«Откровенный ужас Мариуполя»: Associated Press опубликовало съемки нательной камеры украинской медсестры

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«Откровенный ужас Мариуполя»: Associated Press опубликовало съемки нательной камеры украинской медсестры
«Откровенный ужас Мариуполя»: Associated Press опубликовало съемки нательной камеры украинской медсестры AP - Yuliia Paievska
RFI
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Американское информационное агентство Associated Press (AP) опубликовало репортаж, основанный на видео, отснятых 53-летней Юлией Паевской, медсестрой, известной в Украине как Тайра. Она в течение нескольких дней записывала свою работу в больнице Мариуполя при помощи мини-камеры, закрепленной на голове. 15 марта она была задержана на блокпосте боевиками ДНР.

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Последние восемь лет Юлия Паевская оказывала первую медицинскую помощь раненым военным и гражданским в Донбассе и отвозила их в больницы. Она основала группу военных медиков-волонтеров под названием «Ангелы Тайры», которые стали известны всей Украине. 

В 2020 году Юлия Паевская должна была принимать участие в «Играх непобежденных» (Invictus Games), — международных мультидисциплинарных соревнований для бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Эти состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри. Юлия должна была выступить в категориях по стрельбе из лука и плаванию, но соревнования были отменены из-за пандемии.

В 2021 году она получила камеру GoPro для участия в документальном сериале Netflix о вдохновляющих личностях, созданном принцем Гарри. Когда Россия вторглась в страну, она стала использовать видеокамеру, чтобы заснять свою работу в больнице, где она оказывала экстренную помощь раненым гражданским и солдатам. При попытке эвакуироваться из Мариуполя она была задержана на российском блок-посте. Но перед этим она успела передать свои записи группе журналистов Associated Press, спрятав мини-диск в женский тампон.

Юлия Паевская начинает снимать свою работу в больнице начиная с 24 февраля. Два дня спустя ее камера записывает такие кадры: дети, брат и сестра, попадают в реанимацию после обстрела гражданских машин на блокпосте. Их родители убиты. Юлия Паевская говорит с девушкой: «Где болит, голубчик? В ногах, в руках?» «Ты красивая, умная… Успокойся», — пробует она снова. Тем временем ее команде не удается реанимировать ее брата. Дальше камера показывает стену больницы и слышен плач Тайры. 

На другой записи Юлия принимает в больнице пленного русского солдата. Она дает указание своим сослуживцам: «Прикройте его, он трясется!» Когда сопровождающий пленного украинский солдат начинает его допрашивать, Тайра вмешивается, чтобы прекратить допрос: «Ладно, командир!» Свою помощь российским солдатам она объясняет так: «Они не будут к нам такими добрыми. Но я ничего не могу сделать. Они – военнопленные».

Россия утверждает, что Тайра входит в состав полка «Азов», но агентство AP не нашло этому никаких подтверждений, говорится в репортаже.

С 14 марта Паевская не выходила на связь. Первое подтверждение того, что она попала в плен, появилось в сюжете МВД ДНР. А вскоре появился сюжет российского телеканала НТВ, в котором Паевскую обвиняли в связях с батальоном «Азов» и попытке сбежать из Мариуполя под видом беженки с двумя маленькими детьми, чьи родители погибли. «Она двигалась в "зеленом коридоре", сопровождая детей и женщин, вывозя их из Мариуполя в Запорожье. Это был представленный российскими войсками "зеленый коридор"», – говорится в материале ВВС.

Тайра появилась на российском телевидении 21 марта, чтобы зачитать заявление, в котором призвала к прекращению боевых действий. О ее местонахождении до си пор ничего не известно.

Юлия Паевская на фотографии 2018 года, предоставленной командой Invictus Games Team Ukraine.
Юлия Паевская на фотографии 2018 года, предоставленной командой Invictus Games Team Ukraine. AP

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