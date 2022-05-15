Генсек НАТО: война идет не так, как планировали в Москве, Украина может победить

Украина может выиграть войну, которую развязала Россия и которая не идет в соответствии с российскими планами, заявил 15 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Война России в Украине идет не так, как планировала Москва», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов по видеосвязи. Его цитирует CNN.

«У них (России) не получилось взять Киев. Они отступают от Харькова. Их большое наступление в Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей», — подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса.

По его словам, «Украина может выиграть войну». «Украинцы мужественно защищают свою родину. Чтобы помочь им в этом, союзники обязались и предоставили Украине помощь в сфере безопасности на миллиарды долларов», — напомнил он.

В воскресенье Йенс Столтенберг принял участие по видеосвязи в саммите главы МИД стран-членов НАТО, которые встретились в Берлине, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, а также шаги других стран по вступлению в НАТО перед лицом угроз со стороны России.

Столтенберг также заявил, что НАТО готов усилить «гарантии безопасности» для Финляндии и Швеции на период до их формального вступления в альянс, передает AFP. Он также выразил уверенность в возможности достичь компромисса с Турцией, которая, по его словам, не собирается блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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