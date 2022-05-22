Восемьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

Восемьдесят восьмой день продолжается полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

Реклама Читать далее

В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:55 Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев.

У Дуды запланировано выступление в Верховной Раде и встреча с Владимиром Зеленским. Польский лидер — первый президентом другой страны, который выступит в Раде с начала российского вторжения.

10:23 Депутат Курской областной Думы Алексей Золотарев обратился с запросом в министерство обороны, ФСБ и Следственный комитет РФ в связи с обстрелами поселков Глушковского района 21 мая. Он попросил усилить границу России с Украиной, увеличить количество военнослужащих в Курской области, рассмотреть возможность проведения операции «по устранению террористических подразделений» на территориях Украины, граничащих с областью.

10:02 Швейцария сняла санкции с «Еврохима» после того, как Андрей Мельниченко покинул совет директоров компании. По информации швейцарских властей, теперь бенефициаром компании стала жена Мельниченко Александра, но теперь у швейцарского госсекретариата экономики нет доказательств того, что компания «принадлежит или контролируется лицом, находящимся под санкциями».

9:43 Министры торговли стран АТЭС не смогли принять заявление по итогам встречи. Вчера, 21 мая, представители Австралии, США, Канады, Новой Зеландии и Японии покинули встречу министров торговли на саммите в Бангкоке во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова. Российская делегация также покидала зал во время выступления представителя США.

9:15 Министерство энергетики Литвы заявило о прекращении импорта российской электроэнергии.

9:06 В Давосе открывается Всемирный экономический форум.

Ожидается, что война в Украине, ее последствия и общая геополитическая обстановка станут одной из основных тем форума. Российской делегации на мероприятии не будет: ВЭФ прекратил сотрудничество с лицами, на фоне событий в Украине оказавшимися под санкциями.

8:57 Немецкое издание Bild передает, что экс-художественный руководитель Баварского балета Игорь Зеленский покинул Германию. Ранее СМИ сообщили, что он предположительно является партнером Катерины Тихоновой, которую называют младшей дочерью президента России Владимира Путина.

8:45 Канцлер Германии Олаф Шольц призвал экс-канцлера Герхарда Шредера покинуть должности в России, как сообщает Der Spiegel. Накануне Шредер заявил о намерении покинуть совет директоров «Роснефти».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться