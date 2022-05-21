Восемьдесят седьмой день войны в Украине. Онлайн

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Восемьдесят седьмой день продолжается российское вторжение на территорию Украины. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским вторжением. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

9:57 Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в Госдуме предлагают платить в рублях «по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы)», «при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах».

9:43 Сербия присоединилась к санкциям ЕС, введенным в отношении Беларуси из-за причастности к вторжению в Украину. К санкциям в отношении России Белграл не присоединился.

9:20 Министерство юстиции России объявило Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова физлицами-«иностранными агентами».

9:15 Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам-партнерам договориться об изъятии российских зарубежных активов и их направлении в специальный фонд для выплаты компенсаций пострадавшим от действий российской армии.

8:59 Власти Германии проинформировали импортеров российского газа, что они могут открыть рублевые счета, если платежи через Газпромбанк будут осуществляться «не в российской валюте», как сообщает Reuters. Ранее, как передает агентство, Брюссель выдал две инструкции по покупке российского газа без нарушения санкционного режима, однако этот «правовой механизм остается туманным». В агентстве отмечают, что Еврокомиссия отказалась от комментариев.

8:45 «Газпром» прекратил поставки газа в Финляндию из-за отказа оплачивать газ в рублях. Об этом сообщила финская компания Gasum.

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