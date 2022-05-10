Война РФ против Украины. День семьдесят шестой. Онлайн

10 мая, семьдесят шестой день войны, развязанной Российской Федерацией в Украине. Мы рассказываем о событиях в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

12:30 Глава МИД ФРГ Анналена Бербок находится с визитом в Украине. Она посетила Бучу, где российские военные совершили массовые убийства мирных жителей. Бербок сопровождала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Во время визита глава германской дипломатии должна провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

12:10 Украинские беженцы во Франции смогут получить до 400 часов уроков французского языка. Об этом говорится в специальном указе, опубликованном во французском Journal Officiel 8 мая.

«Адаптированное языковое обучение» будет предложено «бенефициарам временной защиты» — режима, впервые активированного Европейским Союзом во время украинского конфликта, согласно указу.

После «оценки письменных и устных навыков французского языка» будет предложено «адаптированное языковое обучение», подчеркивается в указе. Воспользоваться лингвистической помощью беженцы смогут уже со следующей недели.

11:50 Сейм Литвы объявил Россию «террористическим государством», сообщает Delfi.

Резолюция была принята единогласно всеми 128 депутатами.

Кремлевский режим стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому его действия в Украине должны быть признаны геноцидом, а РФ является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, говорится в сообщении.

Сейм констатировал « массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель».

Парламент Литвы также призвал международное сообщество создать специальный трибунал для расследования преступлений российских вооруженных сил в Украине.

11:35 Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество принять немедленные меры для прекращения российской блокады украинских портов и предотвращения мирового продовольственного кризиса.

«Впервые за десятки и десятки лет в Одессе нет обычного движения торгового флота, нет обычной портовой работы. Наверное, этого в Одессе не было еще никогда со времен Второй мировой войны. Обычная жизнь, связанная с морем, заблокирована Россией. Именно Россией. И это удар далеко не только по Украине. Без нашего аграрного экспорта десятки стран в разных регионах мира уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. Политики уже обсуждают, какими могут быть последствия ценового кризиса и голода в странах Африки, странах Азии. Это прямое следствие российской агрессии, которое можно преодолеть только совместно – всем европейцам, всему свободному миру», — сказал Владимир Зеленский в видеообращении.

«Фермерские хозяйства разграблены оккупантами»: как в Украине проходит посевная

11:06 В течение дня президент Франции Эмманюэль Макрон должен провести телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как пишет Le Monde, ссылаясь на госсекретаря Франции по европейским делам Клемана Бона, речь пойдет о санкциях в отношении российской нефти. Накануне Урсула фон дер Ляйен сообщила о «прогрессе» после встречи с Орбаном в Будапеште.

«Есть два выхода: отсрочка для некоторых стран, объективно находящихся в затруднительном положении, потому что 100% их поставок нефти идет из России, а также гарантии альтернативных поставок. Это два параметра, над которыми мы работаем».

10:50 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times заявил, что Украина в случае победы в битве за Донбасс хотела бы освободить все свои территории, оккупированные Россией, При этом он не исключил возможность переговоров.

«Картина победы — это развивающаяся концепция, — сказал глава украинской дипломатии. — В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и расплата за нанесенный ущерб. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то безусловно победа для нас в этой войне будет освобождением остальных наших территорий».

Кулеба также сказал, что только поражение России позволит Украине вновь открыть свои черноморские порты и восстановить экспортную экономику.

09:40 Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале, что в городе Изюм в Харьковской области под завалами дома обнаружены тела 44 гражданских лиц. Изюм был захвачен российскими войсками еще в марте.

09:26 Российский видеохостинг Rutube подвергся 9 мая серьезной хакерской атаке. В настоящее время сайт Rutube недоступен. На сайте отображается страница с указанием «На сайте ведутся технические работы. Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены.

Однако СМИ утверждают, что полностью удален код сайта, контент уничтожен, а сайт не подлежит восстановлению. Команда Rutube в своем телеграм-канале поясняет, что работает над восстановлением систем. По ее словам, видеоархивы не пострадали.

Компания назвала атаку крупнейшей в истории сервиса. «APT – это спланированные и - что важно - дорогостоящие атаки. Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют», — говорится в сообщении.

09:00 На российском Первом канале во время трансляции праздничного концерае показали фотографию знаменитых американских грабителей 1930-х годов — Бонни Паркер и Клайда Бэрроу. Изображение должно было иллюстрировать песню «Если б не было войны», в которой говорится о любящих парах, разлученных войной.

08:45 Япония ввела в отношении РФ новый пакет санкций. В санкционный список внесли 70 компаний и более 130 человек, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, а также корпорации «Алмаз-Антей» и «Тактическое ракетное вооружение».

08:30 Украинцы удостоились самой престижной в мире награды в области журналистики — Пулитцеровской премии.

«Пулитцеровская комиссия присуждает журналистам Украины особую благодарность за их мужество, стойкость и приверженность правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России. Несмотря на обстрелы, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мира», — говорится на сайте премии.

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