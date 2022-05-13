Что известно о боях в районе острова Змеиный и его значении?

Островок Змеиный в Черном море российские ВС захватили в первый же день полномасштабного вторжения в Украину

В районе черноморского островка Змеиный в 140 км от Одессы продолжаются боевые действия. В Украине заявляют о поражении многочисленных российских военных целей в районе острова, в связи с чем проводят параллели между Змеиным и Чернобаевкой. В российском минобороны утверждают, что в ВСУ потерпели неудачу, попытавшись отбить Змеиный.

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Российское минобороны заявляло, что сорвало украинскую попытку отбить Змеиный в канун 9 мая. В Москве утверждают, что это была «бессмысленная с военной точки зрения» «пиар-акция» Украины, приведшая к значительным потерям ВСУ в живой силе, кораблях и авиации.

Верифицировать по независимым источникам заявление российского минобороны о неудачной попытке ВСУ высадиться на Змеином не представляется возможным.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что Украине на этом этапе нет смысла отбивать у РФ захваченный Змеиный, а лучше и дальше поражать там российские объекты, уязвимые для атак.

В Украине в последние дни заявляли о множестве пораженных целей в районе Змеиного: уничтожении российских катеров, вертолета с десантом, зенитно-ракетных комплексов. Верифицировать утверждения украинских военных тоже не представляется возможным. Однако украинская сторона публиковала видео своих атак.

Только накануне в Одесской администрации сообщили, что в результате действий ВСУ в районе острова Змеиный загорелось российское судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров».

В среду, 11 мая, британская военная разведка сообщила, что в районе острова Змеиный Россия пытается усилить уязвимый островной гарнизон, а Украина с помощью беспилотников «Байрактар» успешно поразила российские средства ПВО и корабли, которые везли пополнение.

В Лондоне отмечают, что российские корабли стали более уязвимыми в западной части Черного моря после потери крейсера «Москва» (который обеспечивал защиту от ударов с воздуха) и отхода других российского кораблей к берегам Крыма.

В чем значимость острова и почему его называют новой «Чернобаевкой»?

Российская армия захватила Змеиный в первый же день полномасштабного нападения на Украину, 24 февраля. С этим эпизодом связана широкоизвестная неценцурная фраза относительно российского военного корабля, предположительно сказанная членом украинского островного гарнизона в ответ на предложение ВС РФ сдаться и сложить оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта сообщил, что часть украинских военных, служивших на Змеином, погибли, часть попали в российский плен, и впоследствии их обменяли.

Участвовавший в захвате Змеиного крейсер «Москва» затонул 14 апреля, как утверждают в Украине — после удара, нанесенного ракетным комплексом «Нептун» ВСУ.

Алексей Арестович говорит, что использовать Змеиный как плацдарм для российской атаки на Одессу невозможно, потому что остров слишком мал.

Змеиный — каменистый островок в Черном море площадью 20,5 га в 35 км от ближайшего побережья и в 140 км от Одессы. До войны там находился небольшой украинский пограничный гарнизон.

В интервью Марку Фейгину советник офиса президента Украины 8 мая отметил, что ситуация со Змеиным иллюстрирует «русский способ войны — захватить и удерживать», приводящий к большим потерям у РФ. «Я не пойму, зачем он (Змеиный) им нужен, потому что это новая „Чернобаевка“», — отметил он, добавив, что нахождение там российских сил — это «большое преимущество» для Украины, потому что «всегда есть куда бить, и не промахнешься».

Чернобаевка — поселок в Херсонской области, где расположен аэродром. Его название стало именем нарицательным — символом недальновидности российских войск. В Украине сообщали, что ВСУ 19 раз наносили там удары по российской военной технике, боеприпасам и личному составу.

В министерстве обороны Великобритании говорят, что если России удастся укрепить свои позиции на Змеином, разместить там ПВО и крылатые ракеты, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря. При этом в Лондоне признают, что попытки РФ укрепиться на острове дают Украине возможность истощать российские силы.

Украинский военный эксперт Сергей Шабовта в комментарии RFI отметил, что основная задача ВСУ на этом этапе, вероятно, — не отбить остров (чтобы самим себе не создать проблему «Чернобаевки»), а в первую очередь не дать российским силам закрепиться на Змеином.

По его словам, островок с отвесными берегами, неудобный для базирования кораблей, где никогда не было «особой фортификационной возни», во время войны приобрел новый удельный вес, причем «в глазах военных моряков обеих стран».

По его словам, особую привлекательность остров имеет для сил радиотехнической разведки. «Возможности современной локации позволяют при стационарном расположении поднять на определенную высоту и дополнять космическую разведку видением обстановки в режиме онлайн, и контролировать достаточно большой отрезок чуть ли не от устья Дуная, Румынии и Болгарии до части Черного моря в сторону Крыма», — поясняет он стратегическую значимость острова.

Остров важен и с точки зрения возможностей противовоздушной обороны, говорит он. «Не случайно в зоне Змеиного находился крейсер „Москва“, и от этой точки создавал устойчивую зону противовоздушной обороны. Стратегически россияне наверняка планировали в стационарном режиме расположить там средства и силы, которые позволили бы в значительной степени дублировать усилия крейсера „Москва“», — объясняет эксперт.

Другой украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью «Настоящему времени» отмечал, что с потерей крейсера «Москва» у черноморского флота РФ не осталось серьезного прикрытия от воздушных атак, в связи с чем они пытаются поставить ПВО дальнего радиуса действия на Змеином. Тем самым они пытаются контролировать порты между Крымом и Румынией и воздушное пространство над Бессарабией, что может дать возможность РФ попытаться высадить десант в Бессарабии, чтобы пробиться в Приднестровье и усилить там гарнизон.

Остров Змеиный ко всему прочему является в Украине патриотическим символом. «Укрпочта» даже выпустила марку, посвященную тому, что украинские пограничники отказались сдаться, нецензурно ответив «русскому кораблю».

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