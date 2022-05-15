Войска РФ отступают от Харькова, ВСУ успешно контратаковали под Изюмом, заявляют в Украине

Украинский полицейский в школьном спортзале в селе Ольховка Харьковской области, где, по словам местных жителей, базировались российские солдаты в период оккупации, 13 мая 2022 года

В Украине сообщают, что российские войска отступают от второго по величине города Украины — Харькова. Западные эксперты считают, что Россия, судя по всему, проиграла битву за Харьков и сосредотачивает усилия на попытках окружить Северодонецк и Лисичанск. Тем временем в Украине заявляют о первой успешной контратаке на направлении главного удара РФ — под Изюмом.

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович вечером в субботу в интервью на YouTube-канале «Фейгин Live» сообщил, что ВСУ «перешли в маленькую контратаку на Изюмском направлении». То есть впервые с начала «большого наступления РФ в Донбассе» украинские силы успешно оттеснили войска РФ на направлении главного удара. Речь идет о «признаках наметившегося большого перелома», — сказал Арестович.

Накануне о контратаке в районе Изюма сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. По его словам, «враг по некоторым направлениям отступает» на Изюмском направлении.

15 мая Синегубов сообщил, что Изюмское направление остается «самой горячей точкой». По его словам, войска РФ постоянно пытаются прорвать позиции ВСУ у Барвенково, но успеха не имеют, несут большие потери. Глава администрации в частности отметил, что ВСУ сбили российский военный самолет на оккупированной территории области.

«Украина, похоже, выиграла битву за Харьков»

Информация из Украины об успешной контратаке ВСУ под Изюмом пришла на фоне сообщений об отступлении российских войск от Харькова. Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) в своей публикации от 13 мая заявили, что российские войска, вероятно, решили полностью оставить свои позиции вокруг Харькова на фоне украинских контратак и проблем с подкреплением.

#Kharkiv Update Thread:#Ukraine appears to have won the Battle of Kharkiv. Ukrainian forces prevented #Russian troops from encircling, let alone seizing Kharkiv, and then expelled them from around the city, as they did to Russian forces around Kyiv. 1/4https://t.co/M2uwx2yZkV pic.twitter.com/0ZhKjJWGcv — ISW (@TheStudyofWar) May 13, 2022

«Украина, похоже выиграла битву за Харьков» — к такому выводу пришли эксперты ISW. Они указывают, что ВСУ не позволили российским войскам не то, что захватить Харьков, но и окружить его, а затем прогнали оккупационные силы из его окрестностей, как это было с российскими войсками, пытавшимися окружить Киев.

Минобороны РФ в своих последних брифингах ничего не сообщало о военной ситуации и положении российских военных в Харьковской области.

Накануне в генштабе ВСУ заявили, что на Харьковском направлении российские войска свои основные действия сосредоточили на удержании позиций, контроле маршрутов снабжения и недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы.

То, что российские войска отступают от Харькова — второго по величине города Украины — в интервью «Би-би-си» подтвердил его мэр Игорь Терехов.

Накануне он сказал, что Харьков, который раньше подвергалась регулярным обстрелам российских ВС, не обстреливали уже пять дней. По его словам, за этот период российские войска только один раз запустили ракету в район харьковского аэропорта, однако ее сбили силы украинской ПВО.

«Россияне постоянно обстреливали Харьков, потому что были очень близко к городу. И благодаря усилиям территориальной обороны и ВСУ, отошли далеко от города в направлении российской границы», — рассказал он, отметив, что жители уже возвращаются в город.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов утром 15 мая подтвердил, что в Харькове уже несколько дней «относительная тишина», но предупредил, что угрозы обстрелов остаются. Он также отметил, что противник продолжает наносить удары по населенным пунктам в Харьковской области. По его словам, за последние сутки обстрелам подверглись Чугуевский район и Первомайский, есть пострадавшие.

Что дальше?

Аналитики американского Института изучения войны в последней публикации (от 14 мая) отмечают, что российские войска продолжат отступать в Харьковской области, но, вероятно, будут пытаться удержать линию к востоку от Волчанска, чтобы обезопасить наземную линию снабжения, идущую от Белгорода через Волчанск до Изюма.

При этом специалисты отмечают, рельеф в этой зоне благоприятен для обороняющейся стороны, а у россиян есть и другие линии снабжения Изюма, поэтому украинцы сейчас вряд ли будут пытаться продвигаться намного дальше на восток.

Украинцы, вероятно, будут проводить контрнаступательные действия, чтобы вытеснять российские войска из-под Изюма, отмечают в ISW, ссылаясь на заявления украинской стороны.

Основные усилия армии РФ направлены на попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и юга, отмечали 13 мая американские аналитики. Однако россиянам не удалось форсировать реку Северский Донец, в результате чего они понесли «сокрушительные потери». «У россиян может не хватить дополнительной свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе», — говорилось в публикации ISW.

В своей последней сводке британское минобороны отмечает, что российское наступление в Донбассе потеряло темп. За месяц России не удалось добиться существенных территориальных успехов, а уровень истощения войск остается высоким, отмечает ведомство. По данным британской военной разведки, к настоящему моменту Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных войск, которые она собрала в феврале для нападения на Украину.

Среди проблем российских войск британское министерство обороны отмечает нехватку переправочно-мостового оборудования, что замедляет и ограничивает наступление, и то, что российские беспилотники уязвимы для украинских средств ПВО.

В этих условиях Россия вряд ли резко ускорит темпы своего наступления в ближайший месяц, подытожило ведомство.

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