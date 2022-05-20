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Восемьдесят шестой день войны в Украине. Онлайн

Российские военные возле завода "Азовсталь" в Мариуполе во время эвакуации украинских бойцов. 19 мая 2019 года. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

RFI 2 мин

Восемьдесят шестой день продолжается российское вторжение на территорию Украины. По данным ООН, за менее чем три месяца войны погибли уже минимум 3811 мирных жителей. Этой ночью бои продолжались в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Накануне США одобрили выделение Украине помощи на 40 млрд долларов. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским вторжением. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.