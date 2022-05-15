«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу»: Украина выиграла «Евровидение-2022»

В финале песенного конкурса «Евровидение-2022» с большим отрывом победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

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Финал 66-го песенного конкурса «Евровидение» состоялся вечером в субботу, 14 мая, в итальянском Турине.

Выступление Украины заняло первое место после оглашения результатов зрительского голосования. В сумме по итогам голосования жюри и телезрителей Kalush Orchestra набрала 631 балл. На втором месте — Великобритания с 466 баллами. Таким образом, Украина в третий раз в своей истории стала победительницей «Евровидения».

В песне Stefania сочетаются рэп и народная музыка. Она посвящена матери лидера группы — Стефании Псюк, живущей в Калуше в Ивано-Франковской области Украины. Песня была написана до полномасштабной российско-украинской войны.

Рэпер и фронтмен группы Kalush Олег Псюк отмечал, что с наступлением войны композиция «начала приобретать много новых смыслов» и «стала очень близкой для всех украинцев».

В конце выступления в финале «Евровидения» Олег Псюк со сцены выступил с обращением: «Прошу всех вас, помогите Украине, Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!».

В поддержку Украины и за мир со сцены «Евровидения» высказались некоторые другие участники конкурса. Исполнитель из Германии Малик Харрис в конце выступления перевернул гитару, на обратной стороне которой был стикер в цветах украинского флага и надпись «Peace» («мир»). Участница группы Systur из Исландии также призвала к миру для Украины.

Политические высказывания на «Евровидении» запрещены. Организатор конкурса, Европейский вещательный союз, заявил, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей в поддержку украинского народа носят гуманитарный, а не политический характер.

Кто из мировых лидеров поздравил украинскую группу?

С победой коллектив Kalush Orchestra поздравил президент Украины Владимир Зеленский, поблагодаривший группу и всех, кто отдал за нее голоса.

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать „Евровидение“! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей „Евровидения“ принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!», — написал президент Украины.

С победой украинскую группу поздравили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, председательница Европарламента Роберта Метсола, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу», — написал Джонсон в твиттере.

С победой Kalush Orchestra поздравили даже в НАТО. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. «Вчера мы увидели общественную поддержку мужества (украинцев) по всей Европе и Австралии», — сказал он, отметив, что победившая песня Stefania была красивая.

Где пройдет «Евровидение-2023»?

Страна-победительница получает право провести следующий конкурс. «Очевидно, есть специфические проблемы, связанные с проведением конкурса в следующем году (в Украине)», — отметил супервайзер «Евровидения» Мартин Остердаль. По его словам, организаторы конкурса обсудят требования и обязательства, связанные с проведением конкурса, с украинским вещателем UA:PBC и другими сторонами.

В истории «Евровидения» были случаи, когда страна-победительница не проводила конкурс на следующий год. Израиль в 1980 году отказался от этого права, потому что не был в состоянии два раза подряд проводить у себя конкурс после двух побед. Конкурс «Евровидение-1980» прошел в Гааге (Нидерланды).

В 2017 году Украина принимала «Евровидение», несмотря на боевые действия в Донбассе.

«Евровидение» прошло без России и Беларуси

Россию в этом году отстранили от участия в «Евровидении». Европейский вещательный союз 25 февраля заявил, что решение было принято на фоне «беспрецедентного кризиса в Украине», из-за которого российское участие «может нанести ущерб репутации конкурса».

В ответ российские «Первый канал», ВГТРК и Радио дом «Останкино» заявили о выходе из организации.

Не принимала участия в «Евровидении-2022» и Беларусь. Беларусь отстранили от конкурса еще 2021 году. Организаторы тогда заявили, что предложенная песня нарушает правила, запрещающие «инстументализацию» конкурса. Беларусь хотела отправить на «Евровидение» группу, выступающую против оппозиции и продемократических акций протеста.

Белтелерадиокомпанию Европейский вещательный союз исключил в июне прошлого года. Причиной стали «интервью, полученные под принуждением», показанные по белорусскому госТВ.

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