недавние инициативы. В отеле «Львов», маленьком офисном помещении, где базируется бюро новосозданного «Белорусского информационного центра», общей информационной площадки для граждан Украины и Беларуси во Львове, цель которой — освещать работу белорусских волонтеров, добровольцев и диаспоры в Европе, мы начинаем разговор про войну и роль Беларуси в ней.

— Украинцы смотрят телевизор, а им говорят „с территории Беларуси летят ракеты“. Потом, например, сидите вы вместе в бомбоубежище, все понимают, что из Беларуси летят снаряды, а вы говорите „я — классный белорус“. На моральном уровне — это сложно», — объясняет Алексей и еще раз напоминает, что 86% белорусского населения эту войну не поддерживает.

— Обижает, когда белорусов иногда называют предателями, представителями страны оккупантов? — уточняю я.

— Нет. Я к этому привык, потому как, когда мы здесь просили Украину помочь нам свергнуть диктатуру, мы слышали про хорошие дороги, батьку. Кроме того, в 2019 году, по результатам соцопроса, Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком в Украине. Нельзя обижаться на этих людей, когда они это говорят, так как это банально от незнания ситуации в Беларуси. Однако, не нужно забывать, что тонны помощи, которые белорусы за границей собирали белорусским беженцам, были сегодня направлены в Украину.

В центре Львова появилась "стена памяти" в память о погибших в войне России против Украины. 26/04/2022. REUTERS - PAVLO PALAMARCHUK

Беларусь Алексей Францкевич покинул в 2006 году по политическим мотивам и переехал в Чехию, здесь получил статус беженца, от которого, к слову, вскоре отказался. В Беларуси занимался бизнесом, был частным предпринимателем, в Чехии род деятельности Алексея — юридические вопросы, международное и миграционное право. В 2020 году он снова вернулся в Беларусь, но из-за репрессий и уголовного дела страну был вынужден покинуть. Так спустя некоторое время Алексей Францкевич обосновался во Львове. На родине у него остались мама, дочь от первого брака и брат.

С началом военных действий Алексей с женой и 7-месячным ребенком оставались во Львове. После того как ракетные удары по городу участились, своих родных он решил вывезти в Чехию.

Сегодня основная деятельность белоруса Алексея Францкевича во Львове связана с «Белорусским информационным центром» и «Белорусским кризисным центром» как его основной составляющей. То есть, как и после событий 2020 года, главная цель осталась неизменной — помогать белорусам с жильем, трудоустройством и легализацией, а также информировать о деятельности общественность. Примечательно, что 80% финансирования организации обеспечивают IT-шники, которые так же, как и Алексей, были вынуждены покинуть Беларусь после событий 2020 года.

Говоря о том, как сформировалось белорусское комьюнити во Львове, Алексей вспоминает историю с польскими гуманитарными визами.

«Как только в отношении вас в Беларуси возбуждалось административное либо уголовное дело, вас вносили в списки невыездных. То есть вы уже Беларусь покинуть не могли. Соответственно единственной возможностью было быстро эвакуировать людей в Украину и во Львове в польском посольстве подавать на гуманитарные визы. Так сначала и образовалось комьюнити. Потом многие просто не захотели ехать в Польшу», — объясняет Алексей и добавляет, что с началом военных действий 80% белорусов покинули территорию Украины, однако были и такие, кто вернулся в Бучу или Харьков, а также присоединился к белорусским батальонам.

Однако на благосклонность по отношению к двойным переселенцам, которые бежали сначала от режима, потом от войны, со стороны европейских стран это не особо повлияло. Как и на представителей демократических сил Беларуси, «которые не сделали ни одного заявления касаемо белорусов, которые находятся на территории, где ведутся военные действия».

«По паспорту относить всех к стране-агрессору — неправильно. Говоря, например, о тех белорусах, которые просидели в оккупации в Буче и сейчас в той же Европе обязаны доказывать что-то, не понимая, в каких условиях они будут жить, не ждет ли их депортация в Беларусь», — не скрывая негодования, говорит Алексей.

Однако, он отмечает, что Украина после 2020 года «для белорусов как для иностранцев сделала больше всех поблажек», проблемы с получением видов на жительства возникали в основном из-за негибкости украинского миграционного законодательства.

«Я здесь в Украине для того, чтобы вернуться в Беларусь. Мы хотим обьединить белорусов, открыть здесь представительство для того, чтобы начать думать о завтрашней Беларуси. Сегодня стоит вопрос деоккупации Украины, следующий вопрос будет стоять о деоккупации Беларуси. Благодаря Украине у нас появился исторический шанс сделать Беларусь свободной, независимой и демократической страной. Без свободной Украины невозможна свободная Беларусь», — резюмирует Алексей.

«Я обязательно вернусь в Беларусь. Рано или поздно»

С белоруской Вероникой (имя изменено) мы познакомились в местной балетной студии. Во Львове, который на протяжении двух месяцев неоднократно подвергался ракетным ударам, учреждения культуры начали возобновлять работу с 1 апреля. Также под «мелодии» воздушной тревоги открылись спортзалы и танцевальные студии, где занятия по растяжке и балету несколько раз на день сменял бег в бомбоубежище.

«Воздушная тревога проходит, а вот страх в Беларуси круглосуточный. Каждый раз, когда идешь в душ, боишься, что не успеешь, что в твою квартиру зайдут сотрудники белорусского КГБ и заберут в СИЗО», — рассказывает Вероника.

Львов, 19 марта 2022. AP - Bernat Armangue

Из Минска в Украину она приехала год и два месяца назад по причине политических преследований. В 2020 году Вероника принимала участие в акциях протеста, женских маршах — на родине, согласно статье 23.34 КоАП РБ, ее, как и многих других учителей, писателей, священников, считают правонарушителями и преступниками. Мама Вероники по-прежнему в Беларуси. Больше сорока знакомых и друзей находятся в тюрьме. И в страхе за свою жизнь.

Незадолго до войны Вероника, тренер по пилатесу, вместе с друзьями открыла спортивную студию в Киеве. Ехать за границу, как это делали многие сограждане, не планировала. Признается, что в феврале 2022 года наконец-то начала ощущать внутреннее спокойствие.

Одним из самых страшных дней в жизни для Вероники, как и для жителей Украины, стало 24 февраля. Вместе с супругом они проснулись в 5 утра, услышав взрывы. Первые десять дней они пробыли в Киеве и выезжать не планировали. «В бомбоубежища спускались постоянно. Так как бомбежки в первые дни были частыми. Там у нас даже создалась своя комьюнити, поставили спальные места, кухню сделали, wifi провели», — вспоминает Вероника и добавляет, что «своим родственникам пообещала сделать все, чтобы выжить».

Из Киева вместе с четырьмя котами, которых Вероника приютила еще в Беларуси, они с супругом переехали в Винницу. Оттуда — во Львов.

«После Винницы я приехала и несколько дней не могла понять, что происходит. Где война? Во Львове все было обычно, город ничем не отличался от того, что я видела 3-4-5 лет назад. Если не слушать, о чем говорят люди на улицах, то здесь абсолютно нормальная жизнь. К тому же это один из моих любимых городов в мире», — признается белоруска.

Во Львове помимо обыденных дел, Вероника занимается волонтерством: помогает переселенцам на вокзале и животным, которых перевезли из зоны боевых действий в «Дом спасенных животных». «Собаки закончились», — так ей и супругу ответили, когда на выходных они пришли в приют и решили помочь выгулять животных. Эту историю Вероника вспоминает с улыбкой и добавляет, что также плетет сетки для Вооруженных сил Украины.

«Дом спасенных животных» во Львове. 05/05/2022. REUTERS - PAVLO PALAMARCHUK

«Душой я в Беларуси. Я полтора года жила в стрессе в Беларуси, после добавилась война. Сейчас, как шутит мой молодой человек, я — мечта психолога. Но в это же время я не могу отмежеваться от всего, что происходит. Мне важно быть частью тех тяжелых событий, которые переживает мой народ и народ Украины, который также частично мой народ», — объясняет девушка.

Беседу в одной из львовских кофеен мы ведем на белорусско-украинском языке. Удивительно осознавать, что, задавая вопрос на украинском, тебя сразу понимают, а ответ на белорусском не вызывает никаких вопросов или уточнений. Вероника перешла на белорусский еще в студенческие годы.

«Когда я знакомлюсь с украинцами, не было ни одного раза, когда кто-то на меня подозрительно посмотрел, наоборот всем интересно узнать, что в Беларуси. Им нравится слышать белорусский язык. Белорусский язык — это фактор, который влияет на отношение к человеку. Думаю, что была бы другая ситуация, если бы я говорила на русском языке», — считает Вероника и добавляет, что предвзятого отношения к себе со стороны украинцев после начала войны ни в Киеве, ни в Виннице, ни во Львове не ощущала.

На сумке у Вероники сине-желтая ленточка, носки — бело-красно-белые, в цвет национального флага.

— Если бы вы вышли так в Беларуси, вас бы задержали?

— Если учесть, что в школе на преподавателя, которая пришла с сине-желтой ленточкой в волосах, донесли, а после задержали, то меня бы схватили за 5–10 минут и отправили бы в тюрьму. Несомненно.

Многие белорусы, которые вынуждены были покинуть свою страну и живут заграницей, верят, что победа Украины в войне с Россией станет шансом для изменений в их стране. Большинство, в том числе и Вероника, поддерживают санкции против режима Лукашенко. «Заблокированные карточки — это мелочи. Мы просили об этом еще в 2020 году для того, чтобы режим пал», — обьясняет белоруска.

«Когда будут изменения, я обязательно вернусь в Беларусь. Это мой дом, моя родина, моя мама, мои родственники. Я, наверное, из тех людей, у которых настрой сразу победоносный. Я верила и верю в Украину. Также верю в победу Беларуси. Рано или поздно», — киваю я Веронике в ответ и в который раз осознаю, насколько обьединяют трагедии.

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