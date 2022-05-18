В Киеве возобновился суд на российским военнослужащим Шишимариным

В среду, 18 мая, в Киеве продолжился суд над российским военнослужащим Вадимом Шишимариным. 21-летнего сержанта обвиняют в убийстве безоружного мирного жителя в Сумской области. Это первый процесс над военнослужащим российской армии по делу о военных преступлениях на территории Украины.

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21-летнему иркутянину Вадиму Шишимарину, который служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области, предъявили обвинение по статье о нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит пожизненное заключение.

Сообщалось, что в распоряжении следствия находится автомат АК-74, из которого был сделан выстрел. Шишимарину предоставили адвоката. Украинская прокуратура передавала, что подсудимый признал вину, не оспаривает вменяемые ему факты и сотрудничает со следствием.

По данным следствия, 28 февраля сержант Вадим Шишимарин выстрелил в 62-летнего мужчину, который ехал на велосипеде и разговаривал по телефону. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области. Мирный житель скончался в нескольких десятках метров от дома. Во время допроса Шишимарин рассказал, что выстрелить ему приказал старший по званию.

4 мая СБУ опубликовала видео, на котором Шишимарин рассказывает о случившемся. По его словам, колонну российской техники обстреляла украинская армия, он и еще четверо российских военных отправились на автомобиле за помощью и по пути увидели мужчину, который говорил по телефону. Старший по званию отдал приказ выстрелить, Шишимарин выпустил одну автоматную очередь. Как сообщала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, приказ убить был отдан, чтобы мужчина не проинформировал украинских бойцов о местонахождении российских военных. Несколько дней спустя Шишимарин вместе с еще несколькими военнослужащими оказался в плену у украинской армии.

Генеральный прокурор Венедиктова ранее сообщала, что ее ведомство расследует более 10 700 случаев военных преступлений с участием более 600 подозреваемых, в том числе российских солдат и государственных служащих. «Этим первым судебным процессом мы посылаем четкий сигнал о том, что каждый исполнитель, каждый человек, который заказал или содействовал совершению преступлений в Украине, не должен уйти от ответственности», — писала Ирина Венедиктова в твиттере 16 мая.

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