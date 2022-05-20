«Откровенный ужас Мариуполя»: Associated Press опубликовало съемки нательной камеры украинской медсестры

Американское информационное агентство Associated Press (AP) опубликовало репортаж, основанный на видео, отснятых 53-летней Юлией Паевской, медсестрой, известной в Украине как Тайра. Она в течение нескольких дней записывала свою работу в больнице Мариуполя при помощи мини-камеры, закрепленной на голове. 15 марта она была задержана на блокпосте боевиками ДНР.

Реклама Читать далее

Последние восемь лет Юлия Паевская оказывала первую медицинскую помощь раненым военным и гражданским в Донбассе и отвозила их в больницы. Она основала группу военных медиков-волонтеров под названием «Ангелы Тайры», которые стали известны всей Украине.

В 2020 году Юлия Паевская должна была принимать участие в «Играх непобежденных» (Invictus Games), — международных мультидисциплинарных соревнований для бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Эти состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри. Юлия должна была выступить в категориях по стрельбе из лука и плаванию, но соревнования были отменены из-за пандемии.

В 2021 году она получила камеру GoPro для участия в документальном сериале Netflix о вдохновляющих личностях, созданном принцем Гарри. Когда Россия вторглась в страну, она стала использовать видеокамеру, чтобы заснять свою работу в больнице, где она оказывала экстренную помощь раненым гражданским и солдатам. При попытке эвакуироваться из Мариуполя она была задержана на российском блок-посте. Но перед этим она успела передать свои записи группе журналистов Associated Press, спрятав мини-диск в женский тампон.

Юлия Паевская начинает снимать свою работу в больнице начиная с 24 февраля. Два дня спустя ее камера записывает такие кадры: дети, брат и сестра, попадают в реанимацию после обстрела гражданских машин на блокпосте. Их родители убиты. Юлия Паевская говорит с девушкой: «Где болит, голубчик? В ногах, в руках?» «Ты красивая, умная… Успокойся», — пробует она снова. Тем временем ее команде не удается реанимировать ее брата. Дальше камера показывает стену больницы и слышен плач Тайры.

На другой записи Юлия принимает в больнице пленного русского солдата. Она дает указание своим сослуживцам: «Прикройте его, он трясется!» Когда сопровождающий пленного украинский солдат начинает его допрашивать, Тайра вмешивается, чтобы прекратить допрос: «Ладно, командир!» Свою помощь российским солдатам она объясняет так: «Они не будут к нам такими добрыми. Но я ничего не могу сделать. Они – военнопленные».

Россия утверждает, что Тайра входит в состав полка «Азов», но агентство AP не нашло этому никаких подтверждений, говорится в репортаже.

С 14 марта Паевская не выходила на связь. Первое подтверждение того, что она попала в плен, появилось в сюжете МВД ДНР. А вскоре появился сюжет российского телеканала НТВ, в котором Паевскую обвиняли в связях с батальоном «Азов» и попытке сбежать из Мариуполя под видом беженки с двумя маленькими детьми, чьи родители погибли. «Она двигалась в "зеленом коридоре", сопровождая детей и женщин, вывозя их из Мариуполя в Запорожье. Это был представленный российскими войсками "зеленый коридор"», – говорится в материале ВВС.

Тайра появилась на российском телевидении 21 марта, чтобы зачитать заявление, в котором призвала к прекращению боевых действий. О ее местонахождении до си пор ничего не известно.

Юлия Паевская на фотографии 2018 года, предоставленной командой Invictus Games Team Ukraine. AP

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться