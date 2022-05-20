Восемьдесят шестой день войны в Украине. Онлайн
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Восемьдесят шестой день продолжается российское вторжение на территорию Украины. По данным ООН, за менее чем три месяца войны погибли уже минимум 3811 мирных жителей. Этой ночью бои продолжались в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Накануне США одобрили выделение Украине помощи на 40 млрд долларов. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским вторжением. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.
В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
08:55 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк (Луганская область).
- На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении вооруженных сил Беларуси не отмечается. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь.
- На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области, осуществляет артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.
- В Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей, пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
- На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина.
- На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.
- На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, четырнадцать единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".
08:29 Британская разведка традиционно публикует утреннюю сводку боевых действий в Украине:
- Вероятно, до 1700 украинских солдат, находившихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен. Сколько военнослужащих до сих пор остается там, неизвестно.
- Как только Россия завершит захват Мариуполя, то, вероятно, перебросит свои силы для усиления наступления в Донбассе. Но эти войска нужно переоснастить и модернизировать, прежде чем их можно будет эффективно передислоцировать. Это может занять время.
- На российское командование давит необходимость наглядного достижения оперативных целей. Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил.
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