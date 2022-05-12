Семьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн

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Сегодня, 12 мая, — семьдесят восьмой день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским полномасштабным вторжением в Украину.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:38 Украинцев, не прошедших «фильтрацию», отправляют в тюрьмы на территории «ДНР»

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, украинцев, которые не прошли «фильтрацию» в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в бывшую исправительную колонию №52 в селе Оленевка Донецкой области или в тюрьму «Изоляция» в Донецке.

«Украинцев содержат в бесчеловечных условиях. При плановом лимите колонии в 850 человек, на сегодняшний день там содержится по меньшей мере 3 тысячи человек, в основном из Мариуполя и Мариупольского района. Минимальный срок заключения там — 36 суток. Пленных украинцев пытают, выдают одну баклажку воды на десятки человек, кормят не каждый день и водят в туалет раз в сутки. А еще у заключенных нет возможности лечь, потому что помещение переполнено», — написала Людмила Денисова в Facebook.

Все это, по ее словам, сопровождается многочасовыми допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству.

13:15 В Украине приняли решение об изъятии собственности российских госбанков

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил изъятие собственности российских госбанков в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка, принадлежащих ВЭБ.РФ и 100% акций Международного резервного банка (бывший Сбербанк), принадлежащих Сбербанку России.

13:03 Русская служба BBC опубликовала видео обстрела завода «Азовсталь» в Мариуполе

Российская армия обстреливает завод "Азовсталь" в Мариуполе. На территории завода находятся бойцы полка "Азов". Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все мирные жители с завода эвакуированы. Украинская сторона утверждает, что на "Азовстали" находятся еще минимум 100 гражданских. pic.twitter.com/SbPVEMgytF — bbcrussian (@bbcrussian) May 12, 2022

12:38 Шарль Мишель назвал будущее членство Финляндии в НАТО «мощным сигналом сдерживания» для России

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал «историческим шагом» решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс. По его словам, такой шаг станет «мощным сигналом сдерживания» для РФ.

«Единство и солидарность НАТО и ЕС никогда не были ближе. Ниинисте и Марин прокладывают путь для вступления Финляндии в НАТО. Исторический шаг, однажды сделанный, станет большим вкладом в европейскую безопасность. Поскольку Россия ведет войну в Украине, это мощный сигнал сдерживания», — написал Шарль Мишель на своей странице в Твиттере.

Unity and solidarity of @NATO and EU have never been closer.@niinisto and @MarinSanna paving way for Finland to join NATO.



A historic step, once taken, that will greatly contribute to European security.



With Russia waging war in #Ukraine it’s a powerful signal of deterrence. — Charles Michel (@eucopresident) May 12, 2022

12:10 Литва приняла более 50 тысяч украинцев

Это примерно 1,8% всего населения Литвы. Об этом сообщает «Інтерфакс-Украина» со ссылкой на посла Литвы в Украине Петра Бешту. Треть вынужденных переселенцев уже нашли работу и получают среднюю зарплату в 900 евро.

«Литва приняла украинских граждан, сейчас временно перемещенных лиц, в объёме, который отвечает 1,8% от всего населения. Это очень большая цифра для такого государства, как Литва, но они продолжают принимать украинцев и обеспечивать всем необходимым. Более 50 тысяч», — цитирует агентство слова посла.

12:05 Кремль: Вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс». Как заявил Песков, Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер для обеспечения своей безопасности.

Ранее сегодня президент и премьер-министр Финляндии поддержали вступление страны в альянс.

11:40 В Харькове в результате обстрела российскими военными погиб человек

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела российскими военными села Дергачи в Харьковской области. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Он также рассказал об обстреле села Малая Даниловка.

11:35 Компания «Лукойл» решила купить российскую «дочку» Shell

Компания «Лукойл» сообщила о решении купить дочернюю компанию британско-нидерландской нефтегазовой группы Shell. Речь идет об ООО «Шелл Нефть», которой принадлежит сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает «Коммерсант».

10:55 Телеканал CNN опубликовал кадры убийства российскими солдатами двух безоружных украинцев в автосалоне под Киевом

Российские солдаты выстрелами в спину убили двух безоружных мирных жителей Киева в момент, когда те выходили из автосалона на окраине украинской столицы.

CNN получил доступ к записи с камер видеонаблюдения. Украинская прокуратура расследует случившееся как военное преступление.

Как сообщает телеканал, это произошло 16 марта. CNN установил личности убитых. Один из них был владельцем разграбленного российскими военными автосалона. Его имя телеканал не называет. Второй, 68-летний Леонид Алексеевич Пляц, работал в автосалоне охранником.

На видео с камер наблюдения, видно как пятеро российских военнослужащих пытаются вломиться в здание автосалона. К ним приближается владелец салона вместе с другим человеком с поднятыми руками. Военные обыскивают их, обмениваются несколькими словами и отпускают.

Мужчины уходят. Военные открывают огонь в спину уходящим.

10:40 Международное энергетическое агентство: Несмотря на изоляцию России миру не грозит нехватка нефти

Несмотря на изоляцию России, мир не должен столкнуться с нехваткой нефти в краткосрочной перспективе, считают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

«Стабильный рост производства в других странах (кроме России) при замедлении роста спроса, особенно со стороны Китая, должен компенсировать любой острый краткосрочный дефицит предложения», — говорится в ежемесячном отчете агентства.

10:15 Эстония поддержала вступление Финляндии в НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в твиттере, что ее страна поддерживает вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

«Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку. Мы поддерживаем процесс быстрого присоединения. С нашей стороны необходимые шаги будут предприняты оперативно», — подчеркнула она.

History being made by our northern neighbours. Today's announcement by @MarinSanna & @niinisto paves the way for #Finland joining #NATO.



You can count on our full support. We support a rapid accession process. From our side will make necessary steps quickly.

#StrongerTogether pic.twitter.com/qdat42g3Y3 — Kaja Kallas (@kajakallas) May 12, 2022

09:50 Президент и премьер-министр Финляндии объявили о поддержке членства страны в НАТО

«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что шаги, необходимые для принятия этого решения на национальном уровне, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», — говорится в совместном заявлении президента страны Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин.

Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membership:https://t.co/0xJ9OE70Cw@TPKanslia I @niinisto I @MarinSanna pic.twitter.com/ZviOgZ6v1n — Finnish Government (@FinGovernment) May 12, 2022

О вступлении в Североатлантический альянс в Финляндии и Швеции, обладающих нейтральным статусом, заговорили на фоне российского вторжения в Украину.

►►Читайте также: Гарантии безопасности и угрозы Москвы: Финляндия и Швеция могут подать заявку в НАТО на следующей неделе

09:33 Глава Еврокомиссии назвала Россию «прямой угрозой для мирового порядка»

Россия представляет собой «прямую угрозу для мирового порядка». С таким заявлением выступила в четверг в Токио глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В Токио госпожа фон дер Ляйен вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем встретилась с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«Я приветствую твердую позицию Японии в отношении российской агрессии против Украины. Как и ЕС, Япония понимает, что здесь поставлено на карту. Не только будущее Украины. Не только будущее Европы. Но и будущее мирового порядка, основанным на правилах», — написала глава Еврокомиссии в своем твиттере.

I welcome the strong stance Japan has taken on Russia’s aggression against Ukraine.



Like the EU, Japan understands what is at stake here.



Not just Ukraine’s future.

Not just Europe’s future.



But the future of a rules-based world order. pic.twitter.com/WpIpCaoLRj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2022

Ранее Япония заявила, что будет поэтапно отказываться от российской нефти.

09:07 Мэр Киева Виталий Кличко «Гарантировать безопасность каждого жителя мы не можем»

«Друзья! В интервью CNN ответил, в частности, на вопрос: могут ли выехавшие из города киевляне уже возвращаться домой.

К сожалению, гарантировать безопасность каждого жителя мы сегодня не можем. Каждый уголок Украины, каждый город и поселок находятся под угрозой, пока Россия продолжает варварскую войну против нашей страны», — написал Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

09:00 Компания Siemens объявила об уходе из России

«Мы осуждаем войну на Украине и решили провести упорядоченный процесс свертывания нашей промышленной деятельности в России. Это было непростым решением, учитывая наши обязательства заботиться о сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет», — заявил глава компании Роланд Буш.

08:33 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и восьми пострадавших в результате обстрелов приграничного села Солохи украинскими военными

«7 раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Тем временем украинская сторона сообщила, что войска ВСУ приблизились к российской границе со стороны Харьковской области, а в отдельных местах — вышли за них. Об этом заявил 12 мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Ничего от этого не поменяется, это имеет символическое значение, а не военное», — отметил он.

08:26 Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной части и на юге России

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 19 мая 2022 года 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.

08:20 Прямые убытки Украины от войны уже составили более 94 млрд долларов

Общие потери экономики оценили в 600 млрд долларов. Об этом утром в четверг, 12 мая, сообщает Hromadske со ссылкой на Киевскую школу экономики (KSE).

В первую очередь речь идет об убытках в результате разрушения жилых домов. Больше всего пострадали Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.

Кроме того, российская армия разрушила 27 украинских нефтебаз. Убытки от этих разрушений оценили в 227 млн долларов.

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