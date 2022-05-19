«Это же естественное желание помочь тем, кто оказался в беде». Как работают волонтеры во Львове

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Профессиональный психолог из Львова Ирина Дорофеева уже более двух месяцев занимается волонтерством, оказывая бесплатно не только психологическую помощь беженцам, но и выполняя другую работу.

С первых дней войны в Украине Львов стал городом, в который бежали люди со всех концов страны. Многие из них, спасаясь от бомбежек и обстрелов, не понимали, поедут ли они дальше в Европу или останутся на время здесь. Население города на Западе Украины за последние два с половиной месяца увеличилось более чем в два раза. Жители Львова сразу же откликнулись на беду своих сограждан, предоставляя им кров, питание, помогая всем чем можно. Буквально в первые дни после начала вторжения российских войск на территорию Украины появились волонтеры.

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Профессиональный психолог Ирина Дорофеева вот уже более двух месяцев занимается волонтерством, оказывая бесплатно не только психологическую помощь беженцам, но и выполняя другую работу. В городе, принявшем основной поток людей, спасающихся от войны, по-прежнему очень важная миссия у волонтеров. О том, как организована их работа, Ирина Дорофеева рассказала RFI.

RFI: Как сейчас изменилась работа волонтеров?

Ирина Дорофеева: Стало меньше людей. Самый большой наплыв был в первые недели — тогда очереди на пропускных пунктах на границе были гигантские. Это была лавина беженцев со всей Украины. Люди добирались машинами, автобусами, поездами, кто как мог. В первый день я встречала дочь из Одессы, и на вокзал прибывало огромное количество поездов с беженцами — непрерывный поток. Из Харькова, Киева, Сум… С первого дня в городе все поняли, что произошла беда и сразу же включились в работу. Часть волонтеров встречала людей на вокзале, устраивали на ночлег, кого-то везли на пропускные пункты на границе с Польшей, возвращались во Львов, там забирали новых беженцев и снова везли. В основном это делали бесплатно, иногда брали деньги только за бензин.

Как удалось так быстро и четко организоваться, наладить работу?

Не только у нас во Львове, но и во всей Украине есть много групп и чатов в Инстаграм, в Телеграм… До войны это были обычные городские чаты, где можно было найти информацию о пробках, авариях, каких-то других проблемах и способах их решения. Помимо общих групп во Львове существуют группы ОСББ (Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку — Объединение собственников многоквартирного дома). И там сразу же начали появляться объявления, где и какая конкретная помощь требуется.

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В первые дни нужны были матрасы, подушки, одеяла, постельное белье, поскольку людей размещали в школах. В квартирах не всем хватало места. Информация о том, что необходимо беженцам, быстро распространялась в группах, и люди знали куда и что требуется. В самих школах работали волонтеры, которые распределяли эту помощь. Старались, конечно, размещать людей в каких-то нормальных условиях. Поначалу, когда еще не все понимали, куда они едут, искали квартиры, хостелы, если в каких-то салонах парикмахерских были диванчики, устраивали и там людей на ночлег. Как только поступала информация, мы звонили друзьям, знакомым — и все решалось.

Мои друзья пожилые люди в это время уехали в Ужгород к сыновьям. Они, узнали, что беженцам из Харькова негде жить, позвонили соседке, у которой были ключи от квартиры, сказали, где взять все необходимое. Сейчас во Львове уже построили три модульных городка для беженцев, туда переселяют в основном людей с детьми. Там не только приемлемые условия, но даже сделаны площадки для деток.

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Есть люди, которые занимаются логистикой. Например, вывозом пожилых маломобильных людей из опасных регионов и городов.

Вы уже сказали, что люди приезжали во Львов, едва успев взять все необходимое. Как организованы пункты питания? Где беженцы сейчас берут продукты?

Прежде всего в тот же модульный городок волонтеры везут продукты, они знают, что требуется. Кто-то может прийти и взять сам все необходимое. На вокзале с самого начала поставили пункты выдачи еды. В первые недели было очень холодно и людям нужна была горячая пища, напитки. У нас во Львове есть ресторатор Вадо Арзуманян — он владелец большой сети очень хороших ресторанов. И вот там ежедневно готовили еду, упаковывали ее и два раза в день привозили на вокзал, где кормили людей. Все как в ресторане и абсолютно бесплатно. Причем отдельно готовили еду для деток и для тех, кто нуждался в диетическом питании. Это только один пример. Их было множество! Маленькие кафе, рестораны, кофейни — все кормили и продолжают кормить людей, оказавшихся в беде, бесплатно.

Поскольку граница с Польшей находится в двух часах езды от Львова, туда прибывает большое количество гуманитарных грузов — это и продукты, и лекарства, и товары первой необходимости. Как они распределяются, есть ли какая-то централизованная система?

Прежде всего, работает Гуманитарный штаб при Львовской областной военной администрации. Но параллельно с этим есть система волонтерской помощи, которая организовалась сама собой. Но все это работает и быстро поступает к тем людям, которые нуждаются в помощи. С конца февраля большие здания, ангары стали волонтерскими точками, куда прибывает гуманитарная помощь. Даже популярный ночной клуб во Львове стал таким центром. Я уже не говорю складах и магазинчиках в разных районах города. Любой человек может прийти туда и предложить свою помощь по сортировке, разгрузке, выдаче. Свободные руки всегда нужны, хотя сейчас меньше, чем раньше.

Как распределяется гуманитарные грузы, как и кто знает, должны ли ее получить во Львове или она поедет в другие регионы Украины?

Ну, во-первых, благодаря тем чатам, о которых я уже сказала, есть связь с волонтерами в других регионах. И мы знаем, какой груз и куда поедет. Связь налажена. Почти всегда одна и та же информация дублируется в нескольких чатах, поэтому пропустить ее невозможно. Ни одно мимо не прошло.

Мы знаем, что в Сумы нужен, например, инсулин, а в Житомир другие медикаменты. На складах, которые занимаются распределением лекарств и материалов для медицинских процедур, приходят волонтеры, у которых есть соответствующие знания и опыт. Это фармацевты или медики.

Есть люди, которые занимаются отправкой грузов из-за границы в частном порядке, но держат связь с нами. Например, психотерапевт из Харькова вместе с ребенком уехала за рубеж, а муж ее остался и волонтерит. Она организует доставку гуманитарной помощи до границы, и тут же в чате появляется вопрос, кто может забрать груз и доставить его в Харьков. Логистика работает. Точно так же мне позвонили и попросили отвезти животных в Польшу, нужно было два человека, и мы с дочерью повезли собак.

Отдельный вопрос о животных — и тех, которые приезжали с беженцами, и тех, кого не смогли увезти, и тех, чьи хозяева погибли…

Когда военные вывозили людей под обстрелами, не всегда была возможность взять всех животных, единственное, о чем они просили, отвязывать собак. Некоторых спасали солдаты, каких-то животных вывозили волонтеры из той же Бучи или из Ирпеня.

У нас во Львове есть дом спасенных животных. Он находится возле парка. Там не только собаки и кошки, есть еноты, лисы, совы, обезьяны. Территория большая и надо было построить вольеры, этим тоже занимались волонтеры. Кроме того, во Львове нет бездомных бродячих собак. Они все в приютах. Но в приют нельзя поместить всех. Есть животные, которые нуждаются в определенном уходе. Несколько больных собак забрала женщина, у которой свой дом и она там за ними ухаживает. 35 майн-кунов и сфинкса распределили по домам, потому что в приюте эти кошки не выживут. Что касается вольеров, то там тоже нужно было распределить животных — собаки разные, щенки должны быть либо с мамой, либо отдельно. Сами вольеры нуждаются в регулярной уборке. Для того, чтобы почистить вольер, его нужно освободить от собак, а значит с ними в это время нужно гулять. И вот у нас выстраиваются очереди из людей, которые выводят собак на прогулку.

Некоторые животные едут за границу — Польша разрешила въезд без документов. Кошек и собак на пограничном ветеринарном пункте осматривают, делают им прививки. Все бесплатно. Кроме того, из Польши поступают корма, и все необходимое для животных. Когда я забрала своего пса, нам выдали и лежаночку и игрушки для него…

У вас ведь есть уже собака…

Да, но этот пес кроме меня никого к себе не подпускал, как я могла его не взять?!

Как вы его назвали?

Байрактар. Он сразу отозвался на это имя. Возможно, раньше его звали Бальтазар.

Психолог Ирина Дорофеева со своим псом Байрактаром © DR (личный архив)

Удается ли волонтерам заниматься своей обычной работой?

Сейчас многие вернулись на рабочие места и волонтерской работой занимаются в свободное от работы время. Когда все только началось, конечно, все силы были брошены на помощь бежавшим от войны.

Как строится ваш день?

Сейчас немножко по-другому. Раньше утром проснулась, с собакой погуляла и весь день до вечера была в тех местах, где требовалась помощь. Если бы не собака, то я бы там дневала и ночевала. Спали очень мало и даже не всегда успевали поесть. Сейчас уже такого количества волонтеров не нужно, но люди по-прежнему готовы прийти на помощь. Это же естественное желание помочь тем, кто оказался в беде.

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