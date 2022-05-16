Война РФ против Украины. День восемьдесят второй. Онлайн

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Идет восемьдесят второй день полномасштабной российско-украинской войны, развязанной Владимиром Путиным. Российские войска продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. RFI освещает происходящее в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за последними новостями.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

13:43 Россия в Мариуполе готовит сбор «свидетельских показаний» о том, что Мариуполь город был уничтожен украинскими военными

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, свидетельства будут подготовлены в письменной форме жителями Мариуполя, которые остались в городе. Для проведения такой операции было объявлено начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье – 500 тыс. рублей, за погибшего члена семьи – 3 млн. рублей. Регистрацию заявлений на компенсацию проводят в помещении школы №9. При представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество «было уничтожено украинскими военными», а близкие «убиты украинской армией». В случае отсутствия или отказа от такой отметки никакой компенсации не будет. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями, отмечает Андрющенко.

«В реальности проведение подобной компенсации невозможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам РФ должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Что в текущем состоянии экономики России невозможно», – отмечает Андрющенко.

13:20 Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского

Командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел «Волат» погиб на войне в Украине. «Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел "Волат". Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели», – написал батальон Кастуся Калиновского в Facebook. По данным «Нашей Нівы», это уже шестой белорус, погибший в Украине с февраля 2022 года.

13:17 Встреча министров иностранных дел Украины и ЕС в Брюсселе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник встретится со своими коллегами из Европейского союза в Брюсселе, чтобы обсудить новые санкции против России.

Дмитрий Кулеба приветствовал в воскресном видео эволюцию позиции Берлина, который теперь готов доставить Киеву тяжелое вооружение. «В тот день, когда я прибыл в Берлин, украинские солдаты обучались использованию немецкой 155-мм самоходной артиллерии», — сказал он. «Скоро эти самоходные гаубицы ударят по врагу. Создан прецедент. Психологическое препятствие (к поставкам тяжелого вооружения в Украину) преодолено», – сказал он.

13:05 Украина и Польша договорились об упрощении ветеринарного контроля грузов с украинским зерном – это должно облегчить и ускорить пересечение границы, а значит и экспорт зерновых из страны. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу Министерства агрополитики и продовольствия Украины.

12:49 McDonald's объявил о полном уходе из России

Американский гигант быстрого питания McDonald's, который закрыл свои рестораны в России в начале марта, объявил в понедельник, что окончательно уходит из страны и продает все свое имущество в ответ на российское вторжение в Украину. «Мы привержены нашему глобальному сообществу и должны оставаться непреклонными в отношении наших ценностей», — заявил генеральный директор группы Крис Кемпчински в заявлении компании. «Уважение к нашим ценностям означает, что мы больше не можем держать "Арки" (логотип компании, ред.) в России», — добавил он.

Компания продаст все свои рестораны в России местному покупателю. Но у этих ресторанов уже нет бренда McDonald's – ни названия, ни логотипа, ни меню. В то же время компания будет сохранять свои торговые марки в России. До закрытия сделки McDonald's продолжит платить зарплату работникам и обеспечит их трудоустройство новым владельцем сети.

Компания работала на российском рынке более 30 лет и трудоустраивает 62 тысячи россиян.

12:12 В Одесской области спасатели ликвидируют последствия ракетного удара, количество раненых увеличилось до четырех, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

11:59 Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что запасов газа в Луганской области осталось на 2 месяца. «Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область: мы еще продержимся где-то два месяца на остатках, которые есть в магистральных трубах», – написал он в Telegram.

11:42 Минобороны РФ, в свою очередь, тоже сообщило о потерях украинской армии. Российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25 в Николаевской и Харьковской областях, а также бомбардировщик Су-24 над островом Змеиный в Черном море, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также в воздухе уничтожено 10 украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства, над населенными пунктами Новосветловка (Луганская область), Донецк, Высокое и Калиновское (Донецкая область), а также Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области.

Конашенков заявил, что всего с начала проведения военной операции уничтожено 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, а также 3108 танков и других бронемашин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 военных автомобилей.

11:40 Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ в Facebook, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли из личного состава более 27 700 военнослужащих. При этом были уничтожены 165 вертолетов войск РФ, 200 самолетов, 1228 танков, 2974 боевых бронированных машин, 577 артиллерийских систем, 195 РСЗО, 89 средств ПВО, 427 БПЛА оперативно-тактического уровня, 97 крылатых ракет, 13 кораблей, 2101 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 42 единицы специальной техники. По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях. ВСУ в течение прошедших суток поразили 11 воздушных целей российской армии.

11:27 Еврозона: прогноз роста на 2022 год снижен, прогноз инфляции повышен

Еврокомиссия объявила в понедельник, что понизила прогноз экономического роста еврозоны в 2022 году на 1,3 пункта до 2,7% и повысила прогноз инфляции на 3,5 пункта до 6,1% из-за войны в Украине.

«Нет никаких сомнений в том, что экономика ЕС переживает сложный период из-за войны России против Украины, и мы соответственно пересмотрели наш прогноз в сторону понижения. Самый большой негативный фактор — это рост цен на энергоносители, который подталкивает инфляцию к рекордно высокому уровню и оказывает давление на европейский бизнес и домохозяйства», — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

11:17 Из Мелитополя уехали 45-50% жителей за последние два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона. По его словам, в городе с более 150 тыс. населения осталось лишь около 70 тыс. Оставшиеся в большинстве своем – пожилые люди.

11:00 Утром 16 мая российская армия открыла огонь по территории Сумской области у границы с РФ, на территорию Украины пытались зайти диверсанты, сообщает Государственная пограничная служба Украины. «Украинские пограничники дали бой диверсантам и вынудили их отступить за линию государственной границы», – говорится в сообщении.

10:53 Безопасность Швеции и Финляндии в результате их ожидаемого вступления в НАТО не укрепится, а Москва не смирится с этой ситуацией, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно», – цитирует его слова «Интерфакс».

10:35 За сутки российские войска обстреляли 10 населенных пунктов: Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброва, Бахмутское, сообщает полиция Донецкой области. «Поступила информация о 6 погибших мирных жителях, еще 12 ранены», – говорится в сообщении. Разрушены 36 гражданских объекта: жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры. «Военные преступления России задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, российские войска не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров завода «Азовсталь» в Мариуполе, где держат оборону украинские защитники.

10:21 В Николаеве прозвучала серия сильных взрывов из-за ракетных ударов и ударов с РСЗО по жилым кварталам города

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич и ГСЧС области. Как отмечается в сообщении Головного управления ДСНС Украины по Николаевской области в Facebook, утром 16 мая после обстрелов Ингульского района Николаева, на Центральном проспекте возник пожар крыши магазина и автомобиля Daewoo Lanos припаркованного во дворе. Согласно данным мэрии, кроме пожара в магазине и сгоревшего авто, повреждены окна жилых домов и газопровод низкого давления.

В отчете регионов ОВА сообщила, что в результате обстрелов ранен человек.

10:15 Российские войска утром 16 мая нанесли ракетные удары по Одесской области

Был атакован мост через Днестровский лиман, повреждена база отдыха, пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщают издания «Думская» и «Одесса.Офіційно» со ссылкой на ОК «Юг».

Ранее сообщалось, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области был виден дым. Власти Одессы со ссылкой на Оперативное командование «Юг» проинформировали, что в результате ракетного удара по Одесщине самолетами стратегической авиации поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа. Воздушная тревога в Одесской области длилась с 08:39 до 09:45 утра.

10:00 Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об общем запрете в рамках следующего пакет санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

09:50 Украинские войска на харьковском направлении вышли к границе с Россией

Украинские силы, обороняющие Харьков, подошли к границе с Россией, сообщил губернатор области Олег Синегубов в Telegram. Информация, переданная Reuters, пока не может быть подтверждена другим источником, отмечает агентство. Украина вернула себе территорию на северо-востоке, вытеснив российские войска, окружившие Харьков, второй по величине город Украины.

08:45 Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, российские войска не прекращают наступление в Восточной операционной зоне. Основные усилия россияне сосредоточили на Донецком направлении

На Слобожанском направлении силы РФ пытаются сдерживать наступление Сил обороны Украины к северу от Харькова и предотвратить их выход к границе.

Российские войска ведут подготовку наступления силами у Изюма.

На Волынском и Полесском направлениях в воскресенье активных действий не велось. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси (до семи батальонов) продолжают прикрывать участок украинско-белорусской границы.

До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Украинская разведка обнаружила деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он действует для мониторинга сетей сотовой связи.

На Северском направлении российские войска усилили контроль участка границы в Брянской и Курской областях. «До сих пор есть вероятность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с территории РФ на этом направлении», сообщает Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на удержании позиций и недопущении продвижения украинских войск в направлении границы Украины с РФ.

На Славянском направлении активных боевых действий не велось.

Была обстреляна из артиллерии гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Довгенькое, Руськие Тишки, Терновая и Петровка.

На Донецком производились обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения до авиации, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений украинских войск.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях силы РФ продолжили наступление, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь россияне отошли на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий не было.

В Мариуполе продолжаются массированные артиллерийские и авиационные удары в районе «Азовстали».

На Южнобужском направлении активные боевые действия не велись.

08:20 Госсекретарь США Энтони Блинкен: Украина выстоит в войне

«Мы знаем, что суверенная независимая Украина выстоит. И также мы знаем, что, поддерживая Украину, мы защищаем принципы суверенитета и независимости, являющиеся фундаментом мира и безопасности во всем мире», – написал Блинкен в Twitter.

We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022

08:00 Активы Renault в России перешли в собственность государства

Активы Renault в России теперь принадлежат российскому государству, заявило в понедельник Министерство промышленности и торговли России. «Подписаны соглашения о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы», — говорится в сообщении ведомства. После вторжения РФ в Украину французский автопроизводитель объявил об остановке своей деятельности в России.

07:57 Анри Гиайно: «Мы медленно продвигаемся к войне, как лунатики»

В опубликованном Le Figaro обращении бывший специальный советник президента Франции Николя Саркози говорит об аналогии между сегодняшней международной обстановкой, порожденной войной в Украине, и состоянием Европы в июле 1914 года. И, отмечая воинственность Москвы и растущий воинственный дискурс Вашингтона, он выражает обеспокоенность ужесточением противоположных позиций, не оставляющим места для дипломатической инициативы и деэскалации.

07:50 Украина «может выиграть» войну, считает Столтенберг

Украина «может выиграть» войну, которая «не происходит так», как планировала Москва, заявил в воскресенье вечером генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Ее крупное наступление на Донбассе застопорилось, Россия не достигает своих стратегических целей».

«Россия, вероятно, потеряла треть наземных боевых сил, начавших военные действия в феврале», — подсчитало со своей стороны британское министерство обороны, которое считает маловероятным ускорение наступления русских в следующем месяце.

07:45 Украина готовится к усилению российских ударов на Донбассе, украинская армия продолжает контрнаступление в районе Харькова

«Мы готовимся к новым попыткам России атаковать Донбасс, чтобы как-то активизировать свое движение в сторону юга Украины», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном в воскресенье вечером. По его словам, «оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике».

Россия перебрасывает войска из Харьковской области в Луганскую, на Донбасс, с целью взять Северодонецк, заверил в свою очередь советник президента Украины Алексей Арестович в воскресенье вечером. Украинский генеральный штаб подтвердил в понедельник утром, что российская армия концентрирует свои силы в Изюме, между Харьковом и Северодонецком. «Мы готовимся к крупным наступлениям в Северодонецке и на направлении Лисичанск — Бахмут», — заявил в субботу глава Луганской области Сергей Гайдай. Он также рассказал о критической гуманитарной ситуации. Три месяца войны превратили Лисичанск, шахтерский городок с населением около 100 000 человек, заброшенный район, лишенный воды, электричества и телефонной сети, отмечает журналист AFP.

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