США выделяют Украине еще $40 млрд на военные и другие нужды. Какое оружие получат ВСУ?

Американский Сенат одобрил беспрецедентный пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Большая часть пойдет на поставки американского оружия для украинской армии, сопротивляющейся российскому нападению. В Украине не раз заявляли, что надеются на поставки западных тяжелых вооружений для перехода в контрнаступление.

Реклама Читать далее

В четверг американский Сенат одобрил выделение около 40 млрд долларов военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Против голосовали только 11 сенаторов — все республиканцы. Они ссылались на опасения по поводу отправки десятков миллиардов за границу, когда американцы сами США переживают непростые времена в экономике.

Американская пресса отмечает, что скорость, с которой законопроект прошел голосование в Конгрессе, демонстрирует необычное межпартийное единство на Капитолийском холме.

Законопроект на несколько дней застопорился в Сенате после того, как республиканец Рэнд Пол в одиночку отложил процедуру одобрения, потребовав назначить генерального инспектора по контролю за расходованием средств. Госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин просили сенаторов не откладывать с одобрением. Они указывали, что у военного ведомства есть средства для поставок вооружений Украине только до 19 мая.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер подчеркнул, что многомиллиардная помощь должна удовлетворить масштабные потребности украинского народа, который «борется за свое выживание». «Эта помощь, за счет которой украинцы могут стать победителями», — сказал сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Сенату США, отметив, что 40 млрд долларов — «это весомый вклад США в возвращение мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом». Зеленский накануне заявил, что российские войска усилили атаки в Донбассе.

С учетом одобренного Конгрессом пакета общая помощь США Украине с начала полномасштабного российского вторжения приблизилась к $54 млрд.

На что пойдут 40 миллиардов помощи?

Президент Джо Байден изначально требовал 33 млрд долларов дополнительной помощи Украине, однако после обсуждений законодатели увеличили сумму до 40 млрд.

Из них 6 млрд долларов пойдут на оборонную помощь Украине, порядка 9 млрд долларов — на пополение запасов американского оружия, которое поставляется Украине.

Кроме того, законодатели позволили Байдену в срочном порядке направлять американскую военную помощь на сумму до 11 млрд долларов.

Законопроект предусмативает также около 9 млрд долларов экономической помощи Украине и 900 млн долларов на помощь украинским беженцам.

Какие американские вооружения получит Украина?

В Украине неоднократно говорили, что надеются на получение западного тяжелого вооружения для перехода в контрнаступление и освобождения оккупированных Россией территорий. В частности, в Украине говорили о важности получения артиллерийских систем.

От США Украина получает противотанковые комплексы «Джавелин» и ПЗРК «Стрингер», которые показали свою эффективность против российской бронетехники с самого начала полномасштабной войны.

США также направили Украине 90 дальнобойных гаубиц М777, которые Украина уже использует в артиллерийских боях с армией РФ. Кроме того, США передали Украине 16 вертолетов Ми-17, ранее предназначавшихся для Афганистана.

Президент Байден уже объявил об отправке дополнительной военной техники Украине — сверх 40-миллиардного пакета. Эта допольнительная партия включает в себя артиллерию, радары и другую военную технику в дополнение к той, что Украина уже использует на фронте. В Пентагоне отметили, что США передадут Киеву в частности еще 18 гаубиц М777 калибра 155 мм.

Гаубицы M777 перед отправкой из США в Украину via REUTERS - US MARINES

Артиллерию отправляли Украине и другие страны, в частности Франция (самоходные артиллерийские установки «Цезарь»).

В списке вооружений для Украины, который Пентагон опубликовал 10 мая, в общей сложности три десятка позиций. Там кроме вышеперечисленной военной техники значатся сотни бронемашин, ракетные системы с лазерным наведением, противоартиллерийские радары, тепловизоры и многое другое.

Французский военный эксперт из Фонда стратегических исследований Венсан Турре отмечает, что теми средствами, которые уже есть у украинцев, им удалось эффективно противостоять и организовать контратаки против российской армии, у которой наступательный потенциал иссякает.

Украинцы уже многое сумели, используя те вооружения, которые есть у них в прямом доступе. Уже несколько недель идут крупные украинские контрнаступления вокруг Харькова, теперь непосредственно под Изюмом. Чтобы полностью вытеснить россиян за свои границы, Украине нужен весь наступательный комплекс. Им нужно больше танков, чтобы иметь ударную мощь, чтобы иметь возможность наступать под огнем противника, им нужны более современные и многочисленные артиллерийские системы, способные следовать за продвижением их войск, нужна и пехотная техника (противотанковые средства, зенитные системы), поставляемая с начала конфликта. То есть нужна межоружейная синхронизация, — говорит Венсан Турре.

Отправят ли Украине «Гарпуны»?

Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов написало, что Белый дом рассматривает отправку Украине современных противокорабельных ракет «Гарпун», которые могли бы использоваться для борьбы с российской блокадой Черного моря.

Рассматривается возможность отправить Украине или напрямую, или через европейских союзников, имеющих их у себя.

Один из чиновников сказал Reuters, что ни одна страна не хочет быть первой или единственной из-за страха перед реакцией РФ в случае, если российский корабль будет потоплен ее ракетой. По его словам, одна страна рассматривает возможность первой поставить «Гарпуны» Украине. Он полагает, что когда это государство возьмет на себя обязательство по поставке, остальные могут за ним последовать.

В апреле Владимир Зеленский просил Португалию передать Украине американские ракеты «Гарпун», имеющие дальность почти 300 км.

Погрузка вооружений в США для отправки в Украину via REUTERS - US MARINES

Военно-морской эксперт Гудзоновского института Брайан Кларк отметил, что даже дюжины «Гарпунов» может быть достаточно, чтобы создать угрозу российским кораблям и убедить Москву снять блокаду Черного моря.

Тем не менее, как отмечает агентство, возможной передаче Украине «Гарпунов» мешают некоторые проблемы. Главная — техническая, связанная со сложностью запуска ракет морского базирования с берега. Однако два американских чиновника сказали Reuters, что США работают над возможными решениями, в частности снятием пусковых установок с американских кораблей.

Источники Reuters также выражают опасения относительно рисков эскалации конфликта в связи с отправкой более мощного оружия. Опасения есть и относительно того, что американские вооружения могут быть захвачены Россией.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться