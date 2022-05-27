Украина просит Запад отправить ей более мощное оружие для сдерживания российского натиска. Каковы ожидания?

В то время как войска РФ усилили натиск в Донбассе и грозят окружить украинскую группировку в Северодонецке, власти Украины призывают Запад предоставить тяжелое оружие, необходимое ей для сдерживания российской агрессии. Ключевой запрос Киева — реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности, которые могли бы поражать цели в глубоком тылу противника и затормозить российское наступление.

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Передаст ли США Украине РСЗО большой дальности?

Как передает CNN со ссылкой на американских чиновников, США все же собираются отправить Украине реактивные системы залпового огня большой дальности, о которых неоднократно просили в Киеве. Об отправке Украине РСЗО в рамках более крупного пакета военной помощи может быть объявлено уже на следующей неделе.

Производимые в США РСЗО M270 MLRS могут запускать ракеты на расстояние до 300 километров — намного дальше, чем имеющиеся в Украине системы.

Стрельба M270 MLRS на полигоне в Англии, 2015 г. © фото - википедия

Еще одна пусковая установка, которую просит Украина, — это высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Это более легкая установка на колесном шасси, способная стрелять теми же боеприпасами, что и MLRS на сотни километров.

Власти Украины неоднократно заявляли, что нуждаются в поставках таких РСЗО, чтобы переломить ситуацию в Донбассе, где усилился натиск российских войск.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE» накануне объяснял, что поставки MLRS смогли быть «поменять правила игры»: Украина смогла бы ударять по скоплениям войск, командным пунктам и базам снабжения в глубине противника.

Ровно эта ситуация была в Украине, пока у нас хватало сил и средств наносить удары в глубине противника. Но за это время россияне отстроили оборону, отстроили систему ПВО, отстроили тылы, прикрыли их надежно авиацией и опять же средствами ПВО. Нашим самолетам очень трудно туда прорваться. (…) Мы существенно утратили возможность наносить удары по российским дальним тылам. (…) Эту способность мы потеряли несколько недель назад, а Запад не успел нам ее восполнить,

— сказал Арестович, уточнив, что речь идет о российских оперативных тылах на территории Украины в ответ на соответствующий вопрос.

На Западе опасаются, что поставки мощного оружия большой дальности может привести к эскалации конфликта, поскольку теоретически Украина может использовать MLRS для обстрелов территории России. Власти РФ называли отправку таких мощных вооружений Украине «шагом к неприемлемой эскалации».

Отмечается, что аналогичные споры были в Вашингтоне перед тем, как США решили отправить в Украину гаубицы M777. Ранее военная поддержка Украины была сфокусирована на переносных противотанковых комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) Stringer, стрелковом оружии и боеприпасах. Гаубицы M777 — намного более мощное оружие, но и у них дальность стрельбы не превышает 25 км. Это намного меньше, чем у системы MLRS.

Одним из возможных вариантов, который рассматривается в Вашингтоне, может быть отправка Украине РСЗО меньшей дальности, указывают источники CNN. Они добавили, что обучение украинских военных обращению с такими установками не займет много времени. Возможно, пару недель.

Однако в Вашингтоне имеется еще одно опасение по поводу возможной отправки в Украину MLRS: могут ли США позволить себе отдать много высококачественного дорогого оружия из армейских запасов? Не поставит ли это под угрозу обороноспособность самих США? На прошлой неделе представители Пентагона встречались с генеральном директором военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, чтобы обсудить наращивание производства MLRS, сообщил осведомленный источник CNN.

Дания передаст «Гарпуны», Чехия уже отправила вертолеты и РСЗО

Одной из важнейшей новостей последних дней стало то, что Дания согласилась передать Украине американские противокорабельные ракеты семейства Harpoon («Гарпун») и пусковые установки к ним. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин после второй встречи контактной группы по Украине, в которой участвовали министры обороны почти полусотни стран.

Ожидается, что эти ракеты могут помочь оттеснить российский флот от украинских портов и разблокировать экспорт зерна через Черное море.

Ракеты «Гарпун», разрабатывавшиеся с 1970-х, сегодня стоят на вооружении более 30 стран. Как отмечает AFP, обычно «Гарпуны» устанавливаются на борт военных кораблей, субмарин или даже бомбардировщиков. Дания — единственная страна, купившая модифицированную версию этой ракетной системы, которая ставится на грузовик и становится таким образом батареей береговой обороны.

Ллойд Остин не уточнил, какую именно модификацию «Гарпунов» Дания передаст Украине. По данным профильного агентства Janes, речь идет о версии RGM 84L Block II. Портал пишет, что эти ракеты с дальностью действия 124 км будут размещены на побережье Одессы.

Запуск ракеты «Гарпун» с американского эсминца USS Fitzgerald (DDG-62) во время учений в 2015 году недалеко от Гуама © PATRICK DIONNE / US NAVY / AFP

Как указывает производитель — американская корпорация «Боинг» — модернизированные ракеты Block II оснащены инерциальной навигационной системой, а также бортовым компьютером, GPS-антенной и приемником. Они способны распознавать и поражать не только в корабли в открытом море, но и корабли в портах и даже наземные объекты.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в общей сложности около 20 стран заявили о новых пакетах помощи Украине в сфере безопасности. По его словам, многие страны передают критически важные артиллерийские боеприпасы, а также танки и другую бронетехнику.

Недавно сообщалось, что Чехия передала Украине ударные вертолеты Ми-24 советской разработки. Как отмечает The Wall Street Journal, вертолеты были переброшены из Чехии в Украине в последние недели в рамках более широких усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине восстановить паритет в собственном воздушном пространстве.

Издание напоминает, что Чехия в апреле стала первой страной НАТО, объявившей о поставке Украине танков и первой, передавшей Украине ударные вертолеты. Ллойд Остин отметил, что Чехия уже поставила Украине РСЗО, не предоставив дополнительных деталей. Ранее стало известно, что Чехия поставила Украине и реактивные системы залпового огня RM-70 (местная версия советских «Градов»).

НАТО не хочет поставлять Украине танки и самолеты?

Украина получает не все вооружения, которые хотела бы получить для сопротивления российской оккупации, и речь не только о РСЗО. В Киеве жалуются, что тормозит процесс отправки тяжелых вооружений из Германии. Не поступили Украине ни танки «Леопард», ни БМП Marder. По данным СМИ, немецкий концерн Rheinmetall уже давно обратился к правительству ФРГ за разрешением на их отправку Киеву.

По информации немецкого агентства DPA, между странами НАТО имеются неформальные договоренности о том, чтобы не поставлять в Украину некоторые системы вооружений, чтобы свести к минимуму риск прямой конфронтации между НАТО и РФ. По этой причине Польша, например, более двух месяцев назад отказалась от поставок Украине истребителей МиГ-29 советской разработки, пишет агентство.

Ряд стран уже поставляли Украине бронетехнику советских моделей. Танки и боевые машины западной разработки в Украину не поставлялись. «Есть опасения, что Россия может расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять ответные военные меры», — пишет DPA со ссылкой на источники.

Правительство Германии пока публично обещало отправить Украине два типа тяжелого вооружения: зенитные установки Gepard и самоходные артиллерийские орудия Panzerhaubitzen 2000. В минобороны Германии заявили, что Украина получит 15 единиц «Гепардов» в июле.

Немецкая зенитная установка «Гепард», фото от 2004 г. AFP - MICHAEL MANDT

На днях портал Axios сообщил, что Израиль отклонил просьбу США разрешить Германии поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской технологии. По информации издания, Израиль готов поставлять Украине только нелетальное военное снаряжение из-за опасений, что РФ нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

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