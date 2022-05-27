Девяносто третий день войны России против Украины. Онлайн

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Житель Покровска (восток Украины) собирает вещи в своем доме, пострадавшем во время удара российских войск. 25 мая 2022

Пятница, 27 мая, — девяносто третий день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским вторжением в Украину. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время)

14:18 Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в саммите ЕС 30-31 мая по видеосвязи примет участие президент Украины Владимир Зеленский, они обсудят оказание Киеву финансовой поддержки и помощи в экспорте зерна.

13:59 Румыния и Польша положительно оценивают перспективы Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, несмотря на заявления Турции о намерении блокировать присоединение стран к альянсу, если не будет выполнен ряд условий. Об этом министры иностранных дел Польши и Румынии заявили во время визита в Стамбул.

13:48 Участники G7 выступают за прекращение к концу 2022 года инвестиций в добычу ископаемого топлива в других странах.

13:33 Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись 85% специалистов IT-сферы, уехавших после начала военных действий.

13:17 Канцлер Австрии Карл Нехаммер проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

12:58 CNN со ссылкой на экспертов New Lines Institute и Центра Рауля Валленберга, пишет, что в Украине Россия нарушила две статьи Конвенции ООН о геноциде: статью 2, в которой говорится, что геноцид — «действия с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу», и статью 3 о публичном подстрекательстве к геноциду.

12:41 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о намерениях британского премьера Бориса Джонсона организовать новый союз с Польшей, Украиной и странами Балтии.

«Вы знаете, при всем уважении к Corriere Della Sera, давайте все же относится к этому, как к сообщению СМИ. Все же сообщения СМИ сейчас принимать за первоисточник нельзя, их нужно подвергать сомнению. Во-вторых, мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой "междоусобчик" с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула. Но, опять же, мы не знаем, насколько это достоверная информация, поэтому будем дальше следить», — Песков.

12:16 В Калининграде 30 мая закроется канцелярия посольства Латвии, прекратится подача заявок на визы и предоставление консульских услуг.

12:04 Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк опубликовал видео, на котором, по его словам, зафиксирована работа российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». «Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?», — написал Подоляк.

This is 🇷🇺 Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against 🇺🇦, burning people alive. Maybe it's time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

11:42 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что на территории бывшего завода «Октябрь» найдено около 70 тел погибших. «Причина та же – людей завалило обломками здания после обстрела. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и вывезены для захоронения в братской могиле в с.Старый Крым. Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать было нечего с учетом состояния тел», — написал Андрющенко в телеграме.

11:35 Штаб теробороны самопровозглашенной ДНР сообщил о взятии под контроль Лимана. Вчера советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что, по непроверенным данным, российские войска взяли город.

11:11 «Запад объявил нам, объявил всему Русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ. Такое положение дел, по словам министра, сохранится надолго.

«Вы видите, как Соединенные Штаты и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий — от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве. И во многих странах Запада беспрецедентный характер приняла бытовая русофобия, которая, к огромному нашему сожалению, поощряется в целом ряде стран правительственными кругами», — Лавров (цитата по ТАСС).

10:48 На КАМАЗе с 26 мая часть сотрудников начала работать в режиме трехдневной рабочей недели.

10:37 Россия объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Хорватии.

10:16 Запад рассматривает возможность снятия санкций с некоторых российских бизнесменов в обмен на их помощь в восстановлении Украины. Такое предложение на прошлой неделе во время встречи министров финансов G7 озвучила заместитель премьер-министра и глава минфина Канады Христя Фриланд.

10:05 Херсонская и Запорожская области переходят на российский телефонный код +7. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

9:56 CNN передает, что Вашингтон может согласиться на поставку Киеву реактивных систем залпового огня дальнего действия.

9:34 Cекретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия планировала после нападения осуществить «проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды», а участие в этом должен был принять экс-председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

9:12 Итальянское издание Corriere della Sera пишет, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть «тайный план» создать союз, в который, помимо Великобритании, войдут Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

9:01 C начала войны в Украине погиб 241 ребенок, не менее 438 были ранены. Об этом сообщил генеральный прокурор.

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