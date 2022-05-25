В России отменили возрастной лимит для желающих служить по контракту

Российский военный патрулирует улицы в Херсоне. 20 мая 2022. Фото сделано во время организованного российским Минобороны визита для прессы.

В среду, 25 мая, Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий верхний возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Инициативу Думы поддержал Совет Федерации.

Реклама Читать далее

Ранее возраст заключения первого контракта был ограничен 40 годами для граждан России и 30 годами для иностранцев. Новые правила не предусматривают возрастного ограничения — как для россиян трудоспособного возраста, так и для иностранных граждан.

Авторами законопроекта выступили два депутата от «Единой России» — председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель, депутат Андрей Красов. По их мнению, закон будет способствовать «привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи) на военную службу по контракту».

При голосовании в Совфеде 159 сенаторов проголосовали за принятие закона, один человек воздержался.

В пояснении к закону отмечается, что для выполнения некоторых задач требуются «высокопрофессиональные специалисты»: «для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники». «Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам», — отметили депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться