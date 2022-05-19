Восемьдесят пятый день войны в Украине. Онлайн

Восемьдесят пятый день продолжается война России с Украиной. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским вторжением. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:10 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится в полдень в Копенгагене с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Дания является членом НАТО с 1949 года.

10:06 Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что около половины из 54 иностранных компаний, закупающих газ у «Газпрома», окрыли счета для оплаты газа в рублях.

9:57 По данным Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC) и Норвежского совета по делам беженцев (NRC), в 2021 году число внутренне перемещенных лиц составило 59,1 млн человек. Почти половина из них — моложе 18 лет. Эксперты полагают, что в 2022 году может быть зафиксирован новый рекордный показатель из-за вторжения России в Украину.

9:42 Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в телеграме о возможном запрете для России расплачиваться в долларах по долговым обязательствам. Он назвал это «не самым плохим решением».

Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. <...> Во-вторых, наши деньги в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг. <...> В-третьих, можно исполнить эти обязательства в рублях, и это тоже будет надлежащее их исполнение в таких условиях. А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last…, — Дмитрий Медведев.

9:21 Издание Politico сообщает, что Вашингтон отказываются поставлять Киеву реактивные системы залпового огня.

9:02 Британская разведка в своей ежедневной сводке передает, что несколько представителей российского военного командования были отправлены в отставку в последние недели, при этом власти официально не подтверждали отставок.

8:44 Президент США Джо Байден встретится сегодня с представителями Швеции и Финляндии. Ожидается, что он примет в белом доме президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон. Хельсинки и Стокгольм подали заявки о вступлении в НАТО, Джо Байден написал в твиттере, что поддерживает решение стран присоединиться к альянсу.

I strongly support the historic applications from Finland and Sweden for membership in NATO. I look forward to welcoming President Sauli Niinistö and Prime Minister Magdalena Andersson to Washington tomorrow so that we can further discuss their applications and European security. — President Biden (@POTUS) May 18, 2022

8:29 Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели одного человека в результате обстрела поселка Теткино. «На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод. Противник нанёс несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», — говорится в телеграм-канале губернатора. Директор спиртзавода сообщил, что на территорию фабрики во время обстрела попало не менее семи снарядов.

8:23 Корпорация Google перевезла большую часть своих сотрудников, работавших в России. Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, большая часть сотрудников переехала в Дубай.

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