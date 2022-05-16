«Родители все сделали, чтобы нас из Украины вывезти, а мы — чтобы вернуться»

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26-летняя Кристина Бурак родилась в Украине, в детстве уехала с родителями во Францию, училась в Сорбонне, работала в Париже и последние несколько недель вместе со своим парнем помогает украинским переселенцам во Львове.

Спустя почти три месяца после российского вторжения гуманитарный фронт Украины, помимо государственных структур, защищают общественные организации и волонтеры, многие из которых — иностранцы. США, Великобритания, Италия, Германия, Франция — далеко не полный список стран, откуда в Украину, несмотря на ограниченное транспортное сообщение и ракетные обстрелы, продолжают прибывать волонтеры. 26-летняя Кристина Бурак родилась в Украине, в детстве уехала с родителями во Францию, училась в Сорбонне, работала в Париже и последние несколько недель вместе со своим парнем помогает украинским переселенцам во Львове. История франко-украинской волонтерки, которая, несмотря на войну, спустя два десятилетия вернулась на историческую родину — в материале RFI.

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«Прямые бесплатные автобусы в Польшу» — так на Дворцовой площади во Львове, бывшем пункте сбора туристических групп и индивидуальных путешественников по Западной Украине, сегодня волонтеры встречают прибывших беженцев и переселенцев. О туристическом прошлом вокзальной площади напоминают сегодня разве что бессменные водители такси и указатели, которые ведут путешественников в многолюдный, как и прежде, центр города.

«Прямые бесплатные автобусы в Польшу» так на Дворцовой площади во Львове сегодня волонтеры встречают прибывших беженцев и переселенцев. © DR

С Кристиной Бурак, франко-украинской волонтеркой, мы договорились встретиться у главного входа, возле палаток «Красного креста». Однако в назначенный день их там не оказалось. В информационном центре для переселенцев, который функционирует на львовском вокзале почти круглосуточно, обьяснили, что «за последние дни нуждающихся в помощи действительно стало меньше, хотя и поток вновь прибывших из Одессы и других южных городов и поселков увеличился».

Действительно, согласно данным Государственной пограничной службы, после 9 мая больше украинцев возвращается в страну, чем покидает ее пределы. Так, например, за сутки 14 мая в Украину вьехали почти 84 тысячи людей. Поэтому палаточный городок украинских и международных волонтерских организаций на львовском вокзале, которые уже третий месяц обеспечивают переселенцев едой, одеждой, психологической и медицинской помощью, уменьшился, но по-прежнему продолжает функционировать. Кристина в этот день помогает Мальтийской службе помощи, организации, основанной в Украине в 1990-х по инициативе Мальтийского ордена. В Украину она приехала вместе со своим парнем, 29-летним французским режиссером Николя.

В Украину Кристина приехала вместе со своим парнем, 29-летним французским режиссером Николя. © DR

Мы не хотели сотрудничать с одной организацией. Так как это занимает очень много времени, к тому же весь процесс волонтерства организован строго по протоколу и бюрократично. Поэтому мы решили, что будем помогать всем в зависимости от их ежедневных нужд. Сегодня раздавали суп, чай, воду, печенье. За четыре часа работы все разобрали. Ничего практически не осталось, — рассказывает Хрыстя. Так на украинский манер называют ее, к слову, называют и во Франции. Поэтому, отвлекаясь от темы волонтерства, не могу не спросить: — Считаешь себя больше украинкой или француженкой? — Сложный вопрос. В Украине меня принимают за француженку, из-за акцента считают, что я иностранка. Во Франции, наоборот, мне говорят, что у меня украинский акцент, я похожа на украинку, и меня в целом принимают за украинку. Поэтому мне достаточно сложно сказать, кто я. Однако, мне кажется, что французского во мне больше. На французском мне снятся сны, мой культурный код, ценности имеют больше общего с Францией. Но сердце у меня — украинское. Меня трогает все, что связано с Украиной. С семьей во Франции мы говорим на украинском, мы сохранили все украинские традиции и празднуем все национальные праздники. В воскресенье мои родители обязательно ходят в украинскую церковь. Сердцем я украинка, но головой — француженка.

До начала войны Кристина и Николя планировали переехать в Украину: пожить в Киеве и познакомиться с артистической средой украинской столицы. В Сорбонне девушка изучала историю искусства и архитектуры, более пяти лет проработала арт-директором в компании Artips.

«Это веб-сайт и новостная рассылка, своего рода энциклопедия про искусство, где мы доступно и с помощью анекдотов рассказывали про предметы искусства и их историю. Также в компании я занималась подкастами, три-четыре раза в неделю я готовила их для музеев и других связанных с искусством культурных учреждений», — добавляет Кристина.

Николя также окончил Сорбонну, по профессии — режиссер, занимается подготовкой и монтажем видеороликов.

Кристина Бурак © DR

Пожить в Украине, по словам пары, решили за четыре месяца до начала войны, идея была связана с «огромным пространством для креатива» и «музыкой, фильмами, которые еще можно здесь создать».

«Родителей моя идея поехать в Украину до — и особенно после — начала войны очень удивила. Они сказали: мы все сделали, чтобы из Украины вас забрать, а вы теперь все делаете, чтобы туда вернуться. Они с нами даже некоторое время не говорили. Так как просто боялись. Сейчас мы созванимаемся каждый день. За родителей Николя боюсь больше, чем за своих. Он француз. Вот как можно чувствовать себя на месте его мамы или папы, когда твой ребенок едет в страну, где идет война, в страну, к которой твоя семья непосредственного отношения не имеет. Но, напротив, они нас очень поддерживают и поддержали», — делится Кристина.

