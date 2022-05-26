Девяносто второй день войны России против Украины. Онлайн

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26 мая — девяносто второй день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским полномасштабным вторжением в Украину. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время)

14:40 Иран выразил готовность стать участником переговорного процесса между Украиной и Россией, организовав на своей территории встречу делегаций. Об этом сообщает корреспондент The Washington Post Ишаан Тарур в Twitter.

14:20 Российские военные обстреляли Харьков, несколько погибших. Об этом сообщила советник главы облсовета Наталья Попова. «Всем сидеть в укрытиях. После обстрела центральных районов. Предварительно 5 человек ранены. Количество погибших уточняется. Минимум трое», – написала она в Facebook. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о четверых погибших мирных жителях.

14:00 В Котелевском районном суде прошло очередное судебное заседание по делу в отношении двух российских военных, обстреливавших Харьковскую область. Приговор огласят 31 мая. Оба российских солдата признали свою вину в содеянном. Прокуратура просит для них наказание в виде 12 лет лишения свободы. Адвокаты просят уменьшить срок до восьми лет, так как российские военные действовали «под принуждением».

В Котелевском районном суде прошло очередное судебное заседание по делу в отношении двух российских военных, обстреливавших Харьковскую область. AP - Bernat Armangue

13:45 Из пунктов курьерской службы СДЭК в приграничных с Украиной городах России и Беларуси люди в военной форме отправили как минимум 58 тонн посылок за три месяца войны. Об этом пишет «Медиазона». «В наш мониторинг попали 13 городов по границе Украины с Россией и Беларусью. Мы обнаружили не только аномальный рост отправлений, который совпал с началом войны, но и необычные связи между городами, подтверждающие версию повального мародерства. А в одном случае российские военные использовали СДЭК для перевозки военного беспилотника — и, возможно, грабили не только украинцев, но и собственную армию», – говорится в публикации.

13:33 Украина получила от западных союзников советские самолеты Су-25. Перед этим штурмовики разобрали для облегчения транспортировки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

13:20 Учения российских военных в Беларуси вблизи границы с Волынской областью призваны сдержать переброску украинских войск на Донбасс, заявил советник главы министерства внутренних дел Украины Виктор Адрусив.

13:10 Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из Украины. «Переговоры все еще продолжаются и носят конфиденциальный характер», – заявил источник Reuters. Черноморские порты Украины были заблокированы после вторжения России, и более 20 млн тонн зерна застряли в силосах.

12:56 Европейский союз все еще может заключить соглашение по эмбарго на российскую нефть в ближайшие дни. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек на переговорах «Группы семи» в Берлине, пишет Reuters. Если соглашение не будет достигнуто, ЕС также может обратиться к «другим инструментам», сказал он.

12:45 В оккупированном Россией Мариуполе запустили несколько автомобилей с экранами и установили большие телевизоры, на которых показывают российские пропагандистские передачи. В публикации ТАСС они называются «мобильными комплексами информирования и оповещения населения». Агентство утверждает, что экраны работают также в других районах Донецкой области, находящихся под российской оккупацией, в частности в Волновахе и Краснолиманском районе.

12:33 Москва ожидает от Киева принятия своих требований, включая претензии России на захваченные территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио «Маяк».

12:25 Олаф Шольц: «Не будет никакого мира под диктовку Путина. Этого не примет Украина, и этого не примем мы». Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на форуме в Давосе.

12:11 Украинские военные уничтожили российский блокпост на трассе «Лисичанск-Бахмут». Дорога, по которой происходит эвакуация из Луганской области, постоянно простреливается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.

12:00 В России группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности не только за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами, но и за тайные связи с «международной или иностранной организацией либо с их представителями». Об этом со ссылкой на соавтора поправок к Уголовному кодексу (УК) Эрнеста Валеева сообщает газета «Ведомости».

Наказание за «конфиденциальное сотрудничество» с западными организациями или спецслужбами предусматривается в виде лишения свободы от 2 до 8 лет со штрафом до 1 млн рублей. Освобождаться от наказания будет тот, кто «своевременно» сообщил об этом «компетентным органам».

Согласно автору поправок Эрнесту Валееву, действие новой статьи будет применяться «в тех случаях, когда граждане России вступили в связь с иностранными разведками или иностранными НПО, работающими на разведку, но еще не успели совершить действия, которые могут рассматриваться как госизмена, применять новую статью». Однако формулировки проекта этой статьи трактовать можно широко: как рассказала «Ведомостям» юрист Анастасия Буракова, даже персональные контакты, например разговор в кафе, тоже рискуют попасть под новую норму УК.

