Война РФ против Украины. День семьдесят cедьмой. Онлайн

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Бойцы полка «Азов» держат здесь оборону уже более двух с половиной месяцев. Многие погибли или получили тяжелые ранения. 10.05.2022

11 мая, семьдесят седьмой день войны, развязанной Путиным против Украины. Мы рассказываем о событиях в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы не пропускать новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

12:55 Папа Римский встретился с женами бойцов украинского полка «Азов»

Об этом сообщает издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, присутствовавший на встрече.

Во время этой еженедельной общей аудиенции Франциска супруги бойцов «Азова» (Катерина Прокопенко и Юлия Федосюк) передали понтифику два письма и несколько фотографий. Адресант одного из писем — предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий. В нем Онуфрий попросил президента РФ Путина отпустить бойцов «Азова». Второе письмо написали сами жены.

«Муж написал мне день назад, что даже вода в технике заканчивается, и попросил поискать статью о том, как прожить без воды как можно дольше. <...> Это ужасно, происходящее на "Азовстали" похоже на реалити-шоу и нам никто не помогает, поэтому мы надеемся на Папу, он наша последняя надежда», — передает ительянское издание Corriere della Sera слова Юлии Федосюк.

Петр Верзилов и супруги бойцов «Азова» на еженедельной генеральной аудиенции Папы Франциска в Ватикане, 11 мая 2022 года. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

12:20 Яшин: мне грозит уголовное преследование за мою позицию против войны, но я от своих слов не откажусь

На Илью Яшина составили сразу четыре протокола по статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ. Политик опубликовал административные протоколы в своем телеграм-канале, уточнив, что рассмотрение дел намечено на 25 мая в Тушинском суде Москвы.

«Насколько я понимаю, мне грозит крупный штраф и в перспективе — уголовное преследование. <…> Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь. Я выступаю против войны, потому что патриот России. А дискредитируют армию, с моей точки зрения, те, кто развязал эту преступную бойню», — заявил Яшин.

Илья Яшин AP

Напомним, 22 апреля Басманный суд Москвы арестовал политика Владимира Кара-Мурзу на два месяца по делу о «фейках» про российскую армию.

11:55 Финляндия и Швеция планируют одновременно подать заявки на принятие в состав НАТО в начале следующей недели

Как сообщила финская газета Helsingin Sanomat, сейчас власти двух стран обговаривают детали этого шага, который должен продемонстрировать их близость. Если подать заявки в один день не получится, Стокгольм и Хельсинки постараются сделать это с как можно меньшим временным промежутком, уточняет DW.

11:15 Би-би-си опубликовало расследование, как российские артисты-«патриоты» зарабатывают на концертах «Za Россию»

По данным журналистов, на марафон, который прошел в разных регионах РФ в апреле-начале мая, было потрачено около 100 млн рублей. Среди участников марафона больше всех заработала группа музыканта Сергея Галанина — 10,5 млн рублей.

При этом дороже всего заказчики (Росконцерт) оценили единственный концерт группы «Uma2rman» в Барнауле — он стоил более 4 млн рублей.

Всего в марафоне участвовали 34 исполнителя (группы или сольные артисты).

10:40 На заводе «Азовсталь» не осталось «ни одной женщины, ни одного ребенка, ни одного пожилого человека»

Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире французского телеканала LCI.

Лейтенант Илья Самойленко из полка «Азов» в разговоре со Sky News также заявил, что гражданских лиц на заводе не осталось. «По состоянию на сейчас, насколько мне известно, все гражданские были эвакуированы», — сказал Самойленко.

10:20 В Москве задержали девушку, которая пришла на работу с желто-синей лентой, прикрепленной к куртке

Как сообщает ОВД-Инфо, девушку зовут Анастасия Зрячих, она работает в одном из московских бизнес-центров. Полицию вызвал один из сотрудников бизнес-центра. Анастасию Зрячих отвезли в отдел полиции по Басманному району.

09:40 Путин не участвовал в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел вечером 10 мая в Сочи

До этого он пропускал матч всего один раз — в 2013 году, когда ему помешали проблемы со здоровьем, пишет The Insider.

09:35 417 детей получили ранения и 226 были убиты в Украине в результате вооруженной агрессии РФ

Данные привела утром 11 мая Генпрокуратура Украины, традиционнно подчеркнув, что они далеко не полные — в первую очередь, из-за невозможности их сбора на оккупированных территориях.

09:30 Участника игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова объявили в розыск из-за дела о «реабилитации нацизма»

Дело было заведено из-за поста в соцсети о маршале Жукове. По вменяемой статье Аскерову может грозить до пяти лет колонии.

В своей публикации Аскеров называл маршала «убийцей в погонах», «мародером со стажем» и вывозившим из Германии ценные вещи «воришкой».

09:20 Пентагон: Путин в Украине не смог достичь ни одной из поставленных им «целей»

«Он (Путин – ред.) продолжает наращивать силы и нести урон. Он продолжает видеть, что некоторые из его возможностей уменьшаются. Преимущественно речь идет об артиллерийском бое. Путин не добился ни одной из основных целей. Мариуполь до сих пор не захвачен. Сопротивление «Азовстали» продолжается», – заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге для журналистов 10 мая. «Мы сейчас оценили, что он отстает на две недели от того, на каких позициях он хотел бы быть на Донбассе и на юге, и непонятно, как ситуация будет развиваться. Будьте уверены, что украинские имеют возможности продолжать защищать свою территорию», – добавил чиновник, которого цитирует радио «Свобода».

Вечером 10 мая Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 39,8 миллиардов долларов. Средства должны быть выделены на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Чтобы законопроект вступил в силу, его еще должны одобрить Сенат и президент Джо Байден.

09:10 Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит перед студентами ведущих парижских вузов

Трансляция выступления должна начаться в 13 часов по местному времени.

09:00 Мариуполь: местные власти заявили о том, что собрали более 800 свидетельств российских преступлений

Об этом, как сообщает Би-би-си, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге вечером 10 мая. «Жители, выехавшие из города, дают очень важные свидетельства по военным преступлениям России. Это и роддом Мариуполя, который разбомбили, и драмтеатр, где погибли женщины и дети», — сказал Бойченко. Мэр также предположил, что на заводе «Азовсталь» могут оставаться гражданские лица.

Также 10 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что на «Азовстали» остаются более тысячи украинских военных, среди них — сотни раненых.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Сергей Волынский (Волына) сегодня призвал мировое сообщество реализовать процедуру экстракции для военных, которые сейчас находятся на территории завода.

«Если мировая цивилизация еще имеет общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру extraction для украинских военных!» — цитирует агентство Интерфакс-Украина заявление Волынского в фейсбуке.

Накануне, 10 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не дает согласия ни на один из множества предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

27 апреля Волынский уже обращался с просьбой спасти мариупольский гарнизон и провести процедуру extraction по примеру операции в Дюнкерке в 1940 году. Тогда он сообщил, что в среди военных защитников Мариуполя — уже более 600 раненых.

О самых важных событиях предыдущего, 76-го дня войны вы можете прочитать в этой онлайн-трансляции.

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