Детство Кристина провела в селе Лещанцы Тернопольской области. Практически вся ее семья сейчас проживает на западе Украины, в Киеве и Херсоне. Во Франции только родители и некоторые близкие родственники, которые также помогают украинцам за рубежом. Отец Кристины, который занимается строительным бизнесом, летом на своем фургоне планирует приехать в Киевскую область и помогать восстанавливать разрушенные российскими войсками дома.

— Больше водички не будет? — прерывает наш разговор окруженная багажом женщина и показывает паспорт.

— К сожалению, нет. Есть сок, но он только для детей. Давайте я вам свою воду отдам. Я только один раз из бутылки пила, — отвечает Кристина и, возвращаясь к беседе, со мной протягивает воду.

За событиями в Украине в первые дни войны вместе с Николя она следила в Париже. Вспоминает, что протестовали до бесконечности, мало спали и читали новости. Как только узнали о вторжении РФ в Украину, сразу поехали к посольству России во Франции, чтобы вместе с другими украинцами принять участие в акции протеста.

В Париже Кристина помогала украинским беженцам на Восточном вокзале вместе с Международным красным крестом.

«Я была переводчиком. Было морально очень сложно. Люди рассказывали, как шесть дней ехали. Было невыносимо видеть плачущих детей, детей, которые приезжали одни, пожилых людей. Мне приходилось переводить, что люди голодные, хотят пить, больны, а помочь всем сразу было невозможно, так как нужно было сначала внести всех в базу и пройти бюрократические процедуры», — вспоминает Кристина.

Именно поэтому прибыв 20 апреля во Львов с Николя решили не привязываться к конкретным организациям, а помогать всем в зависимости от потребностей. Перед приездом в Украину связались с организацией «Волонтерская сотня», уточнив, нужна ли им помощь. По их просьбе также купили медикаменты. Кроме того, вместе с друзьями Кристина и Николя начали сбор средств. С помощью 60 человек, родителей, друзей, знакомых и коллег, удалось собрать около 7 тысяч евро.

Первый день своего волонтерства Кристина и Николя провели на львовском железнодорожном вокзале. © DR

«Мы прилетели в Краков, оттуда в Украину приехали на автобусе. Хотели купить билеты на поезд, но мест уже не было. Все прошло очень спокойно, пограничники, когда увидели, что у нас французские паспорта просто уточнили цель поездки. Мы ответили „волонтерство“, с этим не было никаких проблем. Но это также связано с тем, что Кристина могла ответить на украинском. У других иностранных волонтеров с языком были сложности», — рассказывает Николя.

Первый день своего волонтерства вместе с Кристиной они провели на львовском железнодорожном вокзале.

«Как волонтеры мы оказывали помощь прямо на перроне: давали еду, отводили к медикам, мам с детьми сопровождали в отведенные для них помещения, помогали с багажом. Смены длились, например, с 6 утра до 14, с 14 до 21, с 21 до 6 утра. Что нас больше всего с Нико поразило, это то, что большинство волонтеров — сами беженцы из Мариуполя, Харькова, Киева и Запорожья. Смотреть, на то, как переживают войну, но продолжают помогать другим вынужденные переселенцы, и одновременно наблюдать за беззаботностью, которая царит в центре города, очень непривычно и даже странно», — говорят волонтеры.

Вскоре они помогали плести сетки для ВСУ в Национальном университете «Львовская политехника», гуляли с эвакуированными животными и мыли клетки после отправленных в Испанию волков в «Доме спасенных животных» и раздавали еду переселенцам вместе с Мальтийской службой помощи.

Вскоре они помогали плести сетки для ВСУ в университете «Львовская политехника», гуляли с эвакуированными животными и мыли клетки после отправленных в Испанию волков в «Доме спасенных животных» © DR

Свою последнюю волонтерскую смену на железнодорожном вокзале Львова Николя и Кристина проводят, рассказывая мне о завтрашней встрече с родными в Тернополе и о своих планах на ближайшие месяцы в Киеве.

«Хотелось бы помочь регионам, которые наиболее пострадали от войны. Развозить гуманитарную помощь в Черниговской области, например. Волонтерить и помогать переселенцам в Киеве. Также записывать подкасты о моих родителях, как, эмигрировав, они переживают войну, показывать позитивный образ Украины, рассказывать истории людей. Украинцы же ведь не пытаются обокрасть Европу, большинство при возможности возвращается домой. Детство моих двоюродных сестер, например, было намного более разнообразным, чем мое в Париже. Они занимались музыкой, танцами, мы в Париже себе это позволить не могли. Война изменила все, теперь Украину знают и поддерживают, но хотелось бы еще, чтобы ее не воспринимали как жертву». Ограничивает Кристину только время.

Кристина в этот день помогает Мальтийской службе помощи, организации, основанной в Украине в 1990-х по инициативе Мальтийского ордена. © DR

«У меня французское гражданство, так как украинское законодательство не позволяет иметь двойное. Я родилась в Украине, но могу находиться здесь только 3 месяца на протяжении полугода. Для получения визы-волонтера мне нужно вернуться во Францию, подать документы и дождаться ее получения, что сейчас очень проблематично», — описывает уже традиционную для иностранных волонтеров проблему Кристина.

К слову, в начале мая представители украинских общественных организаций обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой продлить сроки пребывания волонтеров-иностранцев до 180 дней на протяжении года, как это, например, было сделано в 2020 году для граждан Беларуси, независимо от того, занимаются ли они волонтерской деятельностью или нет.

Но пока Кристина и Николя могут пробыть в Украине только до 20 июля. К счастью, свой день рождения в июне, как и планировала, Кристина сможет провести с родными в Тернопольской области. Желаний много в этом году не загадывала, главное, по ее словам, — «видеть всех близких живыми, целыми и невредимыми».

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