11:47 В начале мая в ходе неудачной попытки переправы через реку Северский Донец погибли около 400 российских военных, пишет издание The New York Times со ссылкой на представителей ВСУ.

11:41 Украинские военные ведут интенсивные бои с российскими оккупантами в Харьковской области. Самая напряженная ситуация – на Изюмском направлении. Об этом сообщает глава Харьковской области Олег Синегубов.

11:27 Число возвращающихся в Украину через западную границу граждан превышает поток на выезд, сообщает Госпогранслужба Украины. Суммарно чистый приток в Украину после 9 мая составил рекордные 120 тыс. человек.

11:15 Киев все еще остается приоритетной целью для РФ, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем выступлении на Давосском экономическом форуме. «Не секрет, что приоритетом России является оккупация [всей Украины]», — сказал он.

11:08 В Литве начался сбор средств на покупку боевого беспилотника «Байрактар» турецкого производства для Украины, написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас.

❗️Lithuanians are buying a BAYRAKTAR for 🇺🇦. In one day 1 mill. € was gathered (need 5 mill. €). If you want to HELP Lithuanians HELP🇺🇦 - here are the details for your support:

Recipient: Všį Laisvės TV

Acc nr: LT167300010156927144

SWIFT: HABALT22

Purpose: Bayraktar — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2022

10:59 Издание Politico опубликовало перечень европейских энергетических компаний, которые платят РФ за газ через «Газпромбанк».

«В последние месяцы европейские энергетические компании изо всех сил пытались разобраться в расплывчатых и порой противоречивых заявлениях Брюсселя о том, является ли оплата российского газа в рублях нарушением санкций ЕС», – говорится в публикации. На данный момент три страны – Польша, Болгария и Финляндия – прекратили получать российский газ из-за отказа оплачивать поставки в рублях. «Но гораздо больше энергетических компаний добровольно осуществляют платежи через российские банковские счета. Все настаивают на том, что эти платежи соответствуют санкциям ЕС», – пишет Politico.

10:47 Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на российском телекоммуникационном рынке.

25 мая представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга заявил, что Вашингтон считает, что Россия должна иметь доступ к интернету, чтобы жители страны могли получать правдивую информацию. В тот же день Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что платформа продолжает работать в РФ, чтобы был доступ к объективной информации о событиях в Украине. Об этом она сказала во время Всемирного экономического форума в Давосе.

10:31 В Запорожской области открылся «зеленый коридор» на оккупированное село Каменское, сообщается в Telegram-канале Запорожской ОВА. Коридор будет работать с 10:00 до 15:00.

10:26 Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга в среду вечером заявил, что США отвергают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокирование доступа к украинским портам. Он назвал ужасным, что Россия стремится использовать продукты питания и энергию как оружие.

10:10 С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 676 детей пострадали. Из них 240 детей погибли и более 436 ранены. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

09:55 ЕС не признает российской «паспортизации» на оккупированных территориях Украины, также как и не признает проводимых там «референдумов». Об этом в Twitter написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Russian occupation forces had to abandon all ideas of a “referendum” in Kherson region due to the lack of any support. Why do they think that the now planned “passportizatsiya” will have better uptake? And in any case, nobody will recognize any acts of that kind, ever. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 26, 2022

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. В украинском МИД отреагировали на указ Путина, назвав его очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины.

09:40 Согласно данным глав областей по состоянию на 08:00 четверга 26 мая, Российская армия продолжает разрушать Луганскую и Донецкую области, также подвергаются обстрелам Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области. Эту информацию публикует издание «Украинская правда».

В Харькове ночь прошла с единичными обстрелами, пострадавших нет. В течение суток по области подверглись обстрелам Балаклея (Изюмский район) – 8 человек ранены, среди них один ребенок, 2 человека погибли. Также обстреляли Циркуны и Слобожанское Чугуевского района – 2 человека ранены.

В Луганской области российские войска возобновили попытки штурма Северодонецка и Лисичанска. Среди разрушений – научно-производственное объединение «Импульс», 11 многоэтажек в Северодонецке, 8 многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, четыре дома в Приволье, по два – в Новодружеске и Горском.

В Донецкой области российские войска производили обстрелы по всей линии фронта. За сутки – 4 убитых и 12 раненых гражданских. В Марьинке были использованы зажигательные снаряды, масштабы пожаров уточняются. Продолжается эвакуация населения из прифронтовой зоны.

В Николаевской области 25 маяв результате обстрелов Солончаки Куцурубской общины повреждены 4 объекта социальной и административной инфраструктуры. Ранен один человек. В результате обстрелов пгт Первомайское во второй половине дня один погибший. В результате обстрела Котлярово Шевченковской общины повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями.

В Баштанском районе снова продолжались обстрелы территории Широковской общины. Имеются поврежденные и разрушенные жилые дома. Потерпевших нет. Днем и ночью были обстрелы в Березнеговатской общине. Один погибший и один раненый. Относительно разрушений информация уточняется.

В Херсонской области стабильно напряженная ситуация, российские силы обстреливают не только позиции ВСУ и соседние регионы, но и сами оккупированные территории. Критическая ситуация в общинах, расположенных возле Снегиревки и Николаева.

В Днепропетровской области ночь прошла с тревогами. В полночь враг обстрелял из артиллерии Апостоловскую общину. Жертв нет. Утром в области снова тревога.

В Хмельницкой области вечером, во время воздушной тревоги, силы ПВО сбили вражескую ракету. Жертв и разрушений нет.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Краматорск, 25 мая 2022. AP - Andriy Andriyenko

09:14 Киев поблагодарил Францию ​​за прием «украинских раненых в своих госпиталях и, в частности, в армейских госпиталях», говорится в опубликованном в среду вечером пресс-релизе Министерства вооруженных сил Франции. Во время телефонного разговора со своим новым французским коллегой Себастьеном Лекорню министр обороны Украины Алексей Резников «поблагодарил Францию ​​за заботу, которую она оказывает украинским раненым на войне», говорится в этом пресс-релизе.

Первые два украинских солдата были доставлены в военный госпиталь Перси под Парижем, сообщили AFP в офисе французского министра. Украинская армия опубликовала первые изображения дюжины самоходных артиллерийских установок Caesar, поставленных Францией и уже действующих против российской армии, не уточнив, где они используются. Еще около десятка артиллерийских установок Киеву поставят Нидерланды и Германия.

09:03 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что война между РФ и Украиной перешла в «войну на истощение» и никто не может с уверенностью спрогнозировать, как и когда она закончится.

В интервью польскому изданию Rzeczpospolita Столтенберг отметил, что после 13 недель войны очевидно, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты со своим первоначальным замыслом кампании, а Украина доказала свою готовность и способность сопротивляться благодаря мужеству и профессионализму военных и западной помощи обучением и оружием. «Войны непредсказуемы, и никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война», – отметил он.

Он повторил свои слова о том, что сейчас Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украины и одновременно предотвращение эскалации войны.

08:51 Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области, а также строительство дополнительной линии обороны свидетельствуют о намерении России закрепиться на этих территориях. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

«В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из русской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощную Россия сейчас развертывает группировку войск на оккупированных территориях юга Украины. Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории», – сказал он.

08:40 Россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, что привело к значительным потерям во многих элитных подразделениях этих сил. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

«Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы в течение последних 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предусмотреть сопротивление украинцев и дальнейшее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России», – сказано в обзоре.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rE0lcSuRxb



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QCCDhm8rHj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2022

Британская разведка отмечает, что воздушно-десантные силы России (ВДВ) с начала вторжения были серьезно вовлечены в несколько заметных тактических провалов. Среди них - попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте, застопорившееся на Изюмском направлении наступление с апреля, и недавняя неудачная и дорогостоящая переправа через реку Северский Донец.

Российская доктрина предусматривает использование ВДВ для выполнения некоторых из наиболее сложных операций. ВДВ численностью 45 тысяч человек состоит в основном из профессиональных контрактников. Его члены пользуются элитным статусом и получают дополнительную плату. Однако, в Украине Россия использовала десантников в миссиях, которые лучше подходили для тяжелой бронированной пехоты, поэтому эти подразделения понесли тяжелые потери во время кампании.

Неоднозначные результаты десантников, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить преимущество в воздухе, говорится в сводке.

08:20 Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, российские силы пытаются возобновить наступление на Славянск и массово обстреливают населенные пункты на разных направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях с личным составом воинских частей вооруженных сил республики Беларусь проводятся командно-штабные и мобилизационные тренировки. Сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении россияне принимают меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски украинских войск на другие угрожающие направления. В приграничных районах указанных российских областей, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года.

25 мая были обстреляны из минометов калибра 120-мм и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник систематически и интенсивно ведет огонь по районам сосредоточения украинских войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки.

На Изюмском направлении из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков были обстреляны районы населенных пунктов Чеполь, Довгенькое, Курулька, Богородичное и Студенок.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуре региона. Российские войска пытаются закрепиться в районе Северодонецка.

На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

На Авдеевском направлении кафиры вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

На Новопавловском направлении россияне предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива.

В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.

На Николаевском направлении российские войска пытаются обеспечить выход на административную границу Херсонской области, ведя штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, безуспешно.

На Криворожском направлении российские войска безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.

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