Девяностый день войны. Войска РФ усилили наступление в Донбассе. Онлайн

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Вдова Александра Шелипова навещает могилу убитого мужа. Его застрелил сержант Вадим Шишимарин, первый российский военный, приговоренный судом в Киеве к пожизненному заключению за военное преступление. Чупаховка, Украина. 24 мая 2022.

Идет девяностый день полномасштабной российско-украинской войны, развязанной Владимиром Путиным. Российские войска усиливают натиск в Донбассе, пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск. В Украине заявляют, что стране все еще не хватает вооружений, особенно тяжелых. RFI следит за событиями в режиме онлайн. Обновляйте эту страницу, чтобы не пропускать новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

19:48 Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступила за быстрое введение шестого пакета санкций против России. Об этом она заявила во время совместной конференции с главой немецкого МИД Анналеной Бербок.

«Мы должны быстро принять шестой пакет санкций, который будет предусматривать постепенное прекращение импорта российской нефти»,

– отметила Катрин Колонна, занявшая пост министра на прошлой неделе. Поездка в Берлин была её первым зарубежным визитом в новой должности.

Глава французского МИД также выразила уверенность, что новый пакет санкций будет принят, несмотря на сопротивление Венгрии. «Мы должны продолжать, потому что именно в этом единстве наша сила», – добавила Катрин Колонна.

Кроме того, министр подчеркнула, что ни одна из стран G7 не находится в состоянии войны с Россией, и призвала европейских коллег усилить поддержку Киева.

19:27 Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допустила возможность обмена россиянина Вадима Шишимарина, осужденного за убийство мирного жителя на пожизненный срок.

«У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно»,

– цитирует Ирину Венедиктову украинское агентство УНИАН.

19:14 Украина вернется к переговорам, если Россия вернет захваченные после 24 февраля территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я бы очень хотел, чтобы те территории, которые мы возвращаем военным путем... Мы делаем совершенно правильно, мы боремся за себя, чтобы мы дошли как минимум до [разграничительных линий] 24 февраля, а потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, о прекращении войны и возвращении наших территорий»,

– подчеркнул он.

18:58 Генпрокуратура самопровозглашенной ДНР разрабатывает устав для проведения трибунала над украинскими военными, заявил глава сепаратистской республики Денис Пушилин.

«Главное, чтобы трибунал над бойцами с "Азовстали" прошел максимально прозрачно и с оглаской», – заявил он.

По его словам, суд над украинцами пройдет в несколько этапов. Один из первых будет организован в Мариуполе.

18:44 Россия собирается отказаться от Болонской системы, заявил газете «Коммерсантъ» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, Россия разработает собственную систему высшего образования вместо действующей сейчас международной двухуровневой, которая подразумевает 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента»,

– заявил глава ведомства.

Сейчас в Болонском процессе участвуют 49 стран. Россия присоединилась к нему в 2003 году.

18:28

18:14 Венгрия ввела чрезвычайное положение на фоне войны в Украине.

По словам премьер-министра Виктора Орбана, это даст венгерскому кабинету министров место для маневра для того, чтобы «быстро реагировать на вызовы».

17:59 Роскомнадзор заблокировал издания «Вот Так», «Интерфакс-Украина», «Сухуми.инфо», сайт Алексея Экслера, несколько страниц психологического форума Psyche Forums, сайт «Настоящая Россия», новостной сайт «Львівський портал» и российскую версию латышского сайта «открыто.lv».

17:42 УЕФА показала, как будет выглядеть мяч финала Лиги чемпионов. На нем кириллицей и латиницей написано слово «мир» – «peace».

Финальный матч турнира состоится 28 мая.

17:17 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил не обсуждать эмбарго на российскую нефть на следующем саммите Евросоюза, который пройдет в конце мая.

Об этом пишет Financial Times. Журналисты издания ознакомились с содержанием письма, которое Виктор Орбан отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.

«Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров при отсутствии консенсуса было бы контрпродуктивным. Это лишь привлечет внимание к нашим разногласиям, не давая при этом шансов решить проблему. Я предлагаю не поднимать этот вопрос на ближайшем Совете ЕС»,

– цитирует слова венгерского премьера газета.

Ранее испанское издание El Pais рассказывало, что Евросоюз даже готов профинансировать строительство нефтепроводов в Венгрию для того, чтобы Будапешт согласился поддержать эмбарго.

17:08 Начался штурм города Красный Лиман в Донецкой области, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Ранее украинские власти подтвердили потерю контроля над городом Светлодарск в Донецкой области.

16:55 Россия ввела персональные санкции против 154 членов Палаты Лордов британского парламента.

«Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов»,

– говорится в заявлении российского МИД.

16:46 В Харькове возобновило работу метро.

