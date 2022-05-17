Россия 83-й день ведет полномасштабную войну против Украины. Онлайн

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Раненые украинские военные с «Азовстали» в автобусе, который прибыл для их отправки на территорию т.н. ДНР, вечер 16 мая

Идет восемьдесят третий день полномасштабной российско-украинской войны, развязанной Владимиром Путиным. Российские войска продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины, ВСУ оказывают им сопротивления. RFI освещает происходящее в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы следить за последними новостями.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

17:07 Финляндия и Швеция вместе подадут заявку на членство в НАТО в среду, 18 мая. Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

По словам Магдалены Андерссон, Хельсинки и Стокгольм пройдут весь процесс вместе, «рука об руку».

«Демократия победила», — добавил Саули Ниинистё.

А в четверг премьер-министр Швеции и президент Финляндии встретятся с президентом США в Белом доме, где Джо Байден выразит лидерам северных стран свою поддержку.

16:51 Итальянская нефтегазовая компания Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке. Один из них — в евро, другой — в рублях.

«В любом случае, Eni решительно подтверждает свое намерение соблюдать любые возможные будущие нормативные положения, которые могут наложить санкции на торговлю газом или на ее текущих контрагентов», — говорится в заявлении компании.

Контракты, согласно которым Италия оплачивает российский газ в евро, изменены не будут.

16:49 Российский вице-премьер Марат Хуснуллин приехал в Херсонскую область. Он заявил, что Россия уже выделила деньги на ремонт дорог и мостов региона.

По словам вице-премьера, Москва поможет Херсону перезапустить экономику. Он отметил, что вместе с местными властями, — которых поддерживает Кремль, — уже определил и возможности продажи сельхозпродукции региона.

«Регион займет достойное место в российской семье», — заявил Марат Хуснуллин.

На прошлой неделе вице-премьер, курирующий в правительстве сферу строительства, побывал в Мариуполе и Волновахе, где также оценил объем восстановительных работ.

16:35 МИД России направил в Госдуму предложение о выходе из ВОЗ и ВТО.

Международные организации «пытались навязать нам свои правила, которые они сейчас так легко отказались соблюдать», — заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что Россия уже вышла из Совета Европы, «теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами».

Вице-спикер добавил, что Госдума вместе с Советом Федереации проанализирует и денонсирует эти международные соглашения.

16:27 Сразу три топ-менеджера покинули Сбербанк после того, как против руководства кредитной организации были введены санкции США.

В частности, свои посты оставили зампреды Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова.

В банке объяснили их увольнение изменениями «в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка».

Накануне стало известно, что Сбербанк также покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов. А в конце феврале из организации ушел первый зампред правления Лев Хасис. По данным «Ведомостей», он уехал в США. Вскоре после него из Сбербанка уволился и старший вице-президент Давид Рафаловский, который курировал блок по технологиям.

16:14 Германия усилит военное сотрудничество с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО и нуждаются в дополнительной поддержке во время переходного периода. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

«Мы усилим наше военное сотрудничество, особенно в регионе Балтийского моря и посредством совместных военных учений», заявил Олаф Шольц.

Он отметил, что Хельсинки и Стокгольм могут рассчитывать на поддержку Берлина в этой «очень особой» ситуации.

16:01 МУС направил в Украину крупнейшую в истории команду следователей

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил, что в Украину были направлены 42 эксперта для расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в рамках российского вторжения. Это самая масштабная миссия в истории МУС. Подробнее.

15:12 Зеленский и Шольц считают, что дипломатия возможна только после вывода войск РФ — представитель правительства ФРГ

Президент Украины и канцлер ФРГ провели телефонные переговоры 17 мая. «Они пришли к выводу, что дипломатическое урегулирование конфликта путем переговоров между Украиной и Россией потребует немедленного прекращения боевых действий со стороны России и вывода российских войск из Украины», — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Его цитирует DW.

14:54 Защитники «Азовстали» смогли изменить ход войны — Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что защитники «Азовстали» сломали оперативные планы РФ по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы противника и показали всему миру реальную «боеспособность» российской армии.

«Это совершенно изменило ход войны», — написал Подоляк. По его словам 83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как «Фермопилы XXI века».

Речь идет о знаменитой битве второй греко-персидской войны (480–479 гг. до н. э.) в ущелье Фермопилы, где погиб отряд из 300 спартанцев, преграждавший путь огромной армии персидского царя Ксеркса I.

14:38 Парламент Финляндии поддержал решение о подаче заявки на вступление в НАТО

«За» проголосовали 188 депутатов из 200, передает AFP.

14:29 В Киеве простились с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком

В Киеве прошла церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком, умершим 10 мая. На церемонии был президент Владимир Зеленский. Леонида Кравчука похоронят на Байковом кладбище Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской на церемонии прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком AFP - SERGEI SUPINSKY

14:24 В Бахмуте горит завод по производству строительных смесей

Украинские СМИ сообщают, что российские военные обстреляли завод «Кнауф» в Бахмуте Донецкой области, где производили строительные смеси. Они публикуют видео масштабного пожара на заводе.

14:15 Власти Сумской области сообщили об обстрелах с российской территории

С утра не прекращаются обстрелы Сумской области Украины с российской территории, заявил глава администрации Сергей Живицкий.

«Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населённого пункта Сопич», — заявил Живицкий.

Он добавил, что на севере Шосткинского района продолжается обстрел. СМИ отмечают, что Живицкий сначала написал, что российские войска пытаются прорваться через границу в этом месте, а потом внес исправление.

Позже он написал, что, по уточненной информации из Шосткинского района, прорыва государственной границы не зафиксировано.

13:09 Россия высылает двух финских дипломатов

17 мая в МИД РФ сообщили, что уведомили посла Финляндии в России о неприемлемости дальнейшего пребывания в РФ двух сотрудников посольства Финляндии в Москве.

В российском ведомстве заявили, что это реакция на действия финских властей, выславших в начале апреля двух сотрудников российской дипмиссии в Хельсинки на фоне российского военного вторжения в Украину.

В заявлении МИД РФ также говорится, что послу Финляндии был заявлен протест в связи с «конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия» Украине.

12:58 Генпрокуратура Украины сообщила еще об одном российском военном, подозреваемом в изнасилованиях

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о втором российском военном, в отношении которого расследуется дело об изнасиловании жительниц Киевской области.

Речь идет о 20-летнем Булате Фассахове, радиотелефонисте гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа России.

Киевская прокуратура и СБУ подозревают его в нарушении законов и обычаев войны.

«В марте 2022 года он вместе со сослуживцами ворвался в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жильцов дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал», — написала Ирина Венедиктова.

«Через несколько дней военное преступление повторилось Этот же военнослужащий из России и еще трое зашли в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством», — заявила она.

О предыдущем подозреваемом в изнасиловании российском военном Ирина Венедиктова сообщала в конце марта. Речь тоже шла о преступлении, совершенном в Броварском районе Киевской области.

12:52 Песков: вывезенным с «Азовстали» украинским военным гарантируется гуманное обращение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывезенным с «Азовстали» украинским военным гарантируется гуманное обращение, передает «Интерфакс».

Вопрос о том, будут ли с ними обращаться как с военнопленными или как с «военными преступниками», представитель Кремля переадресовал российским военным.

Ранее спикер Думы Володин назвал бойцов полка «Азов» «нацистами», «военными преступниками» и предложил запретить их обмен.

12:43 В Украине подтвердили, что переговоры с РФ остановлены

Переговоры между делегациями Украины и РФ приостановлены, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «Украина 24».

По его словам, переговорный процесс «будет восстановлен». «Как мне кажется, модератором будет Зеленский», — заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что отдавать что-либо, чтобы «сохранить лицо Путина», Украина не собирается.

12:28 Спикер Госдумы Володин предлагает запретить обмен бойцов «Азова»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает запретить обмен бойцов полка «Азов», который российские власти называют «националистическим». Володин назвал бойцов «Азова», два месяца удерживавших оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе с другими украинскими военными, «нацистами» и «военными преступниками», которые «должны предстать перед судом».

Он потребовал от думских комитетов «проработать» этот вопрос.

Накануне вечером более 260 человек были вывезены с «Азовстали» на территорию, подконтрольную самопровозглашенной «ДНР». Украинские власти подчеркивали, что в будущем украинских защитников планируется вернуть с помощью процедуры обмена пленными.

12:14 Ситуация с острым недоеданием детей усугубляется из-за войны в Украине — ЮНИСЕФ

Число детей с тяжелым истощением росло и раньше из-за конфликтов, климатических потрясений и пандемии COVID-19, но война в Украине значительным усугубляет угрозу продовольственной безопасности, заявили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Even before the war in Ukraine placed a strain on food security worldwide, conflict, climate shocks and COVID-19 were already wreaking havoc on families’ ability to feed their children. https://t.co/NzoCuOeRH9 — Catherine Russell (@unicefchief) May 17, 2022

12:02 Американский Сенат приблизился к выделению Украине 40 млрд долларов

Пакет дополнительной помощи Украине на 40 млрд долларов прошел первое из трех потенциальных процедурных голосований в Сенате, что открывает дорогу к окончательному принятию, передает «Голос Америки».

Палата представителей уже одобрила выделение дополнительной помощи Украине 10 мая, но голосование в Сенате заблокировал республиканец Рэнд Пол, заявивший, что нужно назначить генерального инспектора, который контролировал бы расходование выделенных средств.

Сообщается, что законопроект о выделении финансовой помощи может быть рассмотрен на этой неделе.

11:58 Переговоры с Украиной не ведутся «ни в каком виде» — замглавы МИД РФ

Переговоры с участием РФ и Украины сейчас не ведутся «ни в каком виде», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса», — сказал он.

11:48 Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

Just signed a historic indication letter to #NATO Secretary General @jensstoltenberg from the Swedish Government 🇸🇪. Our NATO application is now formally signed. pic.twitter.com/1RAxjikjc0 — Ann Linde (@AnnLinde) May 17, 2022

Заявку на вступление в НАТО на фоне российского военного вторжения в Украину планирует подать и Финляндия, делящая с РФ 1,3 тыс. км сухопутной границы.

11:13 «Азовсталь»: власти Украины заявили, что гуманитарная операция продолжается

«Гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных», — написала 17 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук.

В РФ не подтверждали, что готовится обмен. В Минобороны РФ заявили, что 265 украинских военных с «Азовстали» «сдались в плен», в том числе 51 человек с тяжелыми ранениями.

11:03 Из брифинга минобороны РФ

Минобороны РФ заявляет о «сдаче в плен» бойцов «Азова» и других украинских военнослужащих с завода «Азовсталь». Российское ведомство утверждает, что за сутки «сложили оружие и сдались в плен» 265 бойцов, среди которых 51 тяжелораненый.

«Всех нуждающихся в медицинской помощи» направили в больницу Новоазовска, контролируемого самопровозглашенной ДНР. Куда направили остальных — минобороны РФ не сообщает.

Ведомство в очередной раз отчиталось о том, что российские войска разными способами обстреливали территорию соседнего государства.

Минобороны РФ заявляет в частности, что в Львовской области ракетами морского базирования «Калибр» «уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки» на восток Украины.

Власти Львовской сообщали о повреждении железнодорожной инфраструктуры недалеко от границы с Польшей в результате ночного ракетного обстрела.

11:00 Spiegel: в Украину из Германии за две недели поступили тысячи противотанковых гранатометов, ракет и мин

По информации Spiegel, за последние две недели из Германии в Украину поступили 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW 90, 1600 противотанковых ракет DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.

По словам источников издания в правительственных кругах Украины, Украина заказала и оплатила RGW 90 непосредственно у немецкого производителя. Противотанковые мины поступают, судя по всему, со складов Бундесвера.

Берлин поставляет в Украину в основном противотанковые средства, патроны разного калибра и взрывчатку. Но поставки тяжелого вооружения еще не начались. Семь артиллерийских систем, которые Германия должна направить Киеву, будут поставлены не раньше июля.

10:41 В Бучанском районе нашли еще одно захоронение убитых мирных жителей

Еще одно общее захоронение убитых мирных жителей найдено в районе поселка Макаров Киевской области, сообщает областная полиция.

Захоронение нашли по обе стороны дороги под Макаровым, где в период военных действий находились позиции россиян.

В яме нашли тела трех мужчин, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. По его словам, двух человек убили выстрелами в голову, третьего — в живот.

На месте захоронения найдены документы одного из убитых — гражданина Чехии, личность двух других пока не установлена. Убитые были в гражданской одежде.

Сообщается, что еще до войны гражданин Чехии работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в Украину помогать в качестве волонтера. На связь он перестал выходить 3 марта.

10:14 Информация по обстановке от властей регионов на востоке Украины

Луганская область. Российское наступление усиливается, усиливаются обстрелы населенных пунктов. Больше всего обстреливают Северодонецк. Ударам подверглись два корпуса больницы в Северодонецке и научно-производственное объединение «Импульс». В области десять мирных жителей погибли, трое ранены. Штурмуя Горное россияне вынужденно отступили, как и в районе Сиротино под Северодонецком.

Донецкая область. За последние сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли девять мирных жителей, есть раненые.

Харьковская область. Интенсивность обстрелов Харькова существенно уменьшилась, но РФ продолжает активно обстреливать населенные пункты в области. Есть раненые. Силы теробороны вышли на государственную границу на севере Харьковской области.

Черниговская область. Российские войска нанесли ракетный по поселку Десна. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Продолжается разминирование территории области.

Сумская область. Утром 17 мая российские войска выпустили пять ракет по Ахтырке. Пострадали частные дома, склады, детский сад. По меньшей мере пять человек получили ранения.

10:03 Мэр Львова: этой ночью Львовская область подверглась одной из самых масштабных атак по числу ракет

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что этой ночью во Львовской области было две массовые волны ракетных вылетов. По его словам, во Львове ни одна ракета не приземлилась.

«Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз», — написал мэр.

Он рассказал, что в одном из сел обломки ракеты повредили объект железнодорожной инфраструктуры, в окрестных домах вылетели стекла. «И это всего в 20-километровой зоне до границы с Европейским союзом», — подчеркнул Садовый.

Это была одна из самых масштабный атак на Львовскую область по числу ракет, добавил он.

09:43 СМИ: Путин руководит войной против Украины «на уровне полковника или бригадного генерала»

Газета The Guardian со ссылкой на западные военные источники пишет, что президент РФ Владимир Путин лично руководит военными действиями против Украины, принимая решения оперативного и тактического уровня, которые обычно ожидают «на уровне полковника или бригадного генерала».

По данным источников, Путин по-прежнему тесно сотрудничает с главой генштаба Валерием Герасимовым, вопреки заявлениям о том, что он якобы отстранен после военных неудач.

Полковники в армии США и бригадные генералы в армии Великобритании обычно командуют бригадой — подразделением, состоящим из нескольких батальонов. Последний эквивалентен самому маленькому оперативному подразделению российской армии, отмечает The Guardian.

«У главы правительства должны быть дела поважнее, чем принимать военные решения. Он должен определять политическую стратегию, а не погрязать в повседневных делах», — отмечает Бен Барри, бывший бригадный генерал британской армии и эксперт по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований.

09:34 Губернатор Курской области заявил об обстреле приграничного села

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что рано утром 17 мая российское приграничное село Алексеевка было обстреляно из крупнокалиберного оружия.

По его словам, пострадавших нет, но повреждения получили три частных дома, автомобиль и здание школы.

Старвойт заявил, что российские пограничники «ответным огнем» «быстро подавили» обстрел.

Позже он опубликовал фотографии из села Алексеевка.

С начала войны власти граничащих с Украиной регионов России регулярно сообщают об обстрелах, утверждая, что обстрелы осуществляются со стороны Украины.

09:27 Минобороны Британии: Россия полагается на неизбирательные артобстрелы

Россия, вероятно, прибегала все чаще к неизбирательным артиллерийским обстрелам из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать боевой авиацией за пределами своих линий фронта, указывает британское минобороны в сводке от 17 мая.

Ведомство считает, что в ближайшие недели РФ скорее всего продолжит в значительной степени полагаться на массированные артобстрелы в попытках активизировать наступление в Донбассе.

09:00 Из утренней сводки генштаба ВСУ: войска РФ отступили под Северодонецком

Основные усилия РФ сосредоточила на Донецком направлении, где противник продолжает обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО и применяют авиацию. При этом российская авиация бомбит промышленные объекты далеко за линией фронта.

На Северодонецком направлении российские войска понесли потери и отошли в районе поселка Сиротино.

На Бахмутском направлении войска РФ вели боевые действия в районе села Выскрива, успеха не имели. Успеха они не имели и на Кураховском направлении, где противник вел наступление в направлении Угледара. Не было успеха у РФ и на Авдеевском направлении, где российские войска вели боевые действия в направлении Каменки.

На Харьковском направлении РФ сосредотачивает силы на удержании занимаемых позиций и сдерживании украинских войск.

На Славянском направлении противник доукомплектовывает и восполняет потери, пытается восстановить наступление.

В результате ракетного удара с российских самолетов стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области пострадали объекты гражданской инфраструктуры, разрушены частные дома.

В акватории Черного моря в районе острова Змеиный ведутся спасательные работы на месте уничтожения российского десантного катера.

За сутки на донецком и луганском направлениях ВСУ отразили 11 российских атак, уничтожили пять российских танков, один ЗРК «Тор», шесть артиллерийских систем, 12 единиц бронетехники и один автомобиль.

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