По данным разведки ФРГ, российские неонацисты воют против Украины. Они и сами об этом пишут

В то время как Владимир Путин оправдывает свою войну против Украины «денацификацией», в боевых действиях на стороне РФ участвуют российские «правые экстремисты и неонацисты», сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад Федеральной разведслужбы Германии (BND). Не скрывают свое участие в войне и сами российские националисты.

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В семистраничном отчете немецкой разведки говорится, что против украинской армии воюют как минимум две российские правоэкстремистские группировки, передает Der Spiegel.

Речь идет о «Русском имперском легионе» (военизированное крыло ультраправого «Русского имперского движения») и группе «Русич». Обе воевали на стороне сепаратистов в Донбассе в 2014–15 годах.

В докладе BND не уточняется, сколько именно членов российских праворадикальных групп сейчас воюют против Украины.

Директор информационно-аналитического центра «Сова», исследователь политического экстремизма в России Александр Верховский в комментарии RFI указывает, что в Украину в 2022 году поехали воевать, вероятно, несколько бойцов из этих националистических организаций, и в целом роль националистических групп в нынешней войне заметно снизилась по сравнению с 2014–15 гг.

«Сейчас, когда воют регулярные армии, эти люди уже никакой роли не играют. В 2014–15 гг. у них и народу было больше, приезжие из России составляли значительную, даже большую часть, наверное, в какие-то моменты, вооруженных людей на стороне „ДНР“ и „ЛНР“. Националисты среди них были очень заметны, хоть и тогда не составляли большинства. А сейчас это какие-то маленькие группы людей, которые воют там не очень понятно на каких основаниях. Наверное, они примыкают к каким-то подразделениям „ДНР“», — рассказывает Верховский, отмечая, что открытой информации об этом нет.

Исследователь также отмечает, что с политической точки зрения в России националисты маргинальны и не проявляют активности внутри страны. Даже тем, кто лоялен властям и поддерживает войну, государство не дает развенуться, указывает он.

Однако вне зависимости от военной значимости, численности и политического веса ультраправых групп, сам факт их участия в боях против ВСУ подрывает идеологическое оправдание войны, выдвигаемое российскими властями. Это «доводит до абсурда мнимую причину войны, так называемую „денацификацию“ Украины», пишут аналитики немецкой службы внешней разведки.

«Русское имперское движение» включено в США и Канаде в список террористических организаций. Как отмечает DW, группа «Русич» и ее командир Алексей Мельников под канадскими санкицями.

О своем участии в войне сообщают и сами российские праворадикалы

Немецкая BND отмечает, что националистическая группа «Русич» начала участвовать в боях на территории Украины не позднее начала апреля.

В соцсети «Вконтакте» есть страница «ДШРГ (диверсионно-штурмовая разведывательная группа) „Русич“». Группа называет себя добровольческим подразделением, участвовавшим в вооруженном конфликте на востоке Украины на сторонее сепаратистов с июне 2014 по июль 2015 года. Там же говорится, что «Русич» принимает участие в боях в Украине «с начала объявления специальной операции» в 2022 году.

Что касается «Русского имперского легиона», его глава Денис Гариев сразу после начала полномасштабной войны против Украины написал в телеграме: «Мы безусловно выступаем за ликвидацию сепаратисткого образования под названием Украина», говорится в отчете немецкой разведки.

Вот эта публикация от 24 февраля, под которой стоит подпись «Руководитель Центра тактической и огневой подготовки „Партизан“ Гариев Денис». «Би-би-си» отмечает, что 27 февраля сам телеграм-канал был переименован в «ПАРТИZАН». Этим постом поделилось в своем телеграме «Русское имперское движение».

После этого, как отмечает немецкая разведка, был объявлен набор в добровольцы бойцов с опытом и выпусников учебного центра организации «Партизан» в Санкт-Петербурге. В телеграм-канале «Партиzан» 8 марта было опубликовано объявление о наборе добровольцев на войну против Украины. Неясно, было ли это решение приято по просьбе или в результате консультаций с российским руководством, говорится в докдаде BND.

Как писало издание «Бумага», боевой центр «Партизан», который связывают с правыми радикалами, официально действует в Петербурге с 2012 года. Там обучались в том числе добровольцы, уехавшие воевать в Украину в 2014 году, а также в Сирию как сотрудники ЧВК. Об этом рассказывал руководитель центра «Партизан» Денис Гариев. По данным властей Швеции, три гражданина Швеции, осужденные за взрывы у офисов левых активистов, проходили курсы «Партизана» в Петербурге.

Судя по информации в телеграм-канале «Русского имперского движения», Денис Гариев был ранен в Украине в 2022 году, а его заместитель Денис Некрасов был убит под Изюмом в середине мая. Еще двое их соратников получили тяжелые ранения в нынешней российско-украинской войне.

Сообщение о ранении Гариева есть и на ВК-странице центра «Партизан» (от 19 апреля): «Наш командир Денис Гариев, получил ранение, в ногу, кости целы, эвакуирован в Россию, самочувствие нормальное, нацелен в скором времени вернуться в строй» (пунктуация сохранена).

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