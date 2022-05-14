Война России против Украины. День восьмидесятый. Онлайн

Страны «большой семерки» никогда не признают границы, которые Россия попыталась изменить путем военной интервенции в Украину, говорится в заявлении глав МИД семи держав

Идет восьмидесятый день полномасштабной российско-украинской войны, развязанной Владимиром Путиным. Российские войска продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Мы освещаем происходящее в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за последними новостями.

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12:42 «Большая семерка» никогда не признает границы, которые Россия попыталась изменить военным путем

Страны «большой семерки» никогда не признают границы, которые Россия попыталась изменить путем военной интервенции в Украину, говорится в заявлении глав МИД семи держав по итогам переговоров в Вангельсе на севере Германии. Заявление приводит AFP.

«Мы сохраним нашу приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым», — говорится в заявлении.

Министры вновь призвали Россию прекратить вести неспровоцированную военную агрессию против Украины и положить конец страданиям и человеческим жертвами, которая эта война продолжает причинять.

Главы МИД G7 также призывают Беларусь «прекратить облегчать российскую интервенцию и уважать международные обязательства».

Главы МИД выступили с призывом к Китаю «не помогать России в ее агрессивной войне против Украины и не подрывать санкции, введенные в отношении России», а также «не оправдывать действия России в Украине и воздерживаться от манипулирования информацией, дезинформации и других средств легитимации агрессивной войны России против Украины».

12:30 Власти Белгородской области заявили, что из-за обстрелов с украинской стороны в регионе повреждены 280 домов

Власти Белгородской области заявили, что по состоянию на 13 мая 280 домов в регионе получили различные повреждения в результате обстрелов с украинской стороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

С начала полномасштабной российско-украинской войны, развязанной властями РФ, власти Белгородской области неоднократно заявляли об обстрелах со стороны Украины. Самый серьезный инцидент, по данным властей, произошел 11 мая. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал об одном погибшем и семи раненых в селе Солохи, которое, по его словам, подверглось обстрелу со стороны Украины.

12:21 Россияне насильственно депортируют людей из Попасной — глава Луганской администрации

Из Попасной, захваченной 8 мая российскими войсками, россияне «под дулами автоматов» вывозят оставшихся там местных жителей на оккупированные еще в 2014 году территории — в Первомайск и Стаханов. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Людей удерживают против их воли. Родственники не могут с ними связаться», — написал он. Глава администрации добавил, что город Попасная разрушен до основания, а «под оккупацией осталось более полутора тысяч жителей, которые выезжать не захотели».

11:44 Еврокомиссия планирует упростить конфискацию незаконного имущества. Это должно коснуться попавших под санкции граждан РФ и Беларуси

Европейская комиссия собирается предложить поправки, облегчающие конфискацию имущества, нажитого преступным путем. Новые законодательные инструменты планируется распространить и на граждан РФ и Беларуси, связанных с войной России против Украины. Об этом еженедельнику Welt am Sonntag сообщил зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает «Немецкая волна».

Разработанные поправки должны позволить конфисковывать преступные средства и управлять ими и без обвинительного приговора суда.

11:32 Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с завода «Азовсталь» — вице-премьер

Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с завода «Азовсталь» в Мариуполе — тяжелораненых и медиков. Об этом сообщила изданию «Суспiльне Новини» вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Там несколько сотен раненых, их надо спасать в первую очередь, но на (эвакуацию) всех сразу россияне не соглашаются. Поэтому сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек», — сказала она. Переговоры идут сложно, подчеркнула Верещук.

Накануне вечером она сообщила, что переговоры с российской стороной об эвакуации с «Азовстали» «очень сложны».

