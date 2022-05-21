Как волонтеры во Львове спасли от войны больше 3000 животных

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В ландшафтном парке Львова «Вознесение», также известном как Кайзервальд («кайзеровский лес»), диких животных раньше спасали от браконьеров и недобросовестных хозяев, теперь здесь помогают и эвакуированным из зон боевых действий питомцам. Приют «Дом спасенных животных», который функционирует на территории заповедника уже четвертый год, с начала войны принял у себя больше 3000 животных и стал международным хабом для зооволонтеров, которые выхаживают и доставляют питомцев их новым хозяевам по всему миру. «Мы — их единственная надежда». Так гласит надпись при входе в приют.

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Если верить библейской легенде о всемирном потопе, то от гибели животных спас Ной и построенный им ковчег. Вторжение Российской Федерации в Украину с этой вселенской катастрофой-карой за человеческие грехи, кажется, ничего общего не имеет. Но аисты, которые соседствуют с орланом Галей из Харькова, козлом Борисом из Ирпеня и чудом выжившими собаками из Бородянского приюта Киевской области, никаких других ассоциаций, кроме как с Ноевым ковчегом, не вызывают. Украинские и иностранные волонтеры, которые все эти три месяца им помогают, соответственно, тоже.

«Дом спасенных животных был приютом для дикой природы. Сюда попадали животные с разных частных коллекций, а также те, которые находились в опасности. Побитые лисицы, например. Тех животных, которые могли выжить самостоятельно, после реабилитации отправляли в дикую природу. Например, лисята и птенцы очень хорошо адаптируются, и необходимости их держать здесь постоянно нет. Все те птицы, которых вы здесь видите, они либо травмированы, либо по тем или иным причинам не могут жить в естественной для себя среде», — рассказывает волонтер приюта Наталья Турко и показывает клетку, где временно проживает спрятавшийся от нас орлан.

«Дом спасенных животных» во Львове. © Olesya Tytarenko / RFI

«В первые дни войны к нам из Харькова приехала орлан Галя. Это была “коммерческая” птица, с ней до начала военных действий фотографировались за деньги. Потом собственник Гали позвонил нам и попросил ее спасти. Прислал нам Галю в маленькой коробке. Во Львов она ехала поездом четыре дня», — добавляет девушка.

Наталья присоединилась к «Дому спасенных животных» после 24 февраля как волонтер. До войны приют функционировал одновременно как зоологический отдел парка «Вознесение» и благотворительная организация, поэтому финансировался как и государством, так и за счет частных пожертвований. За животными в приюте ухаживали как добровольцы, так и оплачиваемый персонал. Однако, идея его создания принадлежит именно волонтерам — Оресту Залипскому и Назару Дулишу, которые привезли в парк «Вознесение» первых животных — коня Орлика и двух коз.

Волонтер Наталья. «Дом спасенных животных» во Львове. © Olesya Tytarenko / RFI

Около 150 котов, 300 собак, по 7 животных в вольерах — так вспоминает первые месяцы войны волонтер Наталья Турко и добавляет: «думала, что этот ужас никогда не кончится».

Сотрудники «Дома» самостоятельно строили вольеры, так как в приюте их было всего 4, к тому же использовались они исключительно для собак, которые здесь жили. Волонтеры помогали не только животным, которых привозили из зоны боевых действий, квартир или питомников, но и сами забирали брошенных на вокзалах питомцев.

«Дом спасенных животных» во Львове. © Olesya Tytarenko / RFI

«В первые дни войны, когда получали звонки, о том, что где-то на вокзале сидит животное без хозяина, мы сразу же рвались туда и его забирали. Звонили днем и ночью. Так мы однажды схватили три переноски с котами, а оказалось, что женщина, их хозяйка, просто пошла кофе попить. После этого решили, что будем приезжать только тогда, когда будем точно знать, что животное бросили. Для этого дали свои контакты всем работникам и волонтерам на вокзале», — вспоминает Наталья.

— Мы у вас котика брали, — прерывает наш разговор женщина и протягивает Наталье телефон с фотографией животного.

— Все хорошо? — уточняет Наталья

— Были сегодня у ветеринара. Сказали, что вирусом болеет. Из Николаева, была в стрессе, взяли неделю назад.

— Да, логично, она ехала сюда с 32 котами. Ей три года, зовут Ларик. У женщины-владелицы был в Николаеве миниприют. Из-за обстрелов была вынуждена переехать в Полтаву, осталась без жилья и животных отправила нам. Вы молодцы, что взяли кота.

«Дом спасенных животных» во Львове. Пес из Харькова. © Olesya Tytarenko / RFI

Примечательно, что все больше и больше животных из Украины находят дом за границей. Наталья говорит, что «взять кота или собаку из украинских городов среди иностранцев стало модно». В день моего визита в «Дом спасенных животных» отоларинголог Николас из США с другом начинают свой первый волонтерский день в приюте.

«Я вторую неделю в Украине. Мой друг, тоже Николас, здесь уже месяц. По профессии я медик-отоларинголог. До этого был в Киеве, проводил тренинги для теробороны, сюда приехал помочь людям, которые были вынуждены выехать, собрать деньги. И хотел бы также забрать с собой в США собаку», — рассказывает Николас.

Николас и его друг представляют американскую зооволонтерскую организацию, с которой «Дом» с недавних пор сотрудничает.

Николас и его друг представляют американскую зооволонтерскую организацию, с которой «Дом спасенных животных» с недавних пор сотрудничает. © Olesya Tytarenko / RFI

«Cо мной связалась их куратор. Началось все с того, что мы им просто сбрасывали фото, они выставляли у себя в соцсетях. Потом их волонтеры приезжали и забирали конкретных животных для конкретных хозяев», — так, по словам Натальи, иностранные организации помогают приюту сегодня. Однако, бюрократически проще, чтобы питомцы выезжали из Украины в сопровождении украинского гражданина. Несмотря на то, что упрощенный режим вывоза животных в ЕС несколько недель назад перестал действовать, при наличии ветеринарного паспорта, микрочипа, вакцинации и анализа крови на антитела к бешенству, он, как и прежде, возможен. В Польше, например, эти процедуры могут провести непосредственно на границе. Однако, по словам Натальи, за раз один украинский волонтер может перевезти только 5 животных.

«Дом спасенных животных» во Львове. © Olesya Tytarenko / RFI

Несмотря на сложности с транспортировкой, животных в «Доме» действительно стало меньше. Основная проблема приюта сегодня — это финансы и продукты питания, которых, как и волонтеров, в последнее время действительно стало меньше. Учитывая, что корм волонтеры используют не только для своих животных, но и поставляют его в другие области Украины, его отсутствие или нехватка будут иметь негативные последствия прежде всего для постояльцев приюта. По подсчетам Натальи, в «Доме» на сегодняшний день проживает 35 собак и 23 кота.

«Собаки закончились», — такое часто слышат желающие выгулять собак «Дома спасенных животных». В 10 утра и 4 вечера во дворе приюта собираются огромные очереди, желающих погулять, особенно в выходные, не сосчитать. «После трех, четырех прогулок на день собаки заходят в вольеры и от усталости падают, но людей это не останавливает», — шутит Наталья.

«Дом спасенных животных» во Львове. Выгул собак. © Olesya Tytarenko / RFI

На сегодняшний день в вольерах с надеждой обрести хозяина среди новоприбывших — подорвавшийся на мине пес из Харькова, эвакуированная из заминированного Николаевского порта собака и брошенный на одном из автовокзалов Львова питомец. В то время как для породистых животных хозяина найти несложно (рассказывая это, Наталья сразу вспоминает историю про шпица, которого новые владельцы хотели посадить в селе на цепь), для больших, взрослых и габаритных питомцев это гораздо сложнее. Однако отдают в приют и местных здоровых, и породистых животных. Так, со слезами на глазах при мне девочка-подросток принесла годовалого кота, так как «у брата аллергия и родители сказали отдать».

Львовянин Юрий, наоборот, в «Дом спасенных животных» пришел, чтобы животное забрать.

«Я волонтерю, в Стрыйском парке у нас была библиотека, там мы принимали беженцев, а сейчас это хаб, где мы получаем и распределяем волонтерскую помощь. Поэтому я подумал, что могу помочь и по-другому: взять эвакуированное из зоны боевых действий животное. У меня были коты, для меня это не ново. О Доме знал давно, почитал в Facebook, что очень много животных поступило и окончательно решил, что кого-то нужно взять», — поделился Юрий. «Черная кошечка» из Николаева, как ее назвали в анкете, также сегодня обрела дом.

Волонтер Юрий. «Дом спасенных животных» во Львове. © Olesya Tytarenko / RFI

Волонтеры помимо работы с питомцами приюта, самостоятельно эвакуируют их из других областей, несмотря на финансовые сложности, продолжают доставлять корм в пострадавшие украинские регионы и с недавних пор за 45 км километров от Львова строят еще один «Дом», чтобы «иметь возможность спасать еще больше».

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