Зеленский: «Мы сломали хребет одной из самых сильных армий мира». 700 тысяч украинцев воюет за страну

Владимир и Елена Зеленские дали интервью украинским СМИ. Беседа была приурочена к третьей годовщине инаугурации президента Украины. Из интервью стало известно о том, как Зеленские встретили утро 24 февраля; о том, что именно украинский лидер готов сейчас посчитать победой своей страны в этой войне; насколько исход мирных переговоров с Россией зависит от дальнейшей судьбы защитников «Азовстали»... «Все наши территории», включая Крым и Донбасс, «вернутся точно», потому что «с нами самое главное — правда», заверил Зеленский.

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«Победа будет очень тяжелой»

В дебюте интервью Зеленский намекнул, что не исключает вхождения Украины в военный альянс: «На этой войне идет борьба не только […] за всю нашу землю, но и за (наше) место в мире. […] И это потом проявится в Евросоюзе, или в тех или иных оборонных союзах, или в альянсах или среди гарантов безопасности» Украины.

Зеленский сказал, что хотя и «убежден, что будет победа» и живет с этой убежденностью «с первого дня», но

«война такая тяжелая и победа будет очень тяжелой». «Она будет кровавой, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. […] Потому что есть такие вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все.

А Российская Федерация хочет все не отдать. Иными словами — ничего не отдать», — пояснил украинский лидер.

Зеленский по-прежнему готов встретиться с Путиным

На вопрос, верит ли Зеленский в то, что встреча с Путиным «может закончить войну», президент Украины ответил: «Я думаю, в зависимости от момента, когда мы будем встречаться. Цель меняется. […] С самого начала если бы мы встречались, мы понимаем, в каком положении была Украина. Если мы будем встречаться сегодня, мы знаем, что оккупировано, что (уже) деоккупировано. Если мы будем встречаться через два месяца, мы не знаем, в каком состоянии все будет».

«От нас много вещей зависит. Но много вещей зависит от России, — подчеркнул Зеленский:

У нас есть желание, и есть свои цели. Мы хотим возвращения территорий и хотим закончить эту войну.

Но как это будет, когда это будет, зависит от времени. Когда будет разговор с Путиным? Думаю, что разговор Украины и России точно будет. Неизвестно, в каком формате. С посредниками или без посредников, широким кругом или двусторонний разговор на уровне президентов…».

Документ о гарантиях безопасности Украины — готовится. Но России там не будет

Зеленский рассказал, что его страна продолжает переговоры с западными партнерами о подписании договора о гарантиях безопасности Украины. «Важно, чтобы (такой документ) был не бумажкой […], чтобы он нам помог в будущем — нам, детям, другим лидерам страны», — подчеркнул украинский президент. И рассказал, что вместе с «кругом государств-гарантов, которым мы доверяем», сейчас готовится проект такого договора: «Что-то где-то нравится, что-то нет. Мы как украинцы очень многого хотим, они как европейцы очень скептичны. Поэтому где-то посередине мы найдем ответ…».

Но ответ будет найден без участия Москвы.

«Сегодня дошло до того, что этот договор предусматривает круг держав-гарантов без России… Буча какие-то вещи изменила», — пояснил президент.

И подчеркнул, что и «двусторонний договор с Россией, с президентом Российской Федерации» будет зависеть от того, что сотворили или сотворят российские военные в Украине: «Зайдем мы в Мариуполь, Волноваху и так далее, и увидим пять Буч, не дай боже. […] Я же сказал (раньше), что, если они уничтожат людей с „Азовстали“, никаких переговоров больше никогда не будет. Сегодня мы видим, что они нашли форму для того, чтобы эти люди были живы. Далее будет обмен. От результата этих процессов тоже очень многое зависит…».

Судьба защитников Мариуполя

Зеленский рассказал, что те, кто вышли с завода «Азовсталь» — «абсолютно героические люди», среди которых (не только полк «Азов»), но и Нацгвардия, и десант, и пограничники, и «даже представители Службы безопасности Украины», и «очень большое количество медиков».

Все эти два с лишним месяца обороны «Азовстали» подвиги совершали еще и украинские летчики, доставлявшие защитникам «лекарства, продукты, воду, забирая тяжелораненых».

«Очень большое количество наших летчиков погибло, к сожалению. Также абсолютно героические люди. Которые знали, что тяжело, знали, что долететь почти невозможно.

[…] Много недель летчики вертолетов (летали туда), зная, что 90% не возвращаются… Представьте себе, что делали эти люди! […] Поэтому, когда мы говорим про Мариуполь, я хочу, чтобы мы говорили про всех», — сказал Зеленский.

И рассказал, что о выходе защитников «Азовстали» с завода договаривался «с Турцией, Швейцарией, Израилем… Сначала — с Францией. […] Когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно».

«Посредниками, вместе с теми странами, о которых я сказал, реально были представители ООН. Мы договаривались с генеральным секретарем Гутерришем... И на сегодня они вывезены… А дальше все зависит от того, (выполнят ли то), что на себя брали ООН, Красный крест, Российская Федерация... Что они все (защитники «Азовстали») будут в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена, — пояснил президент Украины, пообещав: Будем забирать их домой».

Ни одна другая страна Европы «не справилась бы» с таким вторжением

На вопрос понимал ли Зеленский до 24 февраля то, что будет полномасштабная война, он ответил: «Мы понимали, что происходит та или иная подготовка.

Масштаб, объем или наглость того, результат чего мы с вами увидели, никто не понимал до конца».

И тем не менее, Украина смогла хорошо подготовиться, заявил президент, напомнив, что большинство военных аналитиков прогнозировало падение страны «за 2-3 дня».

«Можно ли было (лучше) подготовиться к такой войне? Я считаю, что мы были неплохо подготовлены. Они (противники) не знали о многих вещах. И потом они получили все это», — подчеркнул глава украинского государства.

«С точки зрения объема тех сил, что задействовала Российская Федерация, используя абсолютно все […], я думаю, что на сегодня с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы», — продолжил он. И рассказал, сколько жертвуют собой сейчас ради обороны страны: «На сегодня, то, что вы видите, это результат работы 700 тысяч людей, которые воюют. 700 тысяч. […] Чтобы защищать такую территорию».

«Справедливость — когда мы заберем назад всё»

Отвечая на вопрос «Что для вас победа?», президент Украины отметил, что есть промежуточный и окончательный успех. Промежуточная победа — отвоевание всех территорий, которые РФ оккупировала после 24 февраля 2022 года: «Я считаю, каким бы аппетит ни был у разных слоев нашего общества, самое важное — сберечь жизни наших людей. Военных. […] Не нужно быть очень жадными на данный момент. Несмотря на то, что это не до конца справедливо. […]

В принципе, чтобы сберечь десятки тысяч людей […], — выйти на ту линию, что была 24-го числа, я считаю, что для нашего государства это сегодня победа».

«Все равно все вернем. Абсолютно. Это уже точно. Мы уже сломали хребет наибольшей, или одной из найсильнейших армий мира. […] И психологически мы это (тоже) сделали. […]

Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет точно. Но не забываем, что все наши военные тоже хотят жить», —

сказал президент, подчеркнув, что ради сохранения «десятков тысяч жизней» Украина готова остановиться, отвоевав то, что она контролировала «по линии соприкосновения» в Донбассе до начала этой полномасштабной войны. «И потом мы перейдем ко второй части» (то есть, к возвращению территорий так называемых «ДНР» и «ЛНР» и Крыма).

«Я хотел бы, чтобы разума у этой страны (России) было достаточно, чтобы вторую часть мы проговорили за столом переговоров. Вот на что я надеюсь. И чтобы результатом этих переговоров стала окончательная справедливость… Вот и все».

«Это война не против России. Война — с Россией за Украину, — добавил Зеленский. — Это уже говорит о том, что на нашей стороне правда. Мы за свое воюем. Это очень сильная позиция. Ты не агрессор, который куда-то там пришел. […] Войну за свое нельзя проиграть».

Елена Зеленская — про утро 24 февраля

Отвечая на вопрос, где ее застало начало войны, первая леди Украины ответила:

«Я помню, как проснулась от удивительных звуков за окном, как и почти все (украинцы). Темно, почти ночь. Увидела, что Владимира рядом нет. Я пошла в соседнюю комнату — он уже был одет, в костюме. Без галстука. Я поняла…

Я спросила, что происходит, он сказал только: „Началось“. Ну, эмоции нельзя передать. Потому что это и ужас, и оцепенение. Он мне вот это сказал и пошел.

В принципе, мы больше (после этого) нельзя сказать, чтобы виделись подолгу. И честно говоря, я понимаю, насколько в тот момент он был как натянутая струна. Мы все сразу увидели, что в принципе жизнь изменилась навсегда.

И вот теперь я живу тем, когда он мне, наконец, скажет: „Все, закончилось!“ (улыбается). „Победа“».

— Я полагаю, что я буду не первой, кому он это скажет, потому что он всегда сейчас на работе. Но вместе с остальными хочу услышать это хотя бы по телевидению. Скажешь? — спросила Елена Зеленская у мужа.

А он ответил:

— Уверен в этом.

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