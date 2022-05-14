Российские военные вывозят из Украины зерно и отправляют его в Крым, РФ и Сирию

В Украине началась посевная кампания. Она проходит в военных условиях. Март 2022.

Российские военные вывозят из Украины зерно и овощи. Тревогу бьют украинский МИД, Минобороны, СМИ и сами фермеры. Они уточняют, что похищенное продовольствие отправляется в аннексированный Крым, в РФ, а также в Сирию.

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Главное управление разведки Минобороны Украины, в частности, сообщило, что 10 мая часть похищенного зерна находилась на российских сухогрузах в Средиземном море. Они предположительно направлялись в Сирию. Из Сирии продовольствие можно контрабандой поставлять в другие страны Ближнего Востока, говорится в сообщении.

В интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия намерена продать похищенное зерно, и уже нашла покупателей. При этом он отказался назвать заинтересованные в покупке страны.

«Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают соглашения, чтобы покупать наше зерно у России, которое украли из Украины — не сейчас. Но у нас есть названия этих государств», — сказал Зеленский.

Он добавил, что если подобные соглашения будут заключены, Украина отреагирует: «Если они это сделают — мы, конечно, сообщим»,

«Матрос Позынич»

27 апреля pоссийский балкер «Матрос Позынич», названный в честь погибшего в Сирии российского военнослужащего, был замечен в порту оккупированного Крыма. С 27 тысячами тонн украинской пшеницы он проследовал из Севастополя в Египет. Об этом пишет сайт «Миротворец».

«Матрос Позынич» является одним из трех судов, занимающихся торговлей украинским зерном. Украинские дипломаты помешали незаконной отправке. Из Египта, который отказался от зерна, судно направилось в сторону Ливана и Сирии. Украинский МИД обратился к обеим странам с требованием арестовать груз.

Затем «Матрос Позынич» с украинским зерном был идентифицирован в порту Латакия (Сирия). Спутниковые снимки опубликовало CNN.

В Бердянском порту, как сообщают украинские СМИ, ссылаясь на местных жителей, в начале войны стояли пять полностью или частично загруженных кораблей, которые оттащили российскими буксирами в конце марта.

CNN, ссылаясь на министерство обороны Украины, пишет, что на 5 мая было украдено уже около 400 000 тонн зерна. Телекомпания также ссылается на фермеров Херсона и Запорожья, подтвердивших многочисленные кражи.

«В конце апреля российские солдаты вывезли на грузовиках с крымскими номерами 1500 тонн зерна из элеваторов в херсонском поселке Малая Лепетиха. На следующий день те же самые грузовики — всего 35 — вернулись и опустошили зернохранилища в соседнем Новорайске», — говорится в сообщении.

28 апреля издание «РИА-Мелитополь» и мэр Мелитополя Иван Федоров опубликовали видео, на котором видно, как российские грузовики (некоторые со знаком «Z») везут зерно в сторону Крыма.

Херсонское зерно в Красноярском крае

МИд Украины прокомментировал попытки России продать на мировом рынке украинское зерно с оккупированных территорий. Министерство предупредило, что «партии зерна, которые предлагает на продажу РФ, могут частично или полностью содержать украденное украинское зерно, добытое в результате мародерских действий оккупационных властей». «Считаем, что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, является соучастником этого преступления», — говорится в коммюнике ведомства. По информации украинского правительства, россияне уже вывезли по меньшей мере 400-500 тысяч тонн зерна на сумму свыше 100 млн долларов.

Министерство приводит в качестве доказательств такие документы, как приказ оккупационных властей Бердянска «по изъятию пшеницы и ячменя у частной компании», а также пресс-релиз законодательного собрания Красноярского края, депутаты которого поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области. Соответствующее решение обнародовала пресс-служба законодательного собрания. Впоследствии публикация исчезла с сайта, однако сохранилась в архиве Waybackmachine.

В МИДе подчеркнули, что преступное изъятие украинского зерна и его продажа нарушают принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Такая политика государства-агрессора ставит под вопрос целесообразность его членства в ФАО и других международных организациях. Требуем от России прекратить воровство зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов», — говорится в комментарии МИД.

Не только зерно, но и капусту со свеклой

Российские военные вывозят не только зерно, но другие продукты. При этом, по сообщениям местных хозяев агропредприятий, они используют приемы, напоминающие советские методы 1930-х годов — запугивание, «покупку» по насильственно заниженным ценам, принудительную «национализацию» и прямое изъятие.

Из Запорожской, Харьковской, Херсонской областей поступали сообщения, что российские военные забирают картофель, капусту и свеклу.

Владелец компании «Агрокоин» в Энергодаре Андрей Черный сообщил СМИ , что на предприятие ворвались вооруженные люди вместе с бывшим местным депутатом от ОПЗЖ Андреем Шевчиком. Предприятие «национализировали» и стали вывозить с него продукцию.

На оккупированных территориях фермеров заставляют продавать зерно и другую продукцию за бесценок, «под дулами автоматов», как написано в телеграм-канале Запорожских сил обороны.

«Россияне используют тактику начала 20 века с воровством зерна и вывозом его из Украины», — заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий. В Херсонской области российские военные захватили элеватор и вывезли в РФ 20 тысяч тонн зерна.

В Луганской области россияне вывезли трехлетний объем потребностей жителей области в зерне. Как пишет глава области Сергей Гайдай, на 4 мая там все еще не началась посевная. А мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что запорожским фермером разрешают сеять при условии, что они отдадут 70% урожая. «Это методы НКВД», — заключил мэр.

13 мая Еврокомиссия решила помочь Украине с экспортом продовольствия. Страна также ждет мировой помощи в борьбе с государственным мародерством.

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