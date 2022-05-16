Минобороны Украины: в Харьковской области батальон теробороны ВСУ вышел на границу с Россией

Украинские военные в освобожденном селе к северу от Харькова, 15 мая 2022 г.

Один из батальонов украинских сил территориальной обороны в Харьковской области вышел на государственную границу. Об этом украинские военные сообщили в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, снятом у пограничного столба. Видео опубликовало 15 мая министерство обороны Украины.

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«227 батальон 127 бригады сил территориальной обороны ВСУ Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы», — заявили в министерстве обороны Украины.

Ведомство опубликовало видео, где украинские военные у пограничного столба обращаются к президенту страны Владимиру Зеленскому. «Мы дошли, господин президент. Мы здесь», — говорит один из военнослужащих.

В видеообращения боец теробороны почему-то говорит, что батальон вышел на границу с РФ 15 апреля, а не мая.

О том, что российские войска отступают из-под Харькова в последние дни говорили украинские власти и западные аналитики. Местные власти говорили, что российские войска отходят и что обстрелов Харькова в последние дни не было, но обстрелам продолжают подвергаться близлежащие населенные пункты.

Специалисты американского Института изучения войны в сводке от 13 мая отмечали, что Украина, судя по всему, выиграла битву за Харьков, а россияне оставляют свои позиции в окрестностях города на фоне украинских контратак и проблем с подкреплением. По их мнению, основные усилия российская армия намерена сконцентрировать в Луганской области.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович 11 мая в интервью на канале «Фейгин Live» говорил, что ВСУ «приблизились и где-то, как говорят, уже вышли на границу» с Российской Федерацией в Харьковской области. Он отметил, что выход на государственную границу в нынешней ситуации имеет скорее символическое, а не военное значение, потому что «граница давно уже не является безопасной зоной».

«Российские части дислоцированы в Белгородской области (…), российские войска стреляют по Украине через границу. (...) Вполне возможна стрельба, новые попытки заходить, взаимное вклинивание может быть, наши войска могут отвечать и будут отвечать и так далее», — отметил Арестович.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность бойцам харьковской теробороны.

Российское минобороны за последние дни ничего не сообщало о военной обстановке в Харьковской области.

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