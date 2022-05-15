Война РФ против Украины. День восемьдесят первый. Онлайн

Украинский военный проводит проверку в недавно отвоеванной деревне на окраине Харькова. 14.05.2022

Идет восемьдесят первый день полномасштабной российско-украинской войны, развязанной Владимиром Путиным. Российские войска продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. RFI освещает происходящее в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за последними новостями.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

15:30 США выражают «сильную поддержку» решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом объявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По итогам консультаций в Берлине Блинкен заявил, что верит в «единогласное» решение 30 стран НАТО по этому вопросу, хотя ранее Турция выступала против членства в альянсе Финляндии.

Блинкен также объявил, что США могут оказать Украине дополнительную помощь в размере сорок миллиардов долларов. Однако речь может идти о сумме, про которую говорилось ранее. 13 мая выделение средств в этом объеме заблокировал сенатор Рэнд Пол, потребовавший усилить контроль над тратой этих денег.

15:00 По данным агентства Bloomberg, Европейский Союз смягчил свою позицию по оплате российского газа в рублях: теперь ЕС разрешить проводить транзакции по схеме Кремля, которая ранее считалась нарушением санкций.

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, компании должны объявить, что, согласно их позиции, контрактные обязательства исполняются в момент, когда они перечисляют на счет в «Газпромбанке» евро или доллары. Однако деньги на специальном счете будут переводится в рубли.

Европа продолжает обсуждать полный отказ от импорта российских энергоресурсов, однако пока поставки газа прекратились лишь в Болгарию и Польшу по инициативе России. Германия хочет отказаться от российской нефти к концу этого года.

14:30 Где пройдет «Евровидение-2023»?

Страна-победительница получает право провести следующий конкурс. «Очевидно, есть специфические проблемы, связанные с проведением конкурса в следующем году (в Украине)», — отметил супервайзер «Евровидения» Мартин Остердаль. По его словам, организаторы конкурса обсудят требования и обязательства, связанные с проведением конкурса, с украинским вещателем UA:PBC и другими сторонами.

Подробнее о реакциях на конкурс — в материале RFI

14:00 В Москве на официальном уровне также прокомментировали победу Украины на Евровидении.

13:30 По данным министерства обороны Великобритании, которое ссылается на сведения разведки, Россия потеряла треть своих войск, размещенных у границ с Украиной перед войной.

В Министерстве обороны Великобритании уточнили, что России не удалось значительно продвинуться вперед в последний месяц, а наступление России в Донбассе «потеряло темп». Такие же выводы позволяют сделать заявления Украины, а в Москве о новых значительных победах в Донбассе не сообщают.

Как много российских военных погибли или были ранены во время войны, в Министерстве обороны Великобритании не говорят. В Генеральном штабе Украины потери оценивают в 27 тысяч человек, в Минобороны России в марте говорили о 1351 погибшем. Более актуальных цифр в России на официальном уровне не публиковали.

12:30 Финляндия официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах консультаций НАТО в Берлине объявила, что ФРГ «очень, очень быстро» ратифицирует решение о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.

11:30 В НАТО поздравили Украину с победой на конкурсе Евровидение. Как заявил заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ, поддержка, которую зрители оказали Kalush Orchetra, свидетельствует о поддержке «храбрости» украинского народа ЕС и Австралией.

«Мы вместе, мы сильные, и мы поможем Украине победить в этой войне», — заявил Джоанэ.

Сегодня в воскресенье, 15 мая, представители стран НАТО соберутся в Берлине для того, чтобы обсудить возможное членство Финляндии и Швеции в военном альянсе.

11:00 Агентство УНИАН опубликовало запись разговора диспетчера крейсера «Москва», затонувшего в Черном море в середине апреля. В записи говорится, что у корабля появились «две пробоины ниже ватерлинии».

Официального подтверждения подлинности аудиозаписи нет ни с российской, ни с украинской сторон. Проверить достоверность этой информации не представляется возможным.

Ранее в Министерстве обороны России подтвердили потерю крейсера «Москва» из-за пожара на борту. О попадании в корабль двух украинских ракет, как утверждали представители украинских властей, в Москве не сообщали.

10:20 Власти Белгородской области сообщили об обстрелах. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, снаряды попали по поселку Середа недалеко от границы с Украиной. Один из жителей получил ранения.

В Киеве эту информацию пока что не подтвердили. В последние недели Россия неоднократно сообщала об обстрелах с украинской стороны.

10:10 Победившая на «Евровидении» украинская группа презентовала клип на свою песню «Стефания». Клип снимали в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке

09:30 Советник мэра Мариуполя: россияне сбросили на «Азовсталь» зажигательные или фосфорные бомбы

«Мариуполь. Азовсталь. Снова — с неба, моря, земли. Вчера оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тысяч градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно...», — написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

09:00 Минобороны Великобритании: Россия потеряла треть наземных сил, задействованных в Украине

Британская военная разведка в своей традиционной ежедневной сводке сообщает:

— Российское наступление в Донбассе «сильно отстало от графика». Россия не смогла существенно продвинуться вперед, и при этом понесла значительные потери. Россия, вероятно, потеряла треть своих наземных сил, которые были сосредоточены у границ Украины в феврале.

— Задержки почти наверняка увеличатся из-за потерь критически важных средств обеспечения, таких как переправочно-мостовые средства и разведывательные беспилотники. При том, что переправочно-мостовых средств российским войскам не хватало на протяжении всего конфликта, что замедляло и ограничивало их наступление. А российские беспилотники были уязвимы перед украинскими средствами ПВО.

— Боевой дух российскиз сил остается низким, их боеспособность только падает. Многие из потерянных средств не могут быть быстро восстановлены или заменены. Россия «вряд ли значительно ускорит темпы наступления в течение следующих 30 дней».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/VBPIqyrgA5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022

Накануне, 14 мая, в своем традиционном вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил: «Ситуация в Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают все эти попытки».

«Я благодарен каждому и каждой, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит на Харьковщине. Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря», — сказал украинский лидер.

Зеленский также пообещал «сделать все» для того, чтобы «Евровидение» (накануне в конкурсе победила украинская группа Kalush Orchestra) «однажды <…> принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!».

Солист группы Олег Псюк посвятил песню, победившую на конкурсе, своей матери и всем женщинам, которые оберегают детей от ужасов войны. Он также обратился со сцены с призывом: «Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите „Азовстали“! Прямо сейчас!».

После этого поиск по запросу azovstal в Google резко вырос, пишет «Новая газета. Европа».

Российские военные также, как умеют, отреагировали на призыв группы, сообщил советник мэра Мариуполя. Они написали на ракетах, которые посылают на город, свои «поздравления» с победой на «Евровидении».

О самых важных событиях 80-го дня войны вы можете узнать из нашей предыдущей онлайн-трансляции.

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