Девяносто первый день войны России против Украины. Онлайн

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Ребенок на фоне разрушенных зданий в Бородянке, неподалеку от Киева, 24 мая 2022.

25 мая — девяносто первый день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским полномасштабным вторжением в Украину. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время)

17:11 + 10%: Путин определился с индексацией выплат населению РФ

В условиях рекордной инфляции, падения доходов населения и угрозы резкого спада в экономике Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, на котором объявил о повышении минимальных социальных выплат и пособий

Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда скоро вырастут на 10%. МРОТ с 1 июля увеличится до почти 15 280 рублей. Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит превысит 12 900 рублей. Это приведет к увеличению размера части пособий и выплат.

На 10% с 1 июня проиндексируют в РФ пенсии неработающим пенсионерам. Средний размер пенсий т.о. превысит 19 тысяч рублей, а средняя прибавка составит около 1 900 рублей.

Путин также считает, что инфляция в РФ замедлится и в этом году не превысит 15%.

Путин также считает, что инфляция в РФ замедлится и в этом году не превысит 15%. Текущий прогноз Минэкономразвития выше путинского — 17,5%. Сейчас в годовом выражении инфляция в России остается рекордной за последние двадцать лет — 17,7%.

Прогноз правительства РФ по спаду экономики страны в этом году — минус 7,8 – 8,8%. Центробанк ожидает спада экономики на 8 – 10% ВВП по итогам года.

16:32 В целях будущей конфискации: в ЕС предложили унифицировать наказания за обход санкций, введенных против РФ

Европейская комиссия предложил ввести во всех странах ЕС одинаковую уголовную ответственность за нарушение санкций, введенных против России. Унификация законодательных норм во всех 27 странах блока позволит конфисковывать активы компаний и лиц, пытающихся обойти ограничительные меры.

Проект соответствующей директивы ЕС 25 мая представил в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он отметил, что нарушение режима санкций ЕС, введенного против России, сейчас является уголовным преступлением в 12 странах союза. Еще в 13 государствах за обход санкций предусмотрена либо административная, либо уголовная ответственность (в зависимости от тяжести совершенного правонарушения). В двух странах предусмотрено только административное наказание.

Еврокомиссия предлагает унифицировать законодательные нормы, сделав обход санкций серьезным преступлением во всех 27 странах ЕС. «Представленные сегодня предложения должны обеспечить эффективную конфискацию в будущем активов физических и юридических лиц, которые нарушают ограничительные меры», — отмечается в заявлении ЕК. Еврокомиссар Рейндерс отметил, что существующее сейчас в странах ЕС юридическое разнообразие в вопросе наказания за обход санкций может «привести к безнаказанности». Он призвал страны ЕС устранить существующие пробелы в законах.

В рамках санкций, введенных в ответ на вторжение РФ в Украину, ЕС заморозил активы физических лиц на 10 млрд евро, а также заблокировал финансовые транзакции на €200 миллиардов.

Конфискация замороженных авуаров возможна только в случае осуждения владельца подсанкционного имущества по серьезной уголовной статье об обходе ограничительных мер. И конфисковать по приговору суда можно те активы, которых касаются нарушения санкционного режима.

Еврокомиссия предлагает внести обход санкций в специальный список ЕС, в котором значатся тяжкие преступления, имеющие трансграничный характер. В этом списке, например, преступления террористического характера, отмывание капиталов, наркотрафик и торговля оружием. По преступлениям из этого «евросписка» в странах ЕС предусмотрены единые нормы наказаний.

16:03 Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей за вопрос к министру Лаврову о последствиях войны РФ против Украины

Экс-глава Екатеринбурга, оппозиционный политик Евгений Ройзман оштрафован судом на 85 тысяч рублей по статье о «неуважении к власти».

Как сообщил сам Ройзман, причиной преследования стал его вопрос, заданный в твиттере главе МИД Сергею Лаврову, который заявил, что операция в Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

Лавров заявил:

«Операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире»



Я вежливо спросил:

«И для этого вы решили свою страну об стену уебать?»



КоАП 20.1.3

Неуважение к власти (от 30 до 100 тр)

Суд в 14.30, в

Октябрьском.



А на вопрос так и не ответили. pic.twitter.com/vehA89MqIu — Евгений Ройзман (@roizmangbn) May 25, 2022

В протоколе, который составили на Ройзмана, говорится, что в его вопросе содержалась «информация, выраженная в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти в РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».

15:50 Путин навестил в госпитале раненых российских военных

Президент России пообщался с ранеными впервые с начала войны. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Западные эксперты сравнивают потери российской армии за три месяца вооруженной агрессии в Украине с потерями в Афганистане в течение девяти лет войны.

15:25 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Россию разрешить Украине экспортировать свое зерно

По его словам это необходимо для того, чтобы помочь странам, где нехватка зерна может спровоцировать голод.

Россия должна «поступать правильно», сказал Уоллес журналистам в Мадриде, где он встретился со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

Агентство Reuters сообщает, что Уоллес отверг идею отмены санкций против России в обмен на освобождение зерна.

15:15 С московского завода Renault убрали название и логотип

В середине мая стало известно, что российские активы французской компании Renault переходят в государственную собственность.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на московском заводе снова будут выпускать автомобили под «историческим брендом» «Москвич».

14:50 Магдалена Андерссон: Швеция не финансирует и не вооружает террористические организации

Швеция «разумеется» не финансирует и не вооружает террористические организации, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон на пресс-конференции в Стокгольме, комментируя заявления Турции о том, что Швеция якобы является «рассадником террористических организаций».

Турция выступила против заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет руководство двух стран в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией.

Сегодня финская и шведская делегации начали переговоры с Анкарой. По словам госпожи Андерссон, эти переговоры дадут возможность прояснить возникшую «путаницу».

Руководство Швеции и Финляндии после начала войны в Украине решило отказаться от нейтрального статуса своих стран. Решение поддерживает большинство граждан. На фото: премьер Швеции Магдалена Андерссон (слева) и премьер Финляндии Санна Марин. Стокгольм. 13.04.2022 AFP - PAUL WENNERHOLM

14:20 Группа Kalush Orchestra выставила на аукцион кубок Евровидения

Все вырученные средства пойдут на поддержку украинской армии. Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк также выставил на аукцион розовую панаму, в которой выиграл конкурс.

Ранее группа сообщила, что отправится в европейское благотворительное турне, чтобы собрать средства для Украины и ВСУ.

Украинская группа Kalush Orchestra после победы на «Евровидении-2022» AFP - MARCO BERTORELLO

14:10 ВСУ: Французские САУ Caesar уже используют на передовой

Украинские военные уже начали использовать на передовой французские самоходные артиллерийские установки (САУ) нового поколения Caesar. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Очень благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей победы», — написал Залужный.

14:00 Госдума отменила верхний возрастной предел для контрактников

Госдума сразу в трех чтениях единогласно приняла закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения контракта о военной службе. Его также одобрил Совет Федерации.

До этого первый контракт могли заключать граждане России в возрасте от 18 до 40 лет и иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

«Нам надо укреплять Вооруженные силы, помогать Министерству обороны. Наш Верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и повышала свою эффективность», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

13:55 Жителям Запорожской и Херсонской областей Украины предложили получить гражданство РФ по упрощенной процедуре

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Как следует из текста указа, на них будут распространяться те же правила, что и на жителей самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР».

Российские войска частично оккупировали Запорожскую и Херсонскую области. На оккупированных территориях стали вводить российскую валюту.

12:25 Спикер посольства России во Франции рассказал, что Мариуполь возвращается к «мирной жизни» и сравнил ситуацию в городе с освобождением Парижа от нацистов

Официальный представитель российского посольства во Франции Александр Макогонов в интервью французской радиостанции RMC утром в среду рассказал, что Мариуполь возвращается к «мирной жизни». При этом он цитировал генерала де Голля и его знаменитую речь об освобождении Парижа от нацистской оккупации 25 августа 1944 года: «Париж! Поруганный, израненный, многострадальный, но свободный Париж! — У нас Мариуполь, Поруганный, израненный, многострадальный, но, наконец, свободный Мариуполь».

«Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Инфраструктуру восстанавливают: электричество, воду и так далее. Открываются некоторые ммагазины. Но главное — это мир, возвращение к мирной жизни», — рассказал спикер российского посольства в Париже.

Официальный представитель посольства России во Франции Александр Макогонов в эфире RMC 25 мая 2022 года. © Capture d'écran

«Мирная жизнь в руинах», — возразил на это французский журналист, напомнив, что в Мариуполе разрушены 90% зданий, которые не подлежат восстановлению. «Власти "Донецкой народной республики" хотят превратить этот индустриальный город в морской курорт, возможно, самый красивый в регионе. Посмотрим, это вопрос времени», — ответил Александр Макогонов.

Ранее украинские власти Мариуполя, а также ВОЗ предупреждали о риске распространения эпидемий, в частности холеры в разрушенном городе.

12:00 Российский дипломат Борис Бондарев рассказал, что боится за свою жизнь

В интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger дипломат Борис Бондарев, который в понедельник подал в отставку с должности советника женевского представительства России в ООН, рассказал, что опасается за свою жизнь и получил защиту со стороны властей Швейцарии.

Он также сообщил, что его основным приоритетом в настоящее время является поиск работы. Бондарев говорит, что изучает все возможные варианты и готов просить об убежище в Швейцарии или в другой стране, если это понадобится.

Ранее в интервью BBC Бондарев также отмечал, что опасается за свою безопасность.

В понедельник 41-летний российский дипломат подал в отставку и опубликовал заявление, в котором написал, что осуждает военную агрессию в Украине и ему еще «никогда не было так стыдно за свою страну».

Российский дипломат Борис Бондарев подал заявление об отставке и готов просить убежище в Швейцарии или другой стране AP

11:50 Le Monde рассказывает о том, как в Буче доказательства военных преступлений собирают французские криминалисты

Уже два с половиной месяца сотрудники французского Института криминальных исследований Национальной жандармерии (IRCGN) помогают украинским коллегам в установлении и расследовании военных преступлений российской армии. Французское издание Le Monde рассказывает о том, как они работают на месте.

15 мая в Украину прибыла новая команда из IRCGN в составе 18 человек. Сегодня их основные усилия сконцентрированы на изучении повреждений зданий и исследовании найденных на месте боеприпасов. Среди них есть операторы дронов, баллистические и взрывотехнические эксперты, специалисты по криминалистической идентификации.

11:30 Британский бренд Marks & Spencer уходит с российского рынка

Британский производитель одежды Marks & Spencer сообщил о решении покинуть российский рынок.

«Мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и заложили расходы в 31 миллион фунтов стерлингов на все затраты на уход из России и приостановку бизнеса в Украине», — говорится в годовом финансовом отчете компании.

Одновременно в компании сообщили, что возобновят работу на украинском рынке, как только это будет возможно.

11:22 МИД РФ: Москва будет обсуждать обмен пленными только после суда над сдавшимися украинскими военными

Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими военнослужащими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Его слова передает ТАСС.

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал Руденко.

11:10 Илью Яшина оштрафовали по протоколу о «дискредитации» российской армии

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал политика Илью Яшина на 30 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

На Илью Яшина ранее составили четыре протокола по статье о «дискредитации» армии.

10:32 Зеленский рассказал, что не видит заинтересованности России в окончании войны

«Да, не вижу. Я не вижу заинтересованности. Я не вижу предметных вещей. Единственный позитивный момент, что стороны начали говорить о разблокировании "Азовстали" и эвакуации гражданских лиц. Больше я никаких шагов не вижу», — отметил президент Украины, выступая по видеосвязи на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Его цитирует «Интерфакс-Украина»

По словам Зеленского, Владимир Путин до конца не понимает, что происходит. «Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки. Это война Украины не против кого-то, а за себя, за свою землю. Он должен жить в реальности, а его окружение должно помочь ему выйти из его информационной нереальности», — считает украинский лидер.

Президент Украины вновь выступил по видеосвязи на международном экономическом форуме в Давосе, 25 мая 2022 года AFP - FABRICE COFFRINI

Он также выразил сомнения в единстве Европы. «Скажите мне, пожалуйста: есть единство на европейском континенте по отношению к Украине, по поводу будущего Украины? Есть ли это единство? Я не вижу пока. Но справедливо ли это? Я думаю, что нет», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не забыла о своей борьбе за закрытие неба: «Мы боролись за закрытие неба, но однажды этот вопрос заглох. Кто забыл. Мы не забыли. С неба прилетает каждый день. Мы ничего здесь не забыли. Есть ли уверенность в себе у Запада? Нет».

10:05 Британские власти разрешили Роману Абрамовичу продать «Челси»

10:00 Пленный командир «Азова» смог позвонить жене и рассказать об условиях содержания

Об этом изданию The Guardian рассказала супруга пленного командира полка Дениса Прокопенко Катерина. По ее словам, пленных военнослужащих «Азова» содержат в удовлетворительных условиях. Большинство раненых находятся в тюрьме Еленовки. Еще небольшая группа тяжело раненых остается в больнице Новоазовска.

Телефонный разговор Катерины Прокопенко с мужем согласовывали власти Украины и России при посредничестве Красного Креста.

«Их кормят, дают воду. Условия отвечают требованиям, и они не подвергались насилию в этот короткий период. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем, но в данный момент есть третья сторона – ООН и Красный Крест – которые контролируют ситуацию», — рассказала она.

Ukrainian soldiers captured at Azovstal plant in ‘satisfactory’ conditions https://t.co/JI6Gr2rxTg — The Guardian (@guardian) May 24, 2022

09:50 Российские войска нанесли ракетный удар по городу Запорожью: один человек погиб

Обстрелам ранним утром подверглись Запорожье, а также Кривой Рог, Сумская, Луганская и Донецкая области.

По городу Запорожью российские войска выпустили четыре крылатых ракеты. Об этом сообщили украинские областные власти. По предварительным данным, погиб один человек, еще трое получили ранения.

Одновременно оккупационные власти в Запорожской области объявили о планах войти в состав России. «Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — заявил агентству РИА Новости член главного совета так называемой «военно-гражданской администрации» Владимир Рогов. Он также сообщил, что в оккупированной части Запорожья ввели бивалютную зону. Под оккупацией оказалась приазовская часть Запорожской области на юге Украины

09:40 Евросоюз заморозил имущество российских олигархов на 10 млрд евро

Стоимость замороженного в Евросоюзе имущества российские олигархов достигла почти 10 млрд евро. Речь идет об арестованных яхтах, недвижимости и других видах имущества, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные Еврокомиссии.

09:15 Зеленский вновь выступил в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил сегодня утром на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи. Украинский лидер заявил, что готов разговаривать только напрямую с Владимиром Путиным, а не через посредников. Его слова цитирует Reuters.

«После военной части будет мирный процесс, стол переговоров, будет мир, вопрос в том, с каким президентом РФ Украина будет договариваться о мире. И это зависит от желания уже действующего президента России», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Как отметил Зеленский, «первым шагом к переговорам» может стать возвращение российских войск на позиции, на которых они были до 24 февраля.

Он также принес соболезнования семьям жертв стрельбы в начальной школе в Техасе, где накануне были убиты 22 человека — 19 детей в возрасте от 5 до 11 лет и трое взрослых, среди которых сам нападавший.

09:10 Утренняя сводка от главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая

обстрелы Северодонецка растут в геометрической прогрессии – авиабомбы, грады, смерчи, минометы;

вчера были бои на окраинах города;

россияне сосредоточили все силы на захвате Луганщины;

основные бои будут разворачиваться на этой неделе;

российские войска переправили в область еще 2500 единиц военной техники.

09:00 Компания Nike уходит с российского рынка

Как сообщает The Guardian, производитель спортивной одежды и обуви не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG). Этой компании принадлежит российская сеть из 37 магазинов под брендом Nike. В начале марта Nike объявила о временном закрытии магазинов в России.

08:50 Американский Институт изучения войны опубликовал новый доклад о ходе военного вторжения России в Украину. Основное внимание экспертов института приковано к военным действиям в Донбассе.

08:35 Анна Нетребко выступит в Парижской филармонии несмотря на двусмысленную позицию

Вечером в среду, 25 мая, в Парижской филармонии пройдет концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, которую называют одной из главных оперных певиц современности. На Западе Нетребко критикуют за двусмысленную позицию и связи с Владимиром Путиным. В 2012 году она была доверенным лицом российского президента. В 2014 2014 года Нетребко передала миллион рублей на восстановление пострадавшего в результате обстрелов донецкого театра «Донбасс Опера» и сфотографировалась на фоне флага Новороссии.

В самом начале российского вторжения в Украину Нетребко не высказалась против войны. В начале марта Метрополитен-опера в Нью-Йорке объявила о прекращении сотрудничества с певицей, потому что та не отказалась от публичной поддержки Владимира Путина на фоне событий в Украине. 21 марта агентство Centre Stage Artist Management также отказалось от работы с Нетребко.

30 марта Анна Нетребко осудила войну против Украины, после чего Новосибирский театр оперы и балет отменил ее концерт, запланированный на 2 июня.

Концерт Анны Нетребко пройдет 25 мая в Парижской филармонии несмотря на ее двусмысленную позицию и связи с российским режимом AFP/File

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