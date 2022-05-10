«Фермерские хозяйства разграблены оккупантами»: как в Украине проходит посевная

Опубликовано:

Разрушенная ферма в Броварах, Киевская область. Март, 2022.
Разрушенная ферма в Броварах, Киевская область. Март, 2022. © ASSOCIATED PRESS
Гелия Певзнер
10 мин

В Украине началась посевная кампания. Она проходит в условиях войны, развязанной Российской Федерацией. Президент консалтингового агентства УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов и заместитель председателя общественного объединения «Всеукраинская аграрная рада» Денис Марчук рассказали RFI, с какими трудностями сталкиваются производители и экспортеры, и как они их преодолевают.

Реклама

«Фермерские хозяйства либо уничтожены, либо разграблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами», — написал 5 мая в своем фейсбуке глава Дергачевского муниципалитета Харьковской области Вячеслав Задоренко. 

Подобные сообщения о состоянии фермерских хозяйств часто появляются в украинских социальных сетях и СМИ. Начавшаяся посевная проходит в военных условиях.

До войны страна, знаменитая своим черноземом, была пятым в мире экспортером пшеницы и входила в тройку крупнейших экспортеров кукурузы, ячменя и подсолнечника. До шести миллионов тонн зерна и масличных культур уходило на экспорт из южных портов Украины. В этом году многим регионам мира не придется рассчитывать на украинское зерно и масличные культуры. Российские вооруженные силы блокируют черноморские порты, многие посевные территории оккупированы, освобожденные поля оказываются заминированными, жители сельской местности ушли на фронт.

«Посевная проходит в соответствии с военным временем, — говорит RFI  Денис Марчук, заместитель председателя общественного объединения «Всеукраинская аграрная рада», представляющей украинских производителей. — Рассчитывать в этом году на прошлогодний рекордный урожай, когда собрали более 100 миллионов тонн, не получится.

«На сегодняшний день оккупированы юг Херсонской области и частично юг Запорожской области. Оттуда сообщают, что идут захваты агропредприятий, людям угрожают, зерно вывозят. В Луганской и Донецкой областях идут бои. Очень сложно в Черниговской и Сумской областях — они были оккупированы, на полях осталась сгоревшая техника, поля заминированы, некоторые предприятия уничтожены. То же касается и Харьковской области», — сообщает он.

«По площадям и темпам из-за военных действий мы отстаем от прошлогодних показателей весенне-полевых работ. Основные аграрные регионы — это восток, юг, немного центр. Там посевная сильно замедлена, — подтверждает доктор наук Сергей Феофилов, глава УкрАгроКонсалт, консалтингового агентства, которое более 25 лет специализируется на исследовании и анализе аграрного рынка Украины и стран Причерноморья. — Но, в целом, и погода способствовала отсрочке полевых работ. Сейчас главное — успеть посеять, пока не настали высокие температуры. Для посевов идеально постепенное нарастание температур и постепенное прорастание семян».

Это касается и зерновых, и масличных культур, — сообщает УкрАгроКонсалт. По подсолнечнику отставание по площадям — примерно на 25%. Если по пшенице уже достигнуты показатели прошлого года — почти 170 тысяч га, то ячмень отстает намного сильнее — посеяно 838 тысяч га по сравнению с 1 276 миллионами в прошлом году. Сев кукурузы только начался, но засеяно почти вдвое меньше прошлогоднего. Это обусловлено необходимостью разминирования полей, а также высокими запасами при слабых перспективах сбыта, считает эксперт.

Чтобы в полной мере осуществить посевную, нужны, в первую очередь, саперы. Людей этой профессии людей в мирное время требуется не так много, а сейчас они необходимы, так что фермерам приходится ждать очереди. «Но все делается, и у нас уже улучшилась статистика. Сначала министерство сельского хозяйства говорило, что план посевной кампании яровых культур — 70%, а сейчас уже 75», — добавляет Марчук.

Украинские фермеры призывают к созданию гуманитарных конвоев под эгидой ООН, чтобы суда могли подходить к портам в Николаеве или Одессе и вывозить зерно. На фото: посевная в Винницкой областиЮ 2022.
Украинские фермеры призывают к созданию гуманитарных конвоев под эгидой ООН, чтобы суда могли подходить к портам в Николаеве или Одессе и вывозить зерно. На фото: посевная в Винницкой областиЮ 2022. © Marie Normand/RFI

«Необходимо срочно разблокировать порты»

Главная проблема, с которой сейчас сталкиваются производители зерновых в Украине, это блокировка экспорта. Российские вооруженные силы не пропускают морской транспорт в черноморские порты, через которые в основном и шла отгрузка зерна.

«Мы имеем все товары, которые мы можем поставлять из наших портов: в Одессе, Николаеве, Херсонской и Запорожской областях. Но частью агрессивной политики России, агрессивной войны России против нашего государства является именно блокада наших украинских портов», — сказал Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Украине не грозит голод, зерна много. «Об этом даже не стоит вопрос, — считает Сергей Феофилов. — У нас громадные запасы пшеницы с прошлогоднего урожая, 7–8 миллионов тонн. Из них экспортабельные 4,5 милиона, но мы не успели их вывезти из-за блокировки портов. До войны Украина присутствовала на глобальном рынке, из Черного моря выходили крупные контейнеровозы — „Панамаксы“, „Хендисайзы“. Сейчас идет регионализация экспортных потоков из-за блокировки моря».

За последние 10–15 лет доля Украины резко выросла в мировом аграрном секторе. За это время вся логистика, в том числе железнодорожная, была налажена под отправку экспортного зерна в морские порты. Сейчас ее нужно срочно перестраивать, обеспечивать перевозку аграрных грузов железнодорожным и грузовым транспортом, а также через небольшие свободные порты.

УкрАгроКонсалт считает, что с июля по железной дороге и через порты можно будет экспортировать максимум миллион сто тысяч тонн аграрных грузов.

«Украина даже в военное время сможет обеспечить и внутреннее потребление, и экспорт, — подтверждает Марчук. — Мы экспортно ориентированная страна, валютная выручка от экспорта составляет около 45%, это очень много. Но в сегодняшних условиях, когда заблокированы порты на Черном море и российские корабли никого не пропускают, мы — заложники этой ситуации. Всем мировым сообществом нужно обеспечить экспорт зерна из Украины».

Недавно министерство транспорта Румынии объявило тендер на ремонт железнодорожной линии между селом Джурджулешты (Молдова) и румынским портом Галац для перевозки грузов из Украины. 

Ранее сообщалось также, что Украина изучает возможности для экспорта зерновых на мировой рынок через порты Балтии. Кроме того, Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие, призванное увеличить объем железнодорожных перевозок на мировые рынки через Европу.

«Мы активно работаем с Литвой, Польшей и Румынией, расширяем логистические способности, — рассказывает Денис Марчук. — ЕС дает нам возможность перевозить продукцию грузовым транспортом, но этого мало. Я бы хотел, чтобы сегодня это прозвучало во всем мире — нам важно международное сотрудничество. Нам нужен экспорт, но и миру он необходим. Повсюду очень растут цены на продовольствие, особенно страдают Африка и Ближний Восток, туда шло очень много нашей продукции. Из-за войны цены на пшеницу в мире по сравнению с прошлым годом выросли почти в два раза. 50% подсолнечного масла в мире шло с Украины. Теперь из-за блокады 400 миллионов человек могут недополучить необходимые продукты питания».

«ООН и мировые лидеры должны обеспечить гуманитарные конвои, чтобы суда могли подходить к портам в Николаеве или Одессе и вывозить зерно. Я бы хотел, чтобы этот призыв услышали в мире», — говорит представитель фермерской НКО.

В марте—апреле украинские сельхозпредприятия обычно продавали зерно на экспорт,. Через два месяца начнется сбор озимых, может сказаться еще одна проблема  — окажутся забитыми склады.

«Осенью, с конца августа по октябрь, когда начнется период уборки подсолнечника и кукурузы, может возникнуть и проблема с хранилищами и дефицитом элеваторных мощностей. 16 миллионов тонн пшеницы из прошлого урожая экспортировано, внутреннее потребление тоже уже случилось и будет дальше идти в мае и июне, склады будут освобождаться. По ячменю программа полностью выполнена, запасов нет, ячмень полностью вывезен. Но осенью проблемы с элеваторным хранением могут обостриться», — утверждает Сергей Феофилов.

И подытоживает: «Будем надеяться на увеличение к тому времени экспорта через западные границы и на скорейшее разблокирование морских портов. Надо вместе бороться с продовольственной инфляцией и голодом»

Грузовой порт в Мариуполе перед войной. 23 февраля 2022.
Грузовой порт в Мариуполе перед войной. 23 февраля 2022. © ASSOCIATED PRESS

«Нужен доступ к финансированию»

Еще одной серьезной проблемой эксперт считает недостаточный доступ производителей к финансированию и, соответственно, к закупке сельхозматериалов, в частности, посевных.

«Раньше фермеры держали запасы кукурузы, пшеницы, подсолнечника и продавали их в феврале - марте, то есть перед началом полевых работ. Продавали и тут же покупали на вырученные деньги удобрения, средства защиты растений и т. д. А сейчас запасы есть, а экспорта нет. Раз не могут продать, то не могут и купить. Правительство обеспечивает кредиты практически под нулевые проценты именно для весенних полевых работ, но нужна и помощь Запада», — объясняет глава УкрАгроКонсалт.

«Совокупно за счет тех регионов, где нет войны, или которые восстанавливаются, на этом негативном фоне у нас все же буду неплохие результаты по урожаю. Разработана программа кредитования, государство берет на себя около 80% кредитных ставок, гарантирует возмещение. На период военного времени для сельхозпредприятий фактически действуют нулевые кредиты, это очень помогает», — говорит Марчук. Он также рассказал RFI, что в период всеобщей мобилизации тем жителям сельской местности, которые заняты на полевых работах и, в частности, в посевной, полагается бронь. Аграрные предприятия подавали в военкоматы соответствующие списки, и людей освобождали от военной службы.

Еще один вопрос, в котором может помочь Запад, — это оформление документов на экспорт, рассказывает Сергей Феофилов: «Основным рынком для экспорта кукурузы и ячменя был Китай. С китайскими властями существовали соответствующие протоколы, разрешения, договоры по требованиям именно к украинскому зерну. Сейчас зерно невозможно отгружать на Китай прямо из Украины, но можно через румынскую Констанцу. Однако при этом получается, что экспортирует Румыния, а с Румынией отсутствуют допуски и согласования. Этот вопрос очень срочный, правительство Украины ставит его перед Брюсселем, его нужно срочно решить».

«А главное, необходимо облегчить доступ аграрных предприятий к финансированию, — считает эксперт УкрАгроКонсалт. — Тогда мы сможем обуздать глобальную продовольственную инфляцию».

О глобальной инфляции и влиянии военных действий в Украине на продовольственное положение в странах Магриба и Ближнего Востока говорил во время визита в Киев генеральный секретарь ООН. Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик также призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что «непрерывные военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу, поскольку 36 из 55 стран с продовольственным кризисом зависели от Украины и российского экспорта»

«Зачем в Чечне украинские комбайны»

Аграрные предприятия, фермы и кооперативы становятся во время развязанной РФ войны жертвами мародерства и целенаправленного разрушения. В СМИ, в частности, проходят сообщения, что украинская сельхозтехника обнаруживается в Чечне, что обстрелы уничтожают коровники и сельскохозяйственные склады.

«В начале войны, — комментирует Денис Марчук, — в частности, в Черниговской и Сумской областях, мы видели, что стреляют куда попало — и по жилым домам, и по мирным гражданам, и по сельхозпредприятиям. Но когда оккупационные силы поняли, что ход войны идет не в их пользу, то, похоже, был дан политический приказ. Что-то вроде „надо сделать хуже“. А что может быть хуже, чем разрушенная экономика, как в период войны, так и после? И началось методическое уничтожение, прослеживаются конкретные удары по агрокомплексам».

По словам Марчука, в Черниговской области коровники обстреливали из «градов». «В одном случае погибло до 150 коров, — говорит он. — В Харьковской области только у членов нашей ассоциации было уничтожено восемь предприятий. И я уже не говорю о Луганской и Донецкой областях. Но люди все равно восстановят, они всю жизнь проработали в сельском хозяйстве» .

Из-под Мелитополя чеченские войска вывезли американскую сельскохозяйственную технику на 5 млн. долларов, которая затем была обнаружена в селе Закан-юрт в окрестностях Грозного. «Зачем в Чечне такие габаритные комбайны? — удивляется Марчук. — А кроме того, машины отследили по GPS непосредственно из США и заблокировали. Завести их теперь невозможно, это очень дорогой металлолом». 

Россия также вывозит из оккупированных районов Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей зерно и другое продовольствие, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. На временно оккупированных территориях имелось около 1,3 миллиона тонн зерновых, необходимых для обеспечения питания местных жителей и для посевной кампании. По словам чиновника, из каждого региона было вывезено около 100 тысяч тонн зерновых, в общей сложности 400 тысяч тонн.

Кроме того, российские вооруженные силы уничтожают склады и места хранения и обработки. Так, в Рубежном, по сообщению губернатора Луганской области Сергея Гайдая, был уничтожен новый элеваторный комплекс, а в Днепропетровской области — склад зернохранилища.

Политолог Сергей Данилов сообщил также в своем фейсбуке, что в Херсонской области оккупационные войска разрешают фермерам сеять при условии, что они отдадут бесплатно 70% будущего урожая.

«Они с лицом веселым жнут // На поле собственном пшеницу», — описывал сельскую жизнь украинцев Тарас Шевченко. Прекращение войны и разрушения аграрной базы Украины — необходимое условие для возвращения к этой картине и для предотвращения глобального гуманитарного кризиса.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями