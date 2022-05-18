Восемьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн

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Украинские солдаты, покинувшие мариупольский завод «Азовсталь», доставлены в бывшую исправительную колонию в оккупированный российскими войсками поселок Оленевка под Донецком, 17 мая 2022.

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08:35 В Киеве возобновится суд на российским военнослужащим Шишмариным

В эту среду в Киеве продолжится суд над российским военнослужащим Вадимом Шишмариным. 21-летнего сержанта обвиняют в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области. Это первый процесс над военнослужащим российской армии по делу о военных преступлениях на территории Украины.

Иркутянину Вадиму Шишмарину, который служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области, предъявили обвинение по статье о нарушении законов и обычаев войны. Ему может грозить пожизненное заключение.

Украинская прокуратура сообщила, что подсудимый признал вину.

По данным следствия, 28 февраля 2022 года сержант Вадим Шишмарин выстрелил в голову 62-летнему мужчине, который ехал на велосипеде и разговаривал по телефону. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области. Во время допроса Шишмарин сообщил, что выстрелить в безоружного мирного жителя ему приказал старший по званию.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ранее сообщала, что ее ведомство расследует более 10 700 случаев военных преступлений с участием более 600 подозреваемых, в том числе российских солдат и государственных служащих.

08:18 Утренняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины

Российские войска продолжают наступление в Донбассе.

Россия продолжает наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси усилили украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов.

В Мариуполе основные усилия России сосредоточены на блокировке украинских подразделений в районе завода «Азовсталь». Российские военные продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары.

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