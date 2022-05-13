Семьдесят девятый день войны в Украине. Онлайн

ОНЛАЙН

Пятница, 13 мая, — семьдесят девятый день с начала российского вторжения в Украину. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за происходящим в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

19:36 Телефонный разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина длился около часа и «не решил никаких определенных проблем и не привел к прямым изменениям того, что русские делают в Украине», сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника американского ведомства.

Источник агентства охарактеризовал тон разговора глав оборонных ведомств как «профессиональный» и добавил, что телефонный звонок состоялся по инициативе американской стороны.

19:22 Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум о присоединении республики к России на 17 июля.

19:17 Блогера и основательницу петербургского журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую объявили в розыск.

В середине марта на неё завели одно из первых дел по статье о «фейках» про российскую армию после того, как девушка опубликовала несколько постов с фотографиями разрушенных украинских городов. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас Вероника Белоцерковская ведет блог в Instagram, где у неё почти миллион подписчиков, и публикует книги с кулинарными рецептами. По информации СМИ, она живет во французском Провансе.

В разное время блогеру принадлежали журналы Time Out, «Аэрофлот» и сайт Woman.ru.

18:57

18:46 Россия прекратит поставки электричества в Финляндию уже сегодня ночью, сообщила финская электросетевая компания Fingrid. В RAO Nordic — дочерней структуре «Интер РАО» — заявили, что причина такого решения — отсутствие оплаты поставок. Там отметили, что до сих пор не получили деньги за электроэнергию, поставленную после 6 мая.

«Эта ситуация является исключительной. Такое случилось впервые за более чем двадцатилетнюю историю нашего сотрудничества»,

— говорится в заявлении RAO Nordic.

Впрочем, в самой Финляндии не считают, что жители столкнутся с проблемами из-за прекращения поставок. В Fingrid напомнили, что в последнее время доля импортированной из России электроэнергии не превышала 10% от общего объема потребления. Недостаток планируют заменить с помощью увеличения импорта из Швеции, а также производя больше электричества внутри страны.

Fingrid самостоятельно на треть снизила импорт российской электроэнергии еще в апреле — с 1300 МВт до 900 МВт. Тогда компания объяснила это необходимостью снизить риски для энергосистемы «в меняющейся международной обстановке».

18:27 Годовая инфляция в России в апреле 2022 ускорилась до 17,83% против 16,69% в марте, следует из данных Росстата. Таким образом, цены в месячном выражении выросли на 1,56%.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 2,87% по сравнению с мартом и на 20,48% в годовом выражении, а непродовольственные — на 0,53% и на 20,19% соответственно. Стоимость услуг в прошлом месяце выросла на 1,07% в месячном выражении и на 10,87% — в годовом.

Сильнее всего цены выросли в Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

18:12 Комендантский час в Киеве и области станет короче, сообщил мэр города Виталий Кличко. С понедельника, 16 мая, он будет начинаться на час позже — в 23:00 и продолжаться до 5:00.

Кроме того, глава украинской столицы рассказал, что со следующей недели будет дольше работать общественный транспорт. Так метро будет открыто с 6:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт — с 6:00 до 22:30.

Несмотря на послабления режима, Виталий Кличко призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

18:03

17:56 Латвия запретила въезд 102 гражданам России на неопределенный срок.

Запрет на въезд уже существует в отношении Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирины Винер-Усмановой.

17:45 Страны G7 обсуждают возможность выделения Украине 30 млрд евро финансовой помощи, пишет Der Spiegel.

Этой суммы хватит для того, чтобы Киев покрыл свои экономические потребности до конца года: ранее местные власти заявляли, что им необходимо около 5 млрд евро каждый месяц, в частности, на выплаты бюджетникам и пенсионерам.

Международный валютный фонд подтвердил такие расчеты и пришел к тем же цифрам, сообщает издание. Суммы в 30 млрд евро должно быть достаточно в случае, если военные действия закончатся до конца 2022-го.

Помощь будет перечислена в виде кредитов и грантов. Таким образом Киеву, вероятно, не придется возвращать всю сумму.

Предполагается, что каждый из членов «Группы семи» должен будет выплатить Украине часть из 30 млрд евро — в зависимости от уровня своего экономического благосостояния. В состав G7 входят Германия, США, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Канада.

Особенно решительно на переговорах выступают Вашингтон и Лондон. Они предлагают конфисковать зарубежные активы российских олигархов и потратить их на помощь Киеву.

Der Spiegel отмечает также, что одна из стран-членов группы выступает против выделения средств. Кроме того, не все согласны с тем, что Украина должна получить помощь безвозмездно.

Пакет финансовой помощи может быть принят уже на следующей неделе — на саммите «Группы семи».

17:33 210 тысяч украинских детей были насильно вывезены в Россию, заявила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

«Когда наших детей вывозят, они разрушают национальную идентичность, лишают нашу страну будущего. Там нашим детям на русском языке преподают истории, которую Путин рассказал всем»,

— заявила омбудсмен в эфире национального телемарафона.

По словам Людмилы Денисовой, всего в Россию пришлось выехать более чем миллиону украинских граждан.

17:22

17:13 Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели телефонные переговоры.

Это первый разговор глав ведомств после начала войны в Украине.

Глава Пентагона призвал российского коллегу к немедленному прекращению огня и подчеркнул важность поддержания связи.

В Минобороны РФ сообщили, что главы ведомств обсудили «актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», но не раскрыли деталей.

17:11 Президент Финляндии Саули Ниинистё собирается позвонить президенту России Владимиру Путину и «обсудить изменившуюся ситуацию».

Накануне Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин объявили, что Финляндия будет добиваться вступления в НАТО.

В свою очередь в российском МИД пригрозили северному соседу «ответными шагами как военно-технического, так и иного характера» в случае вступления Хельсинки в альянс. Это «нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе», добавили в ведомстве.

17:01 С понедельника, 16 мая, в Харькове возобновит работу наземный общественный транспорт. В городе запустят четыре трамвайных маршрута, восемь троллейбусных и 25 автобусных. Транспорт будет ходить с 7 утра до 7 вечера. Проезд в нем будет бесплатным.

16:57 Великобритания и Норвегия подписали декларацию об активизации двустороннего сотрудничества.

В пятницу, 13 мая, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре встретились в Лондоне. Стороны осудили вторжение России в Украину и договорились укрепить сотрудничество в обучении украинских военных и предоставить ВСУ больше военной техники.

16:45 В Киеве состоялось предварительное заседание суда над российским сержантом Вадимом Шишимариным.

По версии обвинения, 21-летний командир отделения танковой дивизии застрелил безоружного 62-летнего мирного жителя, который проезжал мимо на велосипеде. Это случилось 28 февраля в Сумской области после того, как танковую колонну, в составе которой находился Вадим Шишимарин, разгромили украинские войска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что не располагает информацией ни о суде, ни о Вадиме Шишимарине.

16:36 Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал «большим удивлением» уход Siemens из России. По его словам, решение немецкой компании отказаться от работы на российском рынке после 150 лет сотрудничества — «еще с царской России» — было «достаточно странным».

Но российские потребители смогут и дальше пользоваться продукцией компании — через параллельный импорт, утешил россиян министр. Параллельный импорт, который был разрешен в стране в конце марта, — это ввоз оригинальных товаров через третьи страны без разрешения на него правообладателя.

В России Siemens — в сотрудничестве с РЖД — обслуживал поезда «Сапсан» и «Ласточка», а также производил газовые турбины вместе с «Силовыми машинами».

16:27 Следственный комитет России начал проверку в отношении муниципального депутата Люси Штейн, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным издания, её обвиняют в публикации в Twitter «фейков» о действиях российской армии.

Люся Штейн — бывшая участница оппозиционной панк-группы Pussy Riot. На этой неделе газета The New York Times сообщила, что девушка покинула Россию вместе с Марией Алехиной — они добрались до Беларуси и смогли пересечь литовскую границу.

16:19 Совет национальной безопасности и обороны Украины запустил сайт под названием «Оккупант», где можно найти информацию о российских военных, попавших в плен в Украине после 24 февраля.

На странице указываются фамилия, имя и отчество военнопленного, а также его дата рождения, звание и воинская часть, к которой он приписан.

Авторы сайта отметили, что портал был создан для того, чтобы родственники пропавших в Украине россиян могли найти информацию о них.

При этом на Западе неоднократно отмечали, что Украина — точно так же, как и Россия — вероятно, нарушает международное право, когда разглашает личные данные военнопленных и тем более публикует их фотографии и видеоинтервью. Такие действия запрещены Женевской конвенцией.

16:08 Центробанк РФ понизил курс доллара до 63,78 рублей, курс евро — до 65,79 рублей.

15:57 Отсутствие эмбарго на российскую нефть в следующем пакете санкций ЕС будет свидетельствовать о нарушении европейского единства в его поддержке Киева. Об этом заявил глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба на встрече глав дипломатии стран G7, организованной в Германии. По словам Кулебы, это единство будет нарушено «из-за позиции одной страны, Венгрии».

15:46 Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Эстонию заявил, что после окончания войны России предстоит выплатить Украине контрибуцию.

15:33 Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 12,8 млн рублей за «неограничение доступа к подлежащему удалению контенту» о действиях российских военных в Украине.

15:16 Американская компания-производитель бумаги Sylvamo Corporation, приостанавливает работу в России.

14:59 Президент Франции Эммануэль Макрон «напрасно» пытается вести диалог с Владимиром Путиным. Такую оценку в интервью Rai 1 высказал президент Украины Владимир Зеленский. В понедельник, 9 мая, Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо строить мир, не «унижая» Россию. По словам украинского президента, «время сидеть за одним столом с Россией прошло». «Президент Республики никогда ничего не обсуждал с Владимиром Путиным без согласования с президентом Зеленским. Он всегда говорил, что украинцы должны сами решать, какими должны быть условия их переговоров с русскими», — заявили в пятницу в Елисейском дворце.

14:40 Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал «не положительным» отношение Турции к возможному вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. «Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но наше отношение не положительное. Потому что ранее НАТО допустило ошибку в отношении Греции, и вы знаете, какую позицию Греция заняла в отношении Турции в НАТО. Мы не хотим повторных ошибок в этом вопросе», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

14:16 Латвийское радио сообщает, что рижские власти обсуждают демонтаж памятника советским воинам в парке Победы в Риге.

13:52 В Польше оказались заблокированы счета российского посольства. Об этом сообщил глава дипмиссии.

13:33 МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз из-за «крайне недружественного курса Великобритании» по отношению к России.

13:15 Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Он призвал к скорейшему прекращению огня в Украине, назвал слова о том, что в Киеве у власти находится нацистский режим, ошибочными, и напомнил российскому лидеру об особой ответственности Москвы в обеспечении мирового продовольствия.

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 13, 2022

12:57 Россия вышлет десять сотрудников посольства Румынии и одного сотрудника посольства Болгарии.

12:39 Великобритания обновила санкционный список.

В него внесли имена еще 12 россиян, в том числе — бывшую жену президента России Очеретную, двоюродного брата президента Игоря Путина и его сына Романа, двоюродного племянника президента Михаила Путина (главу совета директоров «СОГАЗ»), Алину Кабаеву и ее бабушку Анну Зацепину.

12:27 Зеленский вновь заявил, что готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому телеканалу Rai 1. В нем он повторил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным «без его посредников» и «на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов».

12:15 Официальная делегация Финляндии отказалась от участия в Петербургском международном экономическом форуме в июне.

12:08 Еврокомиссия разместила в твиттере фотографии акций в поддержку Украины. На них изображены памятники и архитектурные сооружения в разных концах планеты, подсвеченные цветами украинского флага.

We have more stunning pictures in 💛💙 to show you.



From 🇨🇦 Canada to 🇮🇹 Italy, 🇲🇽 Mexico and 🇱🇻 Latvia, the world shone bright in ode to our Union and in support to Ukraine.



Together we remain stronger! #StandWithUkraine️ #EuropeDay — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 12, 2022

12:02 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о суде над российским военным, которого обвиняют в убийстве мирного жителя в Украине.

11:52 Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО укрепит безопасность в Балтийском море. Об этом сообщает Financial Times.

11:44 РБК сообщает, что сайты ряда российских авиакомпаний подверглись кибератаке.

11:35 Четверо граждан Украины были задержаны в Ницце после того, как они незаконно заняли виллу, принадлежащую россиянам. По данным журналистов BFMTV, российские владельцы виллы не затронуты санкциями.

11:26 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выделит еще 500 млн евро на военную помощь Украине. Сумма будет направлена на закупку тяжелых вооружений.

11:17 Российские футбольные клубы ЦСКА, «Зенит», «Сочи» и «Динамо» оспорят в Спортивном арбитражном суде решение УЕФА об их отстранении от участия в еврокубках.

11:03 Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в «безобидности» желания Украины вступить в ЕС. По его словам, «ЕС из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента». Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью заявил, что в Москве больше «не видят разницы» между вступлением Украины в ЕС и в НАТО: «...из-за того факта, что Евросоюз — лидер по поставкам вооружений, я думаю, наша позиция по Евросоюзу теперь ближе к позиции по НАТО, потому что мы не видим разницы».

10:43 Главы МИД стран ЕС обсудят шестой пакет санкций в отношении России и нефтяное эмбарго 16 мая.

10:29 Президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью Le Monde не исключил возможности организовать продажи сжиженного газа из Аргентины в Европу.

10:13 Сенат США не смог ускоренно принять законопроект о выделении помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов, голосование заблокировал сенатор-республиканец от штата Кентукки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

9:52 Сегодня в Киеве пройдет первое судебное заседание по делу российского военного, обвиняемого в совершении военного преступления. Его обвиняют в убийстве мирного жителя в Сумской области.

9:37 Несколько стран Евросоюза предложили рассмотреть возможность отсрочить введение эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники среди дипломатов ЕС.

9:22 Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступать посредником на переговорах об эвакуации тяжелораненых украинских военных с «Азовстали».

9:17 В здание военкомата в Омске неизвестные бросили коктейль Молотова.

9:12 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что комендантский час в городе будет начинаться на час позже — в 23 вместо 22 часов — и завершаться в 5 часов утра.

9:03 Как сообщает CNN после изучения спутниковых снимков, три моста через Северский Донец взорваны. Они играли важную роль в снабжении российских войск и могли послужить для контрнаступления украинских войск в Харьковской области.

8:58 Министерство обороны Великобритании в своей сводке по ситуации в Украине передает, что российские силы предприняли попытку форсировать реку Северский Донец, которая была пресечена украинскими военными. Ссылаясь на имеющиеся в распоряжении министерства фото, в ведомстве сообщают, что Россия потеряла бронетехнику не менее одной батальонной тактической группы, а также оборудование для установки понтонных мостов. В ведомстве также отмечают, что подобное форсирование рек является рискованным шагом и указывает на то, что на российское командование оказывается давление для достижения больших успехов в операции на востоке Украины.

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