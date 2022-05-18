МИД Украины призвал международное сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар

Совместная молитва в день памяти геноцида крымскотатарского народа в Симферополе, 18 мая 2018.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество признать геноцидом депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году. 18 мая исполняется 78 лет с начала депортации по приказу Сталина крымских татар с полуострова. В этот день в Украине вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.

Реклама Читать далее

«Призываем мир признать геноцидом депортацию крымских татар 1944 года, приобщиться к международной "Крымской платформе", в рамках которой Украина вместе с партнерами продолжает совместную борьбу за деоккупацию Крыма, усилить международное санкционное давление на РФ. Российская Федерация должна понести международно-правовую ответственность за все совершенные ею преступления против человечества и человечности на территории Украины, в том числе в Крыму», — цитирует агентство заявление МИД Украины.

18 мая исполняется 78 лет с начала депортации по приказу Сталина крымских татар с полуострова. В этот день в Украине вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в эту среду закон о социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы вследствие агрессии против Украины.

«В 1944 году, выселяя крымских татар с их земли, тогдашние палачи народа были уверены, что никто из переселенных не вернется домой в Крым. Сейчас, пытаясь оккупировать Украину и разрушить нашу жизнь, нынешние палачи народа также были уверены, что у них все получится и что мы не выдержим. Но мы выдержали. И боремся, чтобы вернуть в каждый уголок нашего дома жизнь. И возвращаемся», — заявил Зеленский в видеообращении.

Накануне 18 мая RFI поговорила об истории депортации крымских татар, национальном движении его актуальности в наши дни, сложном возвращении на родину и жизни в аннексированном Крыму с российским востоковедом и писателем Ренатом Беккиным.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться