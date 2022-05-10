«Фермерские хозяйства разграблены оккупантами»: как в Украине проходит посевная

В Украине началась посевная кампания. Она проходит в условиях войны, развязанной Российской Федерацией. Президент консалтингового агентства УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов и заместитель председателя общественного объединения «Всеукраинская аграрная рада» Денис Марчук рассказали RFI, с какими трудностями сталкиваются производители и экспортеры, и как они их преодолевают.

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«Фермерские хозяйства либо уничтожены, либо разграблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами», — написал 5 мая в своем фейсбуке глава Дергачевского муниципалитета Харьковской области Вячеслав Задоренко.

Подобные сообщения о состоянии фермерских хозяйств часто появляются в украинских социальных сетях и СМИ. Начавшаяся посевная проходит в военных условиях.

До войны страна, знаменитая своим черноземом, была пятым в мире экспортером пшеницы и входила в тройку крупнейших экспортеров кукурузы, ячменя и подсолнечника. До шести миллионов тонн зерна и масличных культур уходило на экспорт из южных портов Украины. В этом году многим регионам мира не придется рассчитывать на украинское зерно и масличные культуры. Российские вооруженные силы блокируют черноморские порты, многие посевные территории оккупированы, освобожденные поля оказываются заминированными, жители сельской местности ушли на фронт.

«Посевная проходит в соответствии с военным временем, — говорит RFI Денис Марчук, заместитель председателя общественного объединения «Всеукраинская аграрная рада», представляющей украинских производителей. — Рассчитывать в этом году на прошлогодний рекордный урожай, когда собрали более 100 миллионов тонн, не получится.

«На сегодняшний день оккупированы юг Херсонской области и частично юг Запорожской области. Оттуда сообщают, что идут захваты агропредприятий, людям угрожают, зерно вывозят. В Луганской и Донецкой областях идут бои. Очень сложно в Черниговской и Сумской областях — они были оккупированы, на полях осталась сгоревшая техника, поля заминированы, некоторые предприятия уничтожены. То же касается и Харьковской области», — сообщает он.

«По площадям и темпам из-за военных действий мы отстаем от прошлогодних показателей весенне-полевых работ. Основные аграрные регионы — это восток, юг, немного центр. Там посевная сильно замедлена, — подтверждает доктор наук Сергей Феофилов, глава УкрАгроКонсалт, консалтингового агентства, которое более 25 лет специализируется на исследовании и анализе аграрного рынка Украины и стран Причерноморья. — Но, в целом, и погода способствовала отсрочке полевых работ. Сейчас главное — успеть посеять, пока не настали высокие температуры. Для посевов идеально постепенное нарастание температур и постепенное прорастание семян».

Это касается и зерновых, и масличных культур, — сообщает УкрАгроКонсалт. По подсолнечнику отставание по площадям — примерно на 25%. Если по пшенице уже достигнуты показатели прошлого года — почти 170 тысяч га, то ячмень отстает намного сильнее — посеяно 838 тысяч га по сравнению с 1 276 миллионами в прошлом году. Сев кукурузы только начался, но засеяно почти вдвое меньше прошлогоднего. Это обусловлено необходимостью разминирования полей, а также высокими запасами при слабых перспективах сбыта, считает эксперт.

Чтобы в полной мере осуществить посевную, нужны, в первую очередь, саперы. Людей этой профессии людей в мирное время требуется не так много, а сейчас они необходимы, так что фермерам приходится ждать очереди. «Но все делается, и у нас уже улучшилась статистика. Сначала министерство сельского хозяйства говорило, что план посевной кампании яровых культур — 70%, а сейчас уже 75», — добавляет Марчук.

Украинские фермеры призывают к созданию гуманитарных конвоев под эгидой ООН, чтобы суда могли подходить к портам в Николаеве или Одессе и вывозить зерно. На фото: посевная в Винницкой областиЮ 2022. © Marie Normand/RFI

«Необходимо срочно разблокировать порты»

Главная проблема, с которой сейчас сталкиваются производители зерновых в Украине, это блокировка экспорта. Российские вооруженные силы не пропускают морской транспорт в черноморские порты, через которые в основном и шла отгрузка зерна.

«Мы имеем все товары, которые мы можем поставлять из наших портов: в Одессе, Николаеве, Херсонской и Запорожской областях. Но частью агрессивной политики России, агрессивной войны России против нашего государства является именно блокада наших украинских портов», — сказал Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Украине не грозит голод, зерна много. «Об этом даже не стоит вопрос, — считает Сергей Феофилов. — У нас громадные запасы пшеницы с прошлогоднего урожая, 7–8 миллионов тонн. Из них экспортабельные 4,5 милиона, но мы не успели их вывезти из-за блокировки портов. До войны Украина присутствовала на глобальном рынке, из Черного моря выходили крупные контейнеровозы — „Панамаксы“, „Хендисайзы“. Сейчас идет регионализация экспортных потоков из-за блокировки моря».

За последние 10–15 лет доля Украины резко выросла в мировом аграрном секторе. За это время вся логистика, в том числе железнодорожная, была налажена под отправку экспортного зерна в морские порты. Сейчас ее нужно срочно перестраивать, обеспечивать перевозку аграрных грузов железнодорожным и грузовым транспортом, а также через небольшие свободные порты.

УкрАгроКонсалт считает, что с июля по железной дороге и через порты можно будет экспортировать максимум миллион сто тысяч тонн аграрных грузов.

«Украина даже в военное время сможет обеспечить и внутреннее потребление, и экспорт, — подтверждает Марчук. — Мы экспортно ориентированная страна, валютная выручка от экспорта составляет около 45%, это очень много. Но в сегодняшних условиях, когда заблокированы порты на Черном море и российские корабли никого не пропускают, мы — заложники этой ситуации. Всем мировым сообществом нужно обеспечить экспорт зерна из Украины».

🔴 En #Ukraine, les agriculteurs sont devenus des héros suite à de nombreuses vidéos les montrant débarrassant les routes des tanks russes.



Mais en réalité, la guerre a plongé l'agriculture ukrainienne dans une crise majeure. Un reportage de @GulliverCragg ⤵️ pic.twitter.com/2oGeqMzeyI — FRANCE 24 Français (@France24_fr) April 12, 2022

Недавно министерство транспорта Румынии объявило тендер на ремонт железнодорожной линии между селом Джурджулешты (Молдова) и румынским портом Галац для перевозки грузов из Украины.

Ранее сообщалось также, что Украина изучает возможности для экспорта зерновых на мировой рынок через порты Балтии. Кроме того, Украина и Польша создадут совместное логистическое предприятие, призванное увеличить объем железнодорожных перевозок на мировые рынки через Европу.

«Мы активно работаем с Литвой, Польшей и Румынией, расширяем логистические способности, — рассказывает Денис Марчук. — ЕС дает нам возможность перевозить продукцию грузовым транспортом, но этого мало. Я бы хотел, чтобы сегодня это прозвучало во всем мире — нам важно международное сотрудничество. Нам нужен экспорт, но и миру он необходим. Повсюду очень растут цены на продовольствие, особенно страдают Африка и Ближний Восток, туда шло очень много нашей продукции. Из-за войны цены на пшеницу в мире по сравнению с прошлым годом выросли почти в два раза. 50% подсолнечного масла в мире шло с Украины. Теперь из-за блокады 400 миллионов человек могут недополучить необходимые продукты питания».

«ООН и мировые лидеры должны обеспечить гуманитарные конвои, чтобы суда могли подходить к портам в Николаеве или Одессе и вывозить зерно. Я бы хотел, чтобы этот призыв услышали в мире», — говорит представитель фермерской НКО.

В марте—апреле украинские сельхозпредприятия обычно продавали зерно на экспорт,. Через два месяца начнется сбор озимых, может сказаться еще одна проблема — окажутся забитыми склады.

«Осенью, с конца августа по октябрь, когда начнется период уборки подсолнечника и кукурузы, может возникнуть и проблема с хранилищами и дефицитом элеваторных мощностей. 16 миллионов тонн пшеницы из прошлого урожая экспортировано, внутреннее потребление тоже уже случилось и будет дальше идти в мае и июне, склады будут освобождаться. По ячменю программа полностью выполнена, запасов нет, ячмень полностью вывезен. Но осенью проблемы с элеваторным хранением могут обостриться», — утверждает Сергей Феофилов.

И подытоживает: «Будем надеяться на увеличение к тому времени экспорта через западные границы и на скорейшее разблокирование морских портов. Надо вместе бороться с продовольственной инфляцией и голодом»

Грузовой порт в Мариуполе перед войной. 23 февраля 2022. © ASSOCIATED PRESS

«Нужен доступ к финансированию»

Еще одной серьезной проблемой эксперт считает недостаточный доступ производителей к финансированию и, соответственно, к закупке сельхозматериалов, в частности, посевных.

«Раньше фермеры держали запасы кукурузы, пшеницы, подсолнечника и продавали их в феврале - марте, то есть перед началом полевых работ. Продавали и тут же покупали на вырученные деньги удобрения, средства защиты растений и т. д. А сейчас запасы есть, а экспорта нет. Раз не могут продать, то не могут и купить. Правительство обеспечивает кредиты практически под нулевые проценты именно для весенних полевых работ, но нужна и помощь Запада», — объясняет глава УкрАгроКонсалт.

