Восемьдесят девятый день войны России против Украины. Онлайн

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Сегодня, 24 мая, — восемьдесят девятый день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским полномасштабным вторжением в Украину. Не забывайте обновлять страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:15 Российские военные начали разминировать «Азовсталь»

Об этом сообщает агентство Reuters, а также российское министерство обороны.

Russian soldiers start clearing mines from Ukraine's Azovstal https://t.co/fzj8PEZQQH pic.twitter.com/vSnxiWoZlb — Reuters (@Reuters) May 23, 2022

09:00 Зеленский выступит на Давосском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в этот понедельник на Давосском экономическом форуме. «В понедельник присоединюсь к дискуссии на Давосском форуме — наиболее влиятельной мировой экономической площадке, на которой Украине есть что сказать», — сообщил он в воскресенье вечером.

Всемирный экономический форум в Давосе открылся накануне. В этом году мероприятие пройдет без российских предпринимателей и будет посвящено ситуации в Украине. «История в поворотный момент: политика правительств и бизнес-стратегии» — главная тема форума. В форуме принимают участие около 2500 человек, в том числе 50 глав государств и правительств.

«Русский дом» в Давосе в этом году превратили «Дом российских военных преступлений». В здании транслируются видео разрушений, оставленных российской армией в Украине, а также обращения Владимира Зеленского. AFP - FABRICE COFFRINI

08:45 Джо Байден: Россия еще долго «должна будет платить» за «свое варварство в Украине»

Президент США Джо Байден, находящийся с визитом в Токио, заявил, что в долгосрочной перспективе Россия «должна будет продолжать платить» за «свое варварство в Украине»​​​​.​ Глава Белого дома говорил о санкциях, принятых в отношении Москвы США и их союзниками.

По его словам, речь идет не только об Украине. Если санкции будут отменены, то «что это будет означать для Китая, если тот захочет вторгнуться в Тайвань?»​​​, — задался вопросом американский лидер. Джо Байден также подчеркнул, что США предоставят военную помощь Тайваню в случае военного вторжения Китая.

Байден прибыл в Японию вечером в воскресенье из Южной Кореи и во вторник отправится обратно в США.

08:30 В Лисичанске в результате разрыва прилетевшего в жилой дом снаряда погибла женщина

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Всего, по его словам, снаряды попали в 13 домов. Ситуацию в пригороде Лисичанкса Новодружеске Гайдай называет «сверхтрудной» — там разбито 28 домов.

Гайдай также сообщил о том, что в больнице Днепра скончалась 12-летняя девочка. Она была ранена еще 7 мая.

«Если Вы не уехали — находитесь постоянно в укрытиях!!! Не сидите в квартирах! Не ходите по улице! Только укрытие!», — написал он.

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