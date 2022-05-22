ВОЗ предупреждает об угрозе холеры в разбомбленном Мариуполе

ВОЗ готовится к борьбе с возможной вспышкой холеры в разрушенном Мариуполе. В оккупированном российскими войсками городе уничтожена инфраструктура и воцарилась антисанитария.

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Региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан на днях выразила опасения, что из-за разрушенных труб Мариуполю грозит распространение инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

«Мы получили информацию от работающих там (в Мариуполе) неправительственных организаций, что там на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная угроза распространения многих инфекций, включая холеру», — заявила Ницан на пресс-конференции в Киеве 17 мая, передает «Радио Свобода».

По ее словам, водоснабжение в оккупированном городе «частично восстановлено», но многие трубопроводы разрушены. ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины для помощи жителям оккупированной территории на юге Украины.

В Мариуполе, 18 мая 2022 г. AFP - OLGA MALTSEVA

Главный фактор риска — отсутствие доступа к чистой воде

Холера — острая диарейная инфекция, возникающая при попадании в организм зараженной пищи или воды. Это чрезвычайно заразная болезнь. При отсутствии лечения может привести к смерти через несколько часов, хотя у большинства людей не развивается никаких симптомов.

В XIX веке холера распространилась по всему миру из первоначального резервуара в дельте реки Ганг (Индия). С тех пор произошло семь холерных пандемий. Текущая (седьмая) пандемия началась в 1961 году в Южной Азии. Масштабная вспышка холеры случилась в 1970 году в южных регионах СССР. Эпидемия тогда затронула в том числе Астрахань, Батуми, Одессу, Керчь.

По оценкам исследователей, ежегодно в мире происходит от 1,3 до 4 млн случаев заражения холерой и от 21 до 143 тысяч смертей. Основной фактор риска — отсутствие доступа к чистой воде, разрушение систем водоснабжения и санитарии.

В Мариуполе в последний раз фиксировали случаи холеры в 2011 году. Тогда в городе выявили 14 случаев заражения. В местной санэпидемстанции выяснили, что причиной вспышки холеры стал выброс канализационных нечистот. Сообщалось, что люди заразились преимущественно из-за обработки и употребления в пищу рыбы, выловленной в той части моря, куда попала грязь. Жителям Мариуполя тогда запретили плавать в море и ловить рыбу.

Разрушенные водоснабжение и канализация

450-тысячный Мариуполь, попавший в российское окружение в самом начале полномасштабной войны, подвергался массированным артиллерийским обстрелам и авиационным бомбардировкам. Еще в конце марта мэр города Владимир Бойко говорил, что от российских ударов пострадало 90% жилого фонда, уничтожено водоснабжение. Во время войны в городе появились стихийные захоронения. По словам законного мэра, в Мариуполе, пережившем долгую осаду и бомбардировки, воцарились антисанитария и средневековые условия жизни.

20 мая он рассказал, что попытки российских оккупантов восстановить водоснабжение могут только усугубить ситуацию. По его словам, вода, которую оккупационные силы пытаются подать в город, «пошла реками по улицам», и к этому добавляется неработающая канализация. «Вся эта смесь, к которой добавляются еще и захоронения, движется в сторону рек и Азовского моря, загрязняя колодцы, где жители берут воду», — сказал Бойченко в эфире телемарафона (цитата по УНИАН).

Он подчеркнул, что, по оценкам врачей, вспышки инфекционных заболеваний угрожают жизням тысяч мариупольцев, которые не смогли выехать из города.

Российская военная машина в Мариуполе, 18 мая 2022 г. AFP - OLGA MALTSEVA

Законные власти города подчеркивают, что российские оккупанты препятствуют эвакуации людей на подконтрольные Украине территории. Советник мэра Петр Андрющенко накануне сообщил, что эвакуация из города уже «фактически невозможна» до открытия специальных коридоров руководством Украины в результате переговоров. Он написал, что оккупанты установили блокпосты и на грунтовых дорогах, через которые раньше можно было обойти фильтрационный контроль.

22 мая Андрющенко написал, что остаются считанные дни до полного закрытия проезда из оккупированного Мариуполя в сторону Запорожья.

В РФ издали постановление об усилении профилактики холеры

На фоне сообщений об угрозе вспышек холеры в Мариуполе в конце апреля главный санитарный врач России издала постановление «о дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации».

Чиновникам поручили подготовить медработников, быть готовыми в случае необходимости перепрофилировать обычные больницы под холерные изоляторы, организовать информирование людей о профилактике холеры.

Особые требования касаются российских южных областей, имеющих сухопутную границу с Украиной (Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской), Краснодарского края, а также аннексированных в 2014 году Крыма и Севастополя. Местные власти обязали чаще проверять воду в водоемах и обеспечить готовность лабораторий.

Это постановление прокомментировало Главное управление разведки минобороны Украины. Украинская разведка предположила, что в конце мая-начале июня руководство России «может прибегнуть к провокациям в приграничных с Украиной районах» и обвинить Украину в «применении биологического оружия».

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