«Совокупно за счет тех регионов, где нет войны, или которые восстанавливаются, на этом негативном фоне у нас все же буду неплохие результаты по урожаю. Разработана программа кредитования, государство берет на себя около 80% кредитных ставок, гарантирует возмещение. На период военного времени для сельхозпредприятий фактически действуют нулевые кредиты, это очень помогает», — говорит Марчук. Он также рассказал RFI, что в период всеобщей мобилизации тем жителям сельской местности, которые заняты на полевых работах и, в частности, в посевной, полагается бронь. Аграрные предприятия подавали в военкоматы соответствующие списки, и людей освобождали от военной службы.

Еще один вопрос, в котором может помочь Запад, — это оформление документов на экспорт, рассказывает Сергей Феофилов: «Основным рынком для экспорта кукурузы и ячменя был Китай. С китайскими властями существовали соответствующие протоколы, разрешения, договоры по требованиям именно к украинскому зерну. Сейчас зерно невозможно отгружать на Китай прямо из Украины, но можно через румынскую Констанцу. Однако при этом получается, что экспортирует Румыния, а с Румынией отсутствуют допуски и согласования. Этот вопрос очень срочный, правительство Украины ставит его перед Брюсселем, его нужно срочно решить».

«А главное, необходимо облегчить доступ аграрных предприятий к финансированию, — считает эксперт УкрАгроКонсалт. — Тогда мы сможем обуздать глобальную продовольственную инфляцию».

О глобальной инфляции и влиянии военных действий в Украине на продовольственное положение в странах Магриба и Ближнего Востока говорил во время визита в Киев генеральный секретарь ООН. Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик также призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что «непрерывные военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу, поскольку 36 из 55 стран с продовольственным кризисом зависели от Украины и российского экспорта»

Up to 30% of agricultural fields in #Ukraine won’t be used to plant wheat, barley, sunflowers, and corn this year. Ongoing hostilities may trigger global food catastrophe, as 36 out of 55 countries with food crises depended on Ukraine and Russian exports. pic.twitter.com/2Rbe4cpzw7 — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 18, 2022

«Зачем в Чечне украинские комбайны»

Аграрные предприятия, фермы и кооперативы становятся во время развязанной РФ войны жертвами мародерства и целенаправленного разрушения. В СМИ, в частности, проходят сообщения, что украинская сельхозтехника обнаруживается в Чечне, что обстрелы уничтожают коровники и сельскохозяйственные склады.

«В начале войны, — комментирует Денис Марчук, — в частности, в Черниговской и Сумской областях, мы видели, что стреляют куда попало — и по жилым домам, и по мирным гражданам, и по сельхозпредприятиям. Но когда оккупационные силы поняли, что ход войны идет не в их пользу, то, похоже, был дан политический приказ. Что-то вроде „надо сделать хуже“. А что может быть хуже, чем разрушенная экономика, как в период войны, так и после? И началось методическое уничтожение, прослеживаются конкретные удары по агрокомплексам».

По словам Марчука, в Черниговской области коровники обстреливали из «градов». «В одном случае погибло до 150 коров, — говорит он. — В Харьковской области только у членов нашей ассоциации было уничтожено восемь предприятий. И я уже не говорю о Луганской и Донецкой областях. Но люди все равно восстановят, они всю жизнь проработали в сельском хозяйстве» .

Из-под Мелитополя чеченские войска вывезли американскую сельскохозяйственную технику на 5 млн. долларов, которая затем была обнаружена в селе Закан-юрт в окрестностях Грозного. «Зачем в Чечне такие габаритные комбайны? — удивляется Марчук. — А кроме того, машины отследили по GPS непосредственно из США и заблокировали. Завести их теперь невозможно, это очень дорогой металлолом».

Россия также вывозит из оккупированных районов Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей зерно и другое продовольствие, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. На временно оккупированных территориях имелось около 1,3 миллиона тонн зерновых, необходимых для обеспечения питания местных жителей и для посевной кампании. По словам чиновника, из каждого региона было вывезено около 100 тысяч тонн зерновых, в общей сложности 400 тысяч тонн.

Кроме того, российские вооруженные силы уничтожают склады и места хранения и обработки. Так, в Рубежном, по сообщению губернатора Луганской области Сергея Гайдая, был уничтожен новый элеваторный комплекс, а в Днепропетровской области — склад зернохранилища.

Политолог Сергей Данилов сообщил также в своем фейсбуке, что в Херсонской области оккупационные войска разрешают фермерам сеять при условии, что они отдадут бесплатно 70% будущего урожая.

«Они с лицом веселым жнут // На поле собственном пшеницу», — описывал сельскую жизнь украинцев Тарас Шевченко. Прекращение войны и разрушения аграрной базы Украины — необходимое условие для возвращения к этой картине и для предотвращения глобального гуманитарного кризиса.

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