Первые поезда ходят с интервалом в 30 минут, но уже в среду, 25 мая, он сократится до 10-15 минут, заявил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, выпустить на линии больше составов пока невозможно, так как часть вагонов пострадала из-за бомбардировок.

В ближайшее время Харьковский метрополитен будет работать с 7:00 до 19:00.

16:37 Российские саперы завершили разминирование порта в Мариуполе, заявили в Минобороны РФ.

Кроме территории самого порта, разминирован также прилегающий к нему участок суши, добавили в ведомстве. Всего там было обнаружено более 12 тысяч взрывоопасных предметов.

16:29

16:18 Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает без суда блокировать иностранные СМИ за «фейки» и «дискредитацию» российской армии.

Если закон вступит в силу, зарубежные издания будет возможно лишать лицензии, в частности, за информацию, «направленную на дискредитацию Вооруженных Сил РФ» или связанную «с введением иностранными государствами политических и экономических санкций против РФ», а также «призывы к несогласованным митингам», «оправдание экстремизма» и «явное неуважение к власти и государству».

Кроме того, согласно законопроекту, аккредитации может лишиться журналист, в стране которого были обнаружены «факты проявления недружественных действий» в отношении российских СМИ.

16:09 Евросоюз на год отменил пошлины на ввоз товаров из Украины.

В Брюсселе надеются, что такие меры «существенно поддержат экономику» страны в военное время.

В конце апреля все пошлины на импорт украинской продукции отменила Великобритания.

15:45 Ровшана Аскерова заочно арестовали в России по делу о «реабилитации нацизма»

Участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова суд в Москве заочно арестовал по делу о «реабилитации нацизма». Аскерову вменили часть 4 статьи 354.1 УК из-за поста Аскерова в фейсбуке о мародерстве советского маршала Жукова.

15:09 В России завели уже 53 уголовных дела о «военных фейках» — Чиков

Российский следственный комитет возбудил уже 53 уголовных дела по новой статье 207.3 о «военных фейках», сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его информации, дела о «военных фейках» расследуются в 27 регионах России, 13 обвиняемых находятся под стражей, еще 12 фигурантов — за пределами РФ. Первые уголовные дела уже направлены в суды. Большинство дел завели по пункту «д» части 2 — «военные фейки» «по мотивам политической ненависти».

14:41 Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы наступления

Натиск российский войск, брошенных против Украины, сознательно замедляется, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Такое заявление сделал глава минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ.

Шойгу заявил, что российские войска якобы не бомбят гражданские объекты и создают «гуманитарные коридоры» для выхода мирных жителей из «окруженных населенных пунктов».

«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — заявил Шойгу.

Путин и Шойгу на учениях «Запад-2021». Нижегородская область России. 13/09/2021. via REUTERS - SPUTNIK

14:19 Оккупационные войска заняли город Светлодарск в Донецкой области

Оккупационные войска заняли Светлодарск в Бахмутском районе Донецкой области, сообщил журналистам глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко. По его словам, вооруженные захватчики ходят по улицам и проверяют документы у местных жителей.

В т.н. «ДНР» утром 24 мая сообщали, что Светлодарк перешел под оперативный контроль сил «ДНР». В сообщении оккупационных сил говорится, что они ведут в городе «зачистку вражеского элемента».

14:01 Глава украинской военной разведки: к концу этого года ВСУ должны войти в Крым

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» сказал, что активная фаза боевых действий сведется почти к нулю до конца этого года.

По его словам, ресурсов в России для ведения «нормальной войны» есть на 12 месяцев, и война завершится тем, что Украина вернет под свой контроль оккупированные территории, включая аннексированный Россией в 2014 году Крым.

«До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма», — сказал глава ГУР минобороны Украины.

Он отметил, что ВСУ сейчас катастрофически не хватает тяжелого вооружения, но значительное количество оружия будет находиться в воинских частях и начнет использоваться с августа. Тогда, по его словам, начнется перелом.

13:54 Российские войска обстреляли северодонецкий «Азот», четверо погибли — глава ОВА

Сегодня утром российские войска снова обстреляли объединение «Азот», где обустроены несколько бомбоубежищ, о чем всем известно, написал глава Луганской администрации Сергей Гайдай. По его информации, четыре человека погибли. Еще один житель был ранен в центре города, его доставили в гуманитарный штаб, но спасти не удалось.

По словам Гайдая, противник все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска, но за три месяца «едва продвинулся», «поэтому и продолжает обстреливать города», и «особенно места скопления людей».

Медиаресурс т.н. «ЛНР» со ссылкой на неназванного жителя Северодонецка пишет, что «Азот» обстреляла украинская сторона.

13:39 В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки нашли тела 200 человек — советник мэра

Советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что при разборе завалов многоэтажки в районе АЗС-2 в подвале нашли около 200 тел погибших с высокой степенью разложения.

По его словам, из-за отказа местных собирать и упаковывать тема, российское МЧС ушло. Тела погибших остались на месте, запах разложения из-за частично разобранных завалов чувствуется по всему кварталу.

Он также сообщил, что захоронение и эксгумацию передали так называемой «государственной корпорации» «Ритуал» из Донецка, из-за чего процесс перезахоронения тел из дворов многоэтажек фактически остановлен.

По его словам, для «официального» бесплатного перезахоронения нужно дождать очереди, самостоятельно привезти тело в «морг», сказав, что тело только найдено или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что человек убит именно украинской армией. Из-за этого в импровизированном морге возле «Метро» на улице в пакетах сложено большое количество трупов, сообщил Андрющенко. По его словам, Мариуполь превратился в сплошное кладбище.

13:20 82% украинцев считают недопустимыми территориальные уступки ради мира — опрос

Для 82% украинцев никакие территориальные уступки недопустимы для достижения мира, свидетельствует опрос киевского Международного института социологии (КМИС). Только 10% считают, что для мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий. 8% затруднились с ответом.

Примечательно, что люди против территориальных уступок во всех регионах Украины, даже на востоке страны, где сейчас идут бои, 68% против уступок территорий (готовы на них только 19%), на юге — 83% против уступок (готовы только 9%).

Опрос проводился 13-18 мая методом телефонных интервью. Опрошено 2000 респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных Крыма и части Донецкой и Луганской областей. А также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

13:05 Песков: дипломат Бондарев выступил против «консолидированного мнения нашей страны»

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал отставку советника постпредства России при ООН в Женеве Бориса Бондарева, уволившегося в знак протеста против российского вторжения в Украину.

«Здесь, наверное, можно сказать только, что господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас (…) Действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны», — заявил Песков (цитата по «Интерефаксу»).

12:53 Дутерте: В отличие от Путина я не убиваю детей и стариков

Президент Филиппин Родриго Дутерте на телекоференции с членами правительства раскритиковал Вдалимира Путина за убийство мирных жителей в Украине.

«Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков», — сказал президент Филиппин, известный кровавыми методами борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщает The Independent.

Дутерте не осудил Путина, но не согласился с тем, что власти РФ называют происходящее «специальной операцией». Он подчеркнул, что это полномасштабная война против суверенной страны.

12:45 По обвинению в «военных фейках» в России заочно арестована и Вероника Белоцерковская

Басманный суд Москвы арестовал по делу о «военных фейках» основательницу издания «Собака.ру» Веронику Белоцерковскую по делу о распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти (п.«д» ч. 2 ст. 207.3 УК), передает «Медиазона».

Белоцерковская живет не в России, после возбужения на нее уголовного дела она передала «Собаку.ру» в собственность сотрудников. Она выступала против развязанной Путиным войны.

12:02 Журналист Майкл Наки заочно арестован в России по делу о «военных фейках»

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки, обвиненного в распространению ложной информации о российской армии (п. «в» ч. 2 ст. 207.3 УК). Речь идет о об обвинении в «фейках» об армии «с искусственным созданием доказательств обвинения».

Сам Наки в комментарии The Insider сказал, что рассматривает арест, как и все уголовное дело, как позитивную оценку своей журналисткой деятельности.

Другой фигурант того же уголовного дела — основатель расследовательного проект Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев. Он тоже заочно арестован.

Оба находятся за пределами России.

11:33 С начала полномасштабной войны в Украине погибли минимум 3930 мирных жителей — ООН

К полуночи 22 мая Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 3930 случаев гибели мирных жителей в Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Среди погибших 257 детей. Сообщается о минимум 4532 раненых.

Большая часть всех погибших (2200 человек) приходится на Донецкую и Луганскую области, подавляющее большинство (2072 погибших) — на подконтрольные правительству Украины территории этих областей.

УВКПЧ ООН указывает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения требуют подтверждения, а информация из мест, где идут боевые действия, задерживается.

Latest update on civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 3,930 killed, incl 257 children; 4,532 injured, incl 394 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. More ➡️ https://t.co/PBwrzqd0Cn pic.twitter.com/nvh8TKjuDB — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) May 23, 2022

11:19 Навальный на суде выступил с речью против военного нападения на Украину

В Мосгорсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба на приговор Алексею Навальному по обвинению в мошенничестве, политзаключенный сделал ряд заявлений против нападения и оккупации Украины.

Вот некоторые цитаты (как передают соратники Навального):

По приговору, я оскорбил суд, но его никто не уважает. Боятся, но не уважают. Но это статья не мне подходит, неуважение — неправильно, больше бы подошла статья «презрение суда», потому что я презираю ваш суд, я презираю вашу систему и презираю вашу власть, я не боюсь ни вас, ни бункерного деда. И я призываю всех не бояться, потому что это преступление против себя. За последние годы никто не убил больше русских, чем Путин.

Я смотрю телевизор целыми днями, в каждом репортаже говорили, что вот не введут войска…

Когда говорят про НАТО, мне смешно, потому что я помню, как открывали базу в Ульяновске и все были рады и довольны. Губернатор, Рогозин. И все сейчас переобуваются, чтобы все забыли, что врали ещё совсем недавно.

Все эти процессы бессмысленны. Вы хотите остановить прогресс? Вы можете сломать много судеб, но вы потерпите поражение и здесь, и в тупой войне, которую вы сейчас ведёте. Я безусловно готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем о том, что погибают люди.

Отмечается, что судья неоднократно прерывала Навального. Приговор ему оставили в силе — девять лет колонии строгого режима, передает «Медиазона».

11:08 Россия оккупировала более 20% территории Украины — Forbes

По состоянию на 23 февраля 2022 года под российской оккупацией находилось 7% украинской территории (43 300 кв. км), теперь эта площадь увеличилась в 2,9 раза, пишет Forbes.

Потери российской техники с 24 февраля Forbes оценивает в 13 млрд долларов. Самым дорогим уничтоженным военным объектом стал крейсер «Москва» ($750 млн). В первые недели войны Россия теряла технику в Украине не менее, чем на $1,5 млрд в неделю, но затем темпы потерь снизились. За последние 7 дней ВСУ уничтожили российской техники на сумму около $400 млн, пишет издание.

11:02 Минобороны РФ заявляет об уничтожении склада снарядов к американским гаубицам в Донбассе

В очередном брифинге минобороны РФ говорится об уничтожении ракетами «крупного склада 155-снарядов к американским гаубицам М-777» в Донецкой области. Всего за сутки, как заявляет министерство обороны, уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.

09:57 РФ сосредоточила 25 БТГ на взятии Северодонецка, идут непрерывные обстрелы — глава ОВА

Глава Луганской администрации Сергей Гайдай сообщил, что россияне сосредоточили почти все силы, а именно 25 батальонных тактических групп, на взятии Северодонецка, количество обстрелов увеличилось в разы. Бои идут в окрестных селах. Эвакуировать людей крайне тяжело.

Он сообщил о четырех погибших мирных жителях в одной из многоэтажек Северодонецка. Однако подчеркнул, что из-за мощных обстрелов не всегда удается вовремя фиксировать их последствия.

По его словам, за минувшие сутки ВСУ отбили 16 атак россиян, уничтожили их военную технику.

09:50 Украине все еще не хватает вооружений — глава МИД Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине все еще не хватает оружия. «Наступление России в Донбассе — это беспощадная битва, крупнейшая в Европе со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружений и боеприпасов», — написал глава МИД Украины.

По его словам, особенно стране требуются реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, бронетранспортеры.

09:36 Британская разведка тоже говорит, что Россия усилила натиск в попытке окружить Северодонецк и Лисичанск

По данным минобороны Британии, между северной и южной частью потенциальных «клещей» — всего около 25 км. Ведомство отмечает, что России удалось добиться локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерии.

Украинские силы оказывали россиянам сильное сопротивление, они занимают хорошо укрепленные оборонительные позиции. Давно созданная Операция объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над фронтом, говорится в отчете британской разведки.

Если линия фронта в Донбассе сдвинется на запад, это, вероятно, приведет к тому, что российские войска столкнутся с дальнейшими трудностями в материально-техническом снабжении.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jtTcuPCs66



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fAw6Dj1aPm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 24, 2022

08:57 Генштаб ВСУ: россияне пытаются окружить ВСУ в Северодонецке и Лисичанске, там сильные бои

Судя по утренней сводке генерального штаба ВСУ, ситуация на востоке Украины тяжелая, натиск российских войск с целью окружить группировку ВСУ усиливается.

Самые интенсивные бои идут недалеко от Лисичанска и Северодонецка. Противник ведет наступление с целью оцепить эти города и выйти на административную границу Луганской области.

Нельзя исключить новых попыток форсирования российскими военными реки Северский Донец к западу от Лисичанска. Туда противник для огневого прикрытия развернул подразделения реактивной и ствольной артиллерии. Это северная часть предполагаемых «клещей».

К югу от Северодонецка, российские войска штурмуют села Тошковка и Устиновка.

Отмечается, что южнее, в направлении Бахмута противник «улучшил тактическое положение» в районе населенного пункта Васильевка.

Одновременно российские подразделения готовятся возобновить наступление на Славянском направлении, на юг от Изюма.

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