11:21 Началась уже третья фаза войны России против Украины — советник главы МВД Украины

Российские войска готовятся остановить наступление и перейти к обороне рубежей, что говорит о том, что Россия приступила к третьей фазе войны. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов, сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

По его словам, для первой стадии войны было характерно то, что планы и цели РФ постоянно менялись. Тогда Россия намеревалась захватить всю Украину за несколько дней, что обернулось разгромом и отступлением российских войск по нескольким направлениям. Второй стадией, по плану Кремля, должно было стать окружение украинской группировки войск на востоке страны, однако линию обороны российским войскам прорвать так и не удалось. Сейчас, по словам Андрусова, российские войска готовятся оборонять рубежи, на которых остановились.

«Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую», — отметил заместитель главы МВД. По его словам, руководство РФ рассчитывает на страхи Запада по поводу кризиса, вызванного войной, чтобы сесть с Западом за стол переговоров и попробовать «обменять» Украину.

11:02 Канцлер ФРГ: для Путина единственный выход — договориться с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию T-Online сказал, что не увидел никаких перемен в позиции Путина в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне.

Шольц отметил, что Россия не достигла ни одной из своих изначальных целей войны, Украина не завоевана, обороняется с большим мужеством, самопожертвованием и знанием дела. Российская армия понесла значительные потери, «гораздо большие, чем за десятилетие афганской кампании Советского Союза». НАТО не ушло, а увеличило свои силы на восточном фланге, и «альянс станет еще крепче, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО».

«Постепенно Путину должно стать ясно, что единственный выход из этой ситуации — договориться с Украиной. (…) Россия должна понять, что единственная реалистичная возможность отмены санкций в какой-то момент — это соглашение с Украиной, и это не может быть продиктованный (Россией) мир», — заявил канцлер ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц AP - Kay Nietfeld

10:44 Украина готова передать России тела убитых российских солдат. Их тела погрузили в вагоны-рефрижераторы

Глава украинского военно-гражданского сотрудничества Владимир Лямзин в интервью агентству «Рейтер» подчеркнул, что Украина строго следует нормам международного гуманитарного права, согласно которым после завершения активной фазы конфликта стороны должны обменяться телами убитых.

«Украина готова вернуть тела агрессору», — заявил он. По его словам, в разных регионах Украины стоят несколько рефрижераторных поездов, где хранятся тела российских солдат.

«Рейтер» сняло на камеру объект на окраине Киева, где хранятся сотни тел. По словам Лямзина, в этом поезде-рефрижераторе находятся тела российских солдат, приведенных из Киевской области, но также из Черниговской и других регионов Украины.

По последним данным генштаба ВСУ, к 14 мая в Украине были убиты около 27 200 российских военных. Минобороны РФ последний раз заявляло о потерях 25 марта, рассказав тогда, что в Украине погиб 1351 российский военнослужащий.

10:28 Из брифинга минобороны РФ:

Российское минобороны утром 14 мая отчиталось о том, что ВС РФ продолжили обстреливать разными способами территорию соседней страны. Ведомство заявляет

о поражении ракетами воздушного базирования пяти пунктов управления и двух складов боеприпасов ВСУ в Донецкой области Украины;

о том, что российская авиация нанесла поражение 43 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

о том, что ракетные войска РФ и артиллерия этой ночью поразили 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники и склада боеприпасов в Херсонской области Украины.

О каком-либо продвижении российских оккупационных войск в Украине минобороны РФ в своей сводке не упоминает.

10:12 В районе Белогоровки ВСУ разбили почти 90 единиц российской тяжелой техники — глава Луганской администрации

В районе Белогоровски ВСУ разбили уже почти 90 единиц тяжелой техники РФ, заявил в эфире «24 канала» глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, оккупационные войска уже несколько раз пытались навести в этом районе понтонную переправу через реку Северский Донец, но подвергались атакам ВСУ. Он говорит, что в районе Белогоровки российские войска «лезут в лобовую, ставят понтоны в одном и том же месте», где их раньше уже разбивали.

«По перехватам мы понимаем, что целый батальон отказался идти в наступление, потому что они невооруженным глазом видят, что происходит», — заявил Гайдай. По его словам, украинские силы обстреливают из артиллерии позиции российских войск на другой стороне реки, где последние пытались закрепиться.

Глава Луганской ОВА также сообщил, что идут тяжелые бои на границе с Донецкой областью, российские войска пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.

10:03 В Украине из-за российской военной агрессии погибли по меньшей мере 227 детей — генпрокуратура

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине, по последним данным, погибли как минимум 227 детей, сообщили в генпрокуратуре Украины. Еще 420 несовершеннолетних получили ранения. Речь идет о предварительных данных, идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, указывает офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что больше всего детей пострадали в Донецкой, Киевской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Луганской и Николаевской областях Украины.

09:50 России не удалось реализовать в Украине свои политические планы— британская военная разведка

Тот факт, что России удалось навязать пророссийское руководство только в Херсоне, демонстрирует неспособность РФ добиться успеха в достижении своих политических целей в Украине, говорится в новой сводке британского минобороны.

Ведомство пишет, что изначально в Кремле центральную роль, скорее всего, отводили организации сфальсифицированных референдумов, чтобы поставить большинство регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть. Но лояльную администрацию Москве удалось навязать только в одном украинском городе, Херсоне.

Если Россия проведет в Херсоне «референдум» о присоединении, она почти наверняка сфальсифицирует его результаты, указывают в Лондоне. Британское минобороны прогнозирует, что жители Херсонской области, вероятно, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tAa8K8A12w



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ya1mzfvjY4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2022

09:26 Украина, похоже, выиграла битву за Харьков — ISW

«Российские военные, вероятно, решили полностью покинуть позиции вокруг Харькова перед лицом украинских контрнаступлений и ограниченного подкрепления», — указывает американский Институт исследования войны (ISW).

«Таким образом, Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем прогнали их из-под города, как они уже сделали с российскими войсками, пытавшимися захватить Киев», — говорится в публикации.

В Институте полагают, что украинские силы, вероятно, попытаются нарушить по крайней мере самую западную из наземных линий связи между Белгородом и российскими войсками, сосредоточенными вокруг Изюма. Однако РФ использует несколько линий связи, в том числе на удалении от нынешних украинских позиций, и маловероятно, что украинское контрнаступление доберется до них в ближайшее время, указывают в ISW.

Там же отмечается, что основные усилия российских войск по-прежнему направлены на окружение Северодонецка и Лисичанска. Российские войска, идущие с севера на юг, не смогли форсировать реку Северский Донец и понесли «сокрушительные потери». У них может не хватить свежей боевой мощи, чтобы их компенсировать и продолжить наступление в достаточно широком масштабе, говорят в ISW.

#Kharkiv Update Thread:#Ukraine appears to have won the Battle of Kharkiv. Ukrainian forces prevented #Russian troops from encircling, let alone seizing Kharkiv, and then expelled them from around the city, as they did to Russian forces around Kyiv. 1/4https://t.co/M2uwx2yZkV pic.twitter.com/0ZhKjJWGcv — ISW (@TheStudyofWar) May 13, 2022

09:17 В Белгороде снова были слышны взрывы

Этой ночью в Белгороде опять были слышны взрывы, об этом пишут местные телеграм-каналы, публикующие видео местных жителей. Сообщается, что взрыв был слышен в городе Строитель к северу от Белгорода. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

08:56 Из утренней сводки генштаба ВСУ:

На Харьковском направлении РФ основные усилия сосредоточила на отводе своих войск от Харькова, удержании занятых позиций и маршрутов поставок. Активных боевых действий войска РФ не проводили.

На Славянском направлении российские войска совершали артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Долгенькое, Долина и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска применяли минометы, ствольную артиллерию, РСЗО и авиацию.

В Мариуполе войска РФ продолжают блокировку украинских подразделений в районе завода «Азовсталь», наносят артиллерийские и авиаудары.

На Запорожском направлении российские силы готовятся к многоэшелонированной обороне с целью удержания захваченных территорий.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты десять российских атак, уничтожены пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронетехники и семь автомобилей. Подразделениями ПВО сбиты три беспилотника типа «Орлан